في تحد للحكومة الفرنسية: ماركة بريطانية تتعهد بعباءة مجانية مقابل صورة في باحة المدرسة

باريس ـ «القدس العربي»: بينما حظرت الحكومة الفرنسية ارتداء العباءات داخل المدارس اعتباراً من بدء الدخول المدرسي هذا العام، وعدت

العلامة التجارية اللندنية Saeedah Haque في مقطع فيديو انتشر بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي، بسداد محتمل لطلب العباءة لأولئك الذين يشاركون في هذا «التحدي».

عباية مجانية لالتقاط صورة في ساحة المدرسة. هذا هو الوعد الذي قطعه حساب الماركة التجارية البريطانية المتخصصة في تصميم « d’abayas streetwear» ومقرها لندن. وفي مقطع فيديو نُشر على الإنترنت يوم الخميس 31 آب/اغسطس المنصرم تناقش العلامة التجارية التي تحمل الاسم نفسه حظر العباءة في المدارس في فرنسا، منذ بداية العام الدراسي.

يقدر الفيديو، الذي حصد حوالي مليون مشاهدة حتى منتصف نهار يوم الجمعة الأول من أيلول/سبتمبر الجاري، أن حظر العباءة في المدارس في فرنسا «غير منطقي» و«ليس له أي معنى» وسيقود إلى «استمرار السردية أو الرواية الإعلامية السلبية فيما يتعلق بالأزياء المحافظة-المحتشمة». وللتذكير، فإن ارتداء الرموز الدينية في المدرسة مسموح بها في المملكة المتحدة، حيث يوجد مقر الماركة التجارية Saeedah Haque ويتابع الفيديو على تيك توك: «كمصمم، أحاول أن أفعل العكس تمامًا. لم تتركوا لي أي خيار، ستصل مجموعتي الرابعة في وقت أقرب مما كان متوقعًا وستكون متاحة حصريًا في فرنسا». ووعدت العلامة التجارية بتعويض الطلبية لكل من أرسلت صورها وهي ترتدي العباءة في المدرسة، ما أثار العديد من التعليقات باللغة الفرنسية.

على موقع إنستغرام، يشير منشور إلى أن مجموعة العباءات (العبايات) المخصصة للسوق الفرنسية ستطرح للبيع يوم السبت الثاني أيلول/سبتمبر الجاري. وكما هو الحال على تيك توك، يتم تشجيع الزبائن على التقاط صورة لأنفسهم من مدرستهم على أمل استرداد أموالهم. «أتمنى أن يظهر الجميع بالعباءة في بداية العام الدراسي» كما جاء في أحد التعليقات، والذي نال إعجاب الآلاف من رواد المنصة. وجاء في تعليق آخر: «يجب أن نختار يومًا نرتدي فيه العباءات في كل مكان» جمع هو الآخر آلاف الاعجابات.

في الثامن من آب/أغسطس الماضي، تحدثت الماركة التجارية البريطانية أيضًا عن التعاون مع شركة Nike لتصميم عباءات لهذه العلامة التجارية. كما نشرت الشركة الأمريكية منشوراً على موقع إنستغرام للإشادة بـ London Modest Fashion Week وفي ملف تعريفي للعلامة التجارية البريطانية نشرت الطبعة البريطانية لمجلة «غراتسيا» مقالا وصف العلامة التجارية بأنها «توليفة متناغمة بين التقاليد الإسلامية وأزياء الشارع».