في ثالث أيام العيد.. 25 شهيدا من عائلة واحدة بقصف إسرائيلي على منزلهم في غزة 

غزة: أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، الجمعة، استشهاد 25 فلسطينيا وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً يؤوي عشرات النازحين شرقي مدينة غزة، في ثالث أيام عيد الفطر.

وقال الدفاع المدني في بيان، إن “الاحتلال ارتكب مجزرة بشعة بحق عائلة الطباطيبي بقصف منزل لهم في حي الدرج ارتقى على إثرها أكثر من 25 شهيدا وسقط عدد من الإصابات”.

وأشار إلى أنه لا زال حتى اللحظة هناك شهداء وجرحى تحت الأنقاض تحاول فرق الدفاع المدني انتشالهم.

خاص وكالة سند| في مجزرة جديدة.. 25 شهيدًا على الأقل في قصف منزل لعائلة الطباطيبي في منطقة السدرة بحي الدرج وسط مدينة غزة. pic.twitter.com/MnJhzotp4k — وكالة سند للأنباء – Snd News Agency (@Snd_pal) April 12, 2024

وفي حادث آخر، أصيب عدد من الفلسطينيين في إطلاق نار مكثف من طائرات مسيرة إسرائيلية استهدفهم في مخيم النصيرات، وسط القطاع، وفق مصادر طبية.

وحلّ عيد الفطر هذا العام بينما تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف جريح وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

(الأناضول)