في ثاني أيام العيد.. 20 شهيداً في قصف إسرائيلي عنيف على مسجدين ومدرستين وسوقين بغزة- (فيديوهات)

غزة: قال المكتب الإعلامي في غزة، الخميس، إن إسرائيل قصفت في ثاني أيام عيد الفطر، مسجدين ومدرستين وسوقين مكتظَّين بالمدنيين، وقتلت 20 مدنيا في القطاع.

وقال المكتب في بيان، إن الجيش الإسرائيلي “قصف خلال اليوم مسجدين ومدرستين وسوقين مكتظَّين بالمدنيين، وارتكب أكثر من مجزرة في محافظات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 20 شهيداً”.

وأوضح أن “الاحتلال قصف مسجدَي معاذ بن جبل وذو النورين في المخيم الجديد بالنصيرات (شمال) ما أدى إلى استشهاد مُؤذِّن أحد المسجدين”.

وأضاف المكتب أن الجيش الإسرائيلي “قصف بالقذائف مدرستَي ذكور النصيرات الإعدادية (ج) التابعة لوكالة الغوث (الأممية) الأونروا، والمدرسة الماليزية، ما أدى إلى استشهاد 3 نازحين”.

ووفق البيان ذاته، قصف الجيش أيضاً “سوق فْرَاس بمدينة غزة (شمال) وسوقًا للدراجات النارية بالمحافظة الوسطى، أدّيَا إلى ارتقاء 7 شهداء”.

كما “قصف مجموعة من المواطنين وشققاً سكنية في محافظتي رفح (جنوب) والوسطى، راح ضحيتها 9 شهداء”، وفق البيان ذاته.

وقال المكتب الحكومي مستنكرا: “الجيش الإسرائيلي لم يُعر اهتمامًا ولا احترامًا لمشاعر المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك، بل واصل عمليات القصف والاستهداف والقتل والتدمير خلاله، ما يؤكد إصراره على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين والنساء والأطفال، وإراقة الدماء بلا حساب”.

وأدان “ارتكاب هذه الجرائم المتواصلة بحق المدنيين والأطفال والنساء”، ودعا كل العالم إلى إدانتها، كما دعا “كل الشعوب إلى الخروج في الشوارع تنديدًا بهذه الحرب الوحشية الإجرامية على قطاع غزة”.

وحمّل المكتب الحكومي في غزة “الإدارة الأمريكية مسؤولية انخراطها في جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وموافقتها على استمرارها”، كما حمّل المجتمع الدولي “مسؤولية الفشل في وقف هذه الحرب الوحشية الفظيعة المستمرة للشهر السابع على التوالي”.

كذلك حمّل “الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن ارتكاب هذه المجازر التي تأتي في إطار ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء والنازحين”.

وطالب “كل دول العالم الحُر بوقف هذه الحرب الإجرامية على قطاع غزة بكل وسائل الضغط، وملاحقة الاحتلال في كل المحافل والمحاكم الدولية على جرائمه ضد الإنسانية، ووقف حرب التطهير العرقي ضد المدنيين التي تجري على مسامع وأبصار العالم”.

وحلّ عيد الفطر هذا العام بينما تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)