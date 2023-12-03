في تصريحات لـ«القدس العربي»: عيون المغاربة وقلوبهم نحو وجهة واحدة… غزة

الرباط –«القدس العربي»: من شمال المغرب إلى جنوبه، نبض واحد، يجسده المواطنون من خلال المشاركة في المسيرات والوقفات التضامنية لفائدة الشعب الفلسطيني، كما تجسده الأسماء الفاعلة في المشهد الإعلامي والفني والثقافي والجمعوي بصيغ إبداعية مختلفة وحتى مباشرة، ومنها التصريحات التي استقتها “القدس العربي” لكل من محتات الرقاص رئيس “الفيدرالية المغربية لناشري الصحف”، والفنان عادل بوعواد رئيس فرقة الروك المغربية “بابل”، وأحمد التاغي رئيس “الجامعة المغربية للشعر والفنون”. محتات الرقاص لم يجد غير كلمة “البشع” ليصف “العدوان الإسرائيلي على غزة” الذي “فاق كل الصفات الإجرامية”، وكصحافي أساساً، قال المتحدث إن “استهداف الصحافيين جسّد أحد أبرز تجليات الهمجية الإسرائيلية، وعرى تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي الدوس على كل ما هو متعارف عليه خلال الحروب والنزاعات”. وأضاف المدير العام لصحيفتي “البيان” و”بيان اليوم” الناطقتين باسم حزب “التقدم والاشتراكية”، أن “العدوان الإسرائيلي أقدم على هدم المنازل فوق رؤوس قاطنيها، ودمر واستهدف المستشفيات والمدارس ودور العبادة، وحاصر السكان المدنيين، ثم زاد على ذلك بتعمد قتل الصحافيين لتفادي فضح جرائمه البشعة”. وبالنسبة لمحتات الرقاص، فإن “قتل زملاء مع أسرهم داخل البيوت أو في سياراتهم”، واستهداف مكاتب مؤسسات إعلامية “جريمة حقيقية وغير مسبوقة بهذا الحجم من البشاعة والهمجية وتعمد القتل”. وقال المتحدث “إن قتل الصحافيين هو قتل لشهود الحقيقة، ومحاولة من الاحتلال الإسرائيلي للتغطية على جرائمه ومنع انتشارها عبر العالم، وبالتالي يعتبر الأمر استهدافاً للحقيقة”.

لذلك يضيف المتحدث أن “الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، منذ اليوم الأول للعدوان الهمجي، اختارت اصطفافها الواضح رفضاً للعدوان والاحتلال، وانتصاراً للحق والعدل والسلام، وعبرت في كل مواقفها عن إدانة استهداف الصحافيين، وأساساً عن استنكار العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني، وناشدت العالم بالتحرك الفوري للضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف عدوانه، ولتمكين الشعب الفلسطيني من حريته واستقلاله، ومن حقه في بناء دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس”.

وتطرق الرقاص إلى “مناورات عدد من وسائل الإعلام الغربية وتعمدها منع انتشار كثير بشاعات وجرائم اقترفها الاحتلال الإسرائيلي”، وأنه على الرغم من ذلك “فإن المنظمات الدولية للصحافيين والهيئات المهنية الفلسطينية والعربية مطالبة بالضغط وإعداد ملفات قضائية بشأن الجرائم المرتكبة في حق الإعلاميين، والسعي لرفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية والترافع لدى مختلف مؤسسات المنتظم الدولي، وذلك لفضح جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم”.

ويوضح الصحافي المغربي أن “الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وهي من مكونات الجسم المهني المغربي، تضم صوتها لأصوات كل ذوي الضمير الحي والقناعات الديموقراطية، وتجدد شجبها القوي للاحتلال الإسرائيلي وهمجية وبشاعة الجرائم التي ترتكبها قواته الاستعمارية في حق الشعب الفلسطيني، وتحث المؤسسات الإعلامية المغربية المنضوية ضمن صفوفها للانتصار للحقيقة، ورفض تأييد كل أشكال الاستعمار والعدوان”.

صوت فني من جيل الشباب، يقول قوله المناصر للقضية ويمضي مفكراً في مشروع أغنية لدعم صوت العدل والسلام، عادل بوعواد، رئيس فرقة الروك المغربية “بابل”، يؤكد أن “الفنان قبل أن يكون فناناً فهو إنسان بالدرجة الأولى، ولا يمكن القبول بأي مذبحة وإبادة لشعب كيفما كانت، وما يقع اليوم في غزة خير دليل على أننا فشلنا في تحقيق السلام والتعايش في هذا العالم”. ويشير إلى أن “القضية الفلسطينية أصبحت قضية عالمية وهذا ما أظهرته الاحتجاجات العديدة في كل عواصم العالم والتضامن والتنديد بالمجازر في حق المدنيين والأطفال”، أما عربياً فإن “القضية الفلسطينية كانت دائماً بالنسبة للمغاربة وملوك المغرب قضية احتلال، والمغرب منذ 75 عاماً وهو يساند القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني مادياً وسياسياً، ورئاسة لجنة القدس خير دليل على أن المغرب والمغاربة عقيدتهم راسخة فيما يخص القضية وطرح حل الدولتين واستقلال فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية”. الفنان بوعواد يتحدث أيضاً عن دور الفنان في مناصرة القضية الفلسطينية، ويستعيد من دعموها في وقت سابق مثل فيروز والمجموعة الغنائية المغربية “ناس الغيوان”، ويقترح إنجاز “ملحمة مع عدد من الفنانين العالميين وليس العرب فقط، على طريقة كوينسي جونس في أغنية (ويار وورلد)”، ويؤكد “يجب إنجاز أغنية على هذا المنوال لتصل إلى كل شعوب الأرض، لتكون ورقة ضغط لوقف التهجير وإطلاق النار”. وبيقين يرد المتحدث على سؤال إنهاء القضية الفلسطينية، بالقول إن “إسرائيل لم ولن تنجح في إنهاء القضية الفلسطينية التي دامت قرابة 75 سنة”، ودليله في ذلك أن “أطفال الحجارة كبروا وما أدراك ما الحجارة”، ويعود الفنان إلى تأثير مختلف التعابير الفنية في أي قضية لأنها “تبقى محفورة في ذاكرة ووجدان أجيال كاملة”، و”هنالك على سبيل المثال أغان لفنانين غيرت سلوكيات دول، ونذكر قضية حرب الفيتنام والعنصرية العرقية بأمريكا، وإبداعات جون ليلان عضو فرقة الخنافس أو بوب ديلان، كما نرى اليوم فنان الروك لمجموعة البينك فلويد روجي واتر يتبنى القضية الفلسطينية ويدافع عنها بكل استماتة”، كما أننا “عندما نستحضر أغاني فيروز يتبادر إلى ذهننا مباشرة تاريخ الشعب الفلسطيني ومعاناته مع الاحتلال الإسرائيلي”. من جهته، استعرض أحمد التاغي رئيس “الجامعة المغربية للشعر والفنون”، مختلف أوجه دعم المغرب ملكاً وشعباً للقضية الفلسطينية، وأن “السياسة الخارجية للمغرب تتسم بالفهم العميق والدقيق لما يجري من أحداث مبتعدة عن سياسة الضجيج السياسي الذي تنهجه بعض الدول في سياساتها الخارجية”. ويؤكد المتحدث نفسه أن “عدالة القضية الفلسطينية كانت دائماً حجر الزاوية للهوية العربية وتحظى بأهمية أساسية في السياسة الخارجية للمغرب”، مذكراً بخطاب العرش 2023 الذي أكد فيه العاهل محمد السادس “موقف المغرب الراسخ، بخصوص عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية؛ بما يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة”. ويبرز التاغي أن “الجامعة المغربية للشعر والفنون” سبق لها أن نظمت “أمسيات وملتقيات شعرية دعماً لفلسطين الحبيبة وهذا واجب وطني وإنساني أولاً”، مشدداً على “أن الثقافة والفن -أخلاقياً- ينبغي ألا يساهما في تغذية الصراع كيفما كان هذا الصراع وإنما يجب أن يكون الهدف هو تحقيق السلام”، ويضيف: “في تصوري أن الحرب لا بد أن ينبعث منها السلام وهذا ما ينبغي العمل لأجله، هذا هو تصوري للفن وأعتقد أن الرسالة السامية للفن تسعى لتحقيق ذلك وليس إلى صب الزيت على النار”.

وختم بالقول إن المغرب كان “دائماً متضامناً مع الشعب الفلسطيني لنيل استقلاله وإقامة دولته حسب القانون الدولي والقرارات ذات الصلة في هذا الشأن، ولا بد من تسجيل أمر هام جداً بالمقارنة مع بداية الصراع العربي الإسرائيلي، أن القرار العربي لم يعد قراراً عاطفياً حماسياً بل هو قرار واقعي واع مسؤول”.