في تصعيد روسي هو الأعنف: 21 غارة جوية على مواقع للنصرة في إدلب والأرياف القريبة شمال غربي سوريا

دمشق – «القدس العربي» : تشهد خطوط التماس في محافظة إدلب والأرياف القريبة منها شمال غربي سوريا، تصعيداً عسكرياً هو الأعنف منذ أكثر من شهرين، يستهدف البيئات العسكرية، وسط تحشيد متواصل من قبل هيئة تحرير الشام التي تقودها النصرة من جهة، وقوات النظام السوري بغطاء جوي روسي من جهة أخرى، ما يهدد بالقضاء على التهدئة التي شهدتها المنطقة.

ونفذت المقاتلات الحربية الروسية، الإثنين، 21 غارة جوية مستخدمة الصواريخ الفراغية، توزعت على عدة مواقع عسكرية في ريفي إدلب واللاذقية.

وحسب مصادر عسكرية لـ “القدس العربي” فإن الغارات الجوية للمقاتلات الروسية من نوع “إس يو 24 – إس يو 34″ والقذائف الصاروخية استهدفت مواقع عسكرية تابعة لهيئة تحرير الشام والتنظيمات المصنفة أمنياً في بلدة بسنقول بريف محافظة إدلب الغربي، وتلال الكبانة في منطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية.

كما شملت الغارات الجوية، مناطق غرب محافظة إدلب، ومواقع في تلال الكبينة بريف اللاذقية الشمالي، وحرش باتنتا، ومعرة مصرين قرب منطقة الشيخ بحر.

حسن محمد، مسؤول في فرق البحث والإنقاذ في الدفاع المدني السوري في ريف حلب قال لـ”القدس العربي” إن الأطراف الشرقية لبلدة دابق في ريف حلب الشمالي، تعرضت لقصف صاروخي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، ما أدى لاشتعال حريق في أرض زراعية دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وتفقدت فرق الإنقاذ والإسعاف، حسب محمد “الأماكن المستهدفة وأخمدت الحريق الذي اشتعل جراء القصف وتأكدت من عدم وقوع إصابات”.

ويأتي هذا التصعيد عقب استقدام قوات النظام تعزيزات عسكرية ضمت، حسب “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، وحدات من الفرقة الرابعة، الفرقة 25 مهام خاصة، الفيلق الخامس، والحرس الجمهوري، حيث تمركزت هذه القوات في ضواحي حلب وريفها الغربي، وتحركت المجموعات المقاتلة التابعة للنظام تحت إشراف قائد الفرقة 25 نحو المحاور الغربية لحلب، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي الروسي في أجواء ريف إدلب، إضافة إلى طائرات استطلاع لمراقبة الوضع عن كثب.

وكانت هيئة تحرير الشام قد دفعت قبل أيام، بتعزيزات عسكرية إلى محاور ريف حلب الغربي، كما ثبتت راجمات صواريخ ومدفعية ثقيلة وأسلحة نوعية “صواريخ تاو أمريكية” التي عادت للواجهة، حيث استهدف فصيل حركة نور الدين الزنكي، بصاروخ “تاو” أمريكي، موقعاً لقوات النظام على محور بسرطون غرب حلب، مما أدى إلى مقتل 3 عناصر.

وفي المقابل، قالت وسائل إعلام موالية، ومصادر عسكرية تابعة للنظام السوري، إن الطيران الحربي السوري-الروسي المشترك، نفذ، الإثنين، سلسلة من الغارات الجوية، استهدفت مواقع تابعة للفصائل المسلحة على محوري ريف إدلب واللاذقية.

ووفقاً للمصدر، فإن “طائرات الاستطلاع رصدت مقرات عدة تستخدم كمعسكرات تدريب ومخازن أسلحة، تابعة لهيئة تحرير الشام وحراس الدين في غابات الباسل وحرش بسنقول ومحيط معرتصرين” غربي إدلب، حيث استهدف الطيران الحربي هذه المقرات، موضحاً أن الغارات أدت إلى تدمير 5 منها على الأقل، بما فيها من معدات عسكرية لوجستية.

وعلى محور جبال كبينة بريف اللاذقية الشمالي، “حدد هدف عبارة عن مقر يحوي ورشة لتعديل الطائرات المسيرة يسيطر عليه الحزب الإسلامي التركستاني ليتم استهداف المقر بشكل مباشر”.

صحيفة الوطن شبه الرسمية، أفادت، الإثنين، أن “الجيش دك بمدفعيته الثقيلة مواقع لمسلحي النصرة في فليفل وكنصفرة والبارة بريف إدلب الجنوبي”، بينما تواصل “غرفة عمليات الفتح المبين التي تقودها النصرة بشكل يومي اعتداءاتها بقذائف صاروخية على نقاط عسكرية بمحاور التماس بمنطقة خفض التصعيد”.

وغاب الطيران الحربي عن أجواء ريفي إدلب واللاذقية ما يقارب الشهرين بوقت كانت طائرات الاستطلاع تقوم بعملية مسح جغرافي بشكل يومي، لتلك المناطق وتم من خلالها جمع مجموعة من الأهداف التي تم استهدافها اليوم عبر الغارات الجوية.

ولم تتغير خريطة السيطرة في منطقة “خفض التصعيد” منذ عام 2020 حيث وقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب اردوغان، اتفاقاً في سوتشي بتاريخ 5 آذار/ مارس 2020 نص على وقف إطلاق النار وإقامة ممر أمني على بعد 6 كيلومترات شمال و6 كيلومترات جنوب طريق إم 4، ونشر دوريات روسية – تركية مشتركة على طول الطريق الدولي.

في غضون ذلك، نقلت وكالة “نورث برس” الكردية عن مصدر عسكرية، قوله، إن تعزيزات عسكرية للواء “فاطميون” الأفغاني الموالي لإيران، وصل صباح الإثنين، إلى منطقة خان شيخون وسراقب بريف إدلب، في ظل التصعيد العسكري شمال غرب سوريا.

ووفقاً للمصدر، فإن ست حافلات تضم نحو 200 عنصر من ميليشيات “فاطميون”، وصلت إلى مدينتي خان شيخون بريف إدلب الجنوبي وسراقب بريفها الشرقي، قادمة من حقلي “شاعر وجزل” شرق حمص، إلى جانب آليات عسكرية رباعية الدفع وشاحنات تحمل مواد لوجستية.

وأضافت أن هذه التعزيزات تأتي لملء الفراغ الذي أحدثه انسحاب كامل عناصر حزب الله اللبناني من محاور إدلب.