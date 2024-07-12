في بيت الرئيس… قطط، كلاب وحيوانات أخرى

في أبريل/نيسان 1965، وصل تيتو إلى الجزائر على متن باخرة. وجد أحمد بن بلة في استقباله، وسلمه هذا الأخير دكتوراه فخرية في القانون والاقتصاد من جامعة الجزائر، ثم أعلن تيتو عن إلغاء التأشيرة بين البلدين، وعن فتح خط جوي مباشر بين العاصمتين. زار زعيم يوغسلافيا كذلك قسنطينة ووهران. تلك الزيارة التي كان من المفترض أن تدوم أسبوعاً واحداً، استمرت 11 يوماً، وكان تيتو أول رئيس أوروبي يزور البلاد عقب استقلالها. ود أن يزور الصحراء ووصل إلى الأغواط. أعجب بجمل عربي فاتح اللون، يناهز طوله المترين. في طريق عودته، وجد تيتو ذلك الجمل وقد صار هدية على متن باخرته. لسنا نعرف من أوحى إلى بن بلة بتلك الهدية، بحكم أن هذا النوع من الجمال لا يعيش في بيئة مثل بيئة بلغراد، لكن تيتو أفرحه الأمر. غادر وترك بن بلة يواجه انقلاباً عسكرياً. ثم انقضت عقود، مات الرئيسان، تفككت يوغسلافيا، ولا نعرف ماذا حل بالجمل، لكننا نعرف أن الهودج (المحمل الذي يعلو ظهر الجمل) لا يزال موجوداً، وبات يعرض في «متحف يوغسلافيا»، الذي خصص جناح منه في عرض الهدايا التي وصلت إلى تيتو، من بينها الهودج الذي جلبه من الجزائر. هذه الواقعة كانت المرة الأولى والأخيرة التي يجاهر فيها رئيس من الجزائر بعلاقته بالحيوانات، لم يحصل أن سمعنا، في وقت لاحق، عن علاقة رؤساء الجزائر بالحيوانات. هل الظهور مع حيوانات يعكر صورتهم إزاء الشعب؟ مع أن الأمير عبد القادر لم يخف ميله إلى الأحصنة من صنف (كحيلان)، ومصالي الحاج، مؤسس الحركة الوطنية، عاش عطوفاً على القطط يهوى تربيتها، لكن الذين جاؤوا من بعدهم لم يسبق لهم أن ظهروا في صورة جنب حيوان.
نظرة خارجية
كان جورج واشنطن يتفاخر بحمار أهداه إياه ملك إسبانيا، بينما روزفلت فكان يمتلك حديقة حيوانات (دب، دجاج، ببغاء، إلخ)، مع عدد لا يحصى من قطط وكلاب. أما الروس فقد حولوا الكلب إلى رمز قومي، منذ أن أرسلوا الكلبتين بيلكا وستريلكا إلى الفضاء عام 1960، ولا يدخل رئيس إلى الكرملين، من غير أن يكون متبنياً كلباً، تلك هي التقاليد. وعندما صار أوباما رئيساً في أمريكا (2008)، وعد بأن يلتحق بكرسي الحكم مرفقا بكلبه، وذلك ما حصل بالفعل. أما إيمانويل ماكرون فقد سمّى كلبه «نيمو»، وقد صار شهيراً من كثرة ظهوره. وعندما صار فرنسوا هولاند رئيسا للبلاد، ولم يكن يملك حيواناً، فإن الهدية الأولى التي وصلته كانت كلبة من فصيلة «لابرادور»، سمّاها: فيلا. وعندما سافر فاليري جيسكار ديستان إلى بريطانيا، لم تجد الملكة إليزابيث ما تهديه له أفضل من كلب اسمه «سامبا». وبعد دفن ديستان أقيم تمثال (سامبا) إلى جانبه.
هكذا لا يصل رئيس إلى الحكم، من غير رفقة حيوان، وهذا الإصرار على حيوانات أليفة يراد منه تلطيف صورة الحاكم في عقول الناس، تخليصه من صورة الشخص المتعالي وتحويله إلى شخص لطيف، يميل الناس إليه. وهذه الحيوانات لها كذلك وظيفة اتصالية. أن يظهر رئيس مرتدياً ربطة عنق، أو يجلس في اجتماع، فذلك أمر عادي ومكرر ولا يثير الانتباه، عكس ظهوره في رفقة حيوان، مع كلب أو قط، مما يثير فضول الناس، ويجعل من تلك الصورة محل انتباه، ويمكن أن يجري تداولها على أوسع نطاق. فالحيوان يساعد على ترويج صورة الحاكم. وتزيد صورة الحاكم مع الحيوان في ثقة الناس نحوه، وفاؤه إزاء كلب أو قط قد يفيد أن الرجل يميل إلى الوفاء في وظيفته السياسية كذلك. ما يرفع من شعبيته. ولكن هناك عاملا آخر يتعلق بالثقافة الشعبية في البلد الذي يتبنى فيه رئيس حيواناً أليفاً. هذه الممارسة مألوفة، في بلدان كثيرة، وتدخل في ثقافتهم، عكس الحال في الجزائر، حيث إن تربية الكلاب أو القطط أو حيوانات أليفة أخرى، ليست سارية، وعندما تجري تربية هذه الحيوانات، تكون الغاية نفعية، عدا في حالات نادرة قد نصادف أشخاصا يربون حيوانات حباً في الحيوان نفسه، وليس من أجل منفعة.
بريجيت باردو والجزائر
منذ مطلع القرن العشرين، سادت ممارسة في الجزائر، يطلق عليها في العامية كلمة «القالوفة»، حيث تبادر البلديات إلى قتل الكلاب والقطط المتشردة، بطلقات نيران، حذر إصابتها بداء الكلب، أو أمراض معدية أخرى. في السنين الماضية، كان من المعتاد أن نصادف في الشارع ملصقات، تحذر الناس من الخروج من بيوتهم، في ساعات متأخرة في الليل أو في ساعات الصباح الأولى، تجنباً من أن تصيبهم رصاصة طائشة، بينما يقوم عمال بالقضاء على الحيوانات المتشردة ثم دفنها. وبدل معالجة الكلاب المريضة، جرت العادة في القضاء عليها. وتآلف الناس مع هذه الممارسة كذلك. والسائد في المخيلة الشعبية أن الكلب فأل شر، لا يستحب أن يدخل بيتاً، ولا يستحب سماع نباحه. لكن قبل عامين تدخلت بريجيب باردو، نجمة السينما الفرنسية سلفاً، والتي أسست قبل ثلاثين عاماً مؤسسة في الدفاع عن الحيوانات تحمل اسمها. راسلت رئاسة الجمهورية، في الجزائر، قصد منع «القالوفة»، والحد من قتل الحيوانات، بداعي إصابتها بأمراض معدية، ولقي نداءها استجابة، بل جرى وقف عمليات قتل الحيوانات.
لكن العلاقة مع الحيوانات لم تتغير، على الصعيدين الشعبي أو الرسمي. لا تزال الكلاب غير محببة، ولا يزال المسؤولون يخجلون من الظهور مع حيوانات أليفة، بل يمكن أن نرى صورهم في مباريات كرة، أو نراهم يسبحون أم يتسوقون، أو يصلون في مسجد أو يتجولون وسط مدينة، أو يشترون أغراضاً من سوق، أو ينوبون عن عامل في مصنع، أو يجلسون على طاولة في مدرسة، لكنهم لا يظهرون جنب حيوان (عدا أكباش عيد الأضحى). يظهرون مع حيوان عندما يدنو من نهايته، وليس حيواناً من شأنه أن يرافقهم في حياتهم العادية. ويبدو أنهم يسايرون الثقافة السائدة، المناهضة للحيوانات، ولا يدركون القيمة الاتصالية في الظهور مع حيوان أليف، مما يرسخ صورة مريحة عنهم في عقول الناس، ويرفع من رصيدهم في الأوساط العامة، هكذا إذن صار الحيوان عنصراً مفقوداً من المشهد السياسي في الجزائر.
منذ الجمل الذي أهداه أحمد بن بلة إلى تيتو، لم نر حيواناً آخر، ولسنا نعرف ما هي الحجة في النفور من الحيوانات الأليفة، بين أوساط الحكام في الجزائر.
كاتب جزائري
بالعكس، يوجد صور كثيرة متوفرة لمختلف الرؤوساء الجزائريين في مؤتمرات القمة العربية منذ بدايتها إلى آخر دورة مع الحكام العرب.
بومدين كذلك كان عنده كلب ضخم يحبه كثيراً اسمه عنتر. حتى العصابات الشهيرة لها علاقة خاصة بالحيوانات: بابلو اسكوبار أنشئ حديقة كبرى استورد لها حيوانات من إفريقيا بما فيهم الحمار الوحشي الذي كان يبجّله ويستغرب بيجامته المقلّة!
روى مسلم (1575) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلا مَاشِيَةٍ وَلا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ ) . وروى مسلم (1574) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ ) . وقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : فِي هَذَا الْحَدِيث إِبَاحَة اِتِّخَاذ الْكِلَاب لِلصَّيْدِ وَالْمَاشِيَة , وَكَذَلِكَ الزَّرْع . وروى ابن ماجه (3640) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ ) صححه اٍلألباني في صحيح ابن ماجه .
فهذه الأحاديث تدل على تحريم اقتناء الكلب إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم
كل رؤساء الجزائر كانوا أبناء البادية، وبكل تأكيد كانت لهم حيوانات خاصة، لكنها كانت بعيدة عن الظهور في الحياة العامة.
فال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كما في البخاري: “كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشُّون شيئًا من ذلك”.
إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها.
والله المستعان
هناك صور لبومدين وهو يحمل قطة
مصالي الحاج كذلك كان يحب الكلاب إذ حدث أنه قام بزيارة الشيخ العربي تبسي ببيته حاملا كلبه من سلالة كانيش فطلب منه الشيخ بترك كلبه خارج البيت بسيارته فرفض مصالي أن يفارق كلبه فمنعه الشيخ من دخول بيته فولى أدراجه وهو غاضب.
الشيخ العربي تبسي كان على خلاف مع مصالي الحاج وأعضاء من جمعية العلماء المسلمين لأنه كان ينادي بالكفاح المسلح أما هم فكانوا يفظلون العمل السياسي .
تم خطفه من بيته من طرف المظليين الفرنسيين من بيته وبعد تعذيبه عدة أيام تم رميه بالبحر من هيليكوبتر.
المرحوم الشاذلي بن جديد كان معروفا عنه انه صياد للطيور ماهر٠ اتكلم هنا خاصة على الفترة الذي كان فيها قائدا للناحية العسكرية الثانية٠
مادا يتوجب علينا أن نتشبه بهؤولاء حتى نثبت أو نظهر بمظهر المتحضر سبحان الله
يقول المثل الراحل يكسب والقل يحسب