قوات الاحتلال تقتحم جنين وتصيب شابين.. والمستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار

جنين-أريحا- “القدس العربي”:

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين وذلك بعد ساعات من إعدام قوات خاصة إسرائيلية شابين في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن وقوع إصابتين في مخيم جنين، أحدهما برصاص الاحتلال والثانية بعد اعتداء قواته عليه.

واقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال معززة بآليات عسكرية وجرافات مخيم جنين، وحاصرت منزلًا يعود للإعلامي عصري فياض، واشتبكت مع مقاومين في إطلاق نار عنيف، واعتقلت 3 مواطنين، قبل أن تنسحب بعد ساعات قليلة.

وقال ناطق عسكري إسرائيلي إن جيش الاحتلال اعتقل 3 نشطاء من الجهاد الإسلامي في مخيم جنين.

ونقلت مصادر محلية أن أحد المعقلين هو الإعلامي عصري فياض وأن الاحتلال قام باعتقاله للضغط عليه من أجل أن يسلم نجله نفسه لقوات الاحتلال.

ودوت صافرات الإنذار في مخيم جنين ومحيطه، حيث داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في مخيم جنين وسط اشتباكات مع المقاومين، وسمع إطلاق كثيف للنيران ودوي تفجيرات.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية داخل مخيم جنين ما تسبب بحالات اختناق للعشرات من المواطنين، وقدم الهلال الأحمر الإسعاف لحالات الاختناق.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال حاصرت منزلًا في المخيم، وأطلقت القوات قذائف صاروخية من طراز “انيرجا” تجاهه، بينما دمرت جرافة الاحتلال دراجة نارية خلال الاقتحام.

وأعلنت كتائب القسام، في بيان مقتضب ان عناصرها في مخيم جنين تصدت لقوات الاحتلال وآلياته المقتحمة للمخيم.

واشتبك مقاومون فلسطينيون، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم جنين، وذلك في أعقاب اكتشاف قوات خاصة تسللت للمخيم.

ودفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو جنين بعد اقتحامها من قوات خاصة، فيما انطلقت صفارات الإنذار عقب اكتشاف القوة الإسرائيلية الخاصة.

واقتحمت آليات تابعة لجيش الاحتلال جنين بينها جرافة عسكرية، تزامنا مع مداهمات نفذها جنود الاحتلال، وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الدخانية داخل مخيم جنين، وسط إطلاق نار كثيف بالرصاص الحي، استهدف منازل الفلسطينيين.

وسبق الاقتحام بساعات استشهاد شابين وهما توفيق عايد فواز حسين (25 عاما) من بلدة كفريت بجنين، متأثرا بإصابته برصاص قوة خاصة إسرائيلية في بلدة عتيل شمال طولكرم والشاب محمد جعفر مصطفى جبر من عرابة جنوب جنين، حيث اختطفت جثمان الأخير بعد منع طواقم الإسعاف الفلسطيني من الوصول إليه.

وأعلن جيش الاحتلال وجهاز الشاباك اغتيال شابين من جنين في عملية خاصة شمال طولكرم، في شمال الضفة الغربية، في ساعات متأخرة من مساء الإثنين.

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني رفيع قوله “أحبطنا عملية ضخمة في قلب إسرائيل هذه الليلة”.

وجاء في الإعلان الإسرائيلي أن الشهيد محمد جبر كان في طريقه إلى داخل الخط الأخضر لتنفيذ عملية، وأن الجيش عثروا بحوزته على سلاح وعبوة ناسفة.

وزعم جيش الاحتلال أن جابر خطط لتنفيذ عملية “على المدى الزمني الوشيك”، وادعى الاحتلال العثور بحوزته على “سلاح وعبوة ناسفة جاهزة للاستخدام”.

وادعت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن مصادر في أجهزة أمن الاحتلال، أن جابر “خطط لتنفيذ عملية انتحارية غير عادية في نطاقها باستخدام عبوة ناسفة قوية”، ورجّحت أن مخطط جابر كان تنفيذ عملية في تل أبيب، مساء اليوم.

وذكرت المصادر أن العملية كان من الممكن أن تكون “نقطة تحول في الواقع الأمني في رمضان”.

ونقل شهود عيان أن قوة خاصة إسرائيلية وصلت إلى متجر عند مفرق بلدة علار شمال طولكرم وفتحت النار على مجموعة من الأشخاص بينهم عمالٌ يستعدون للتوجه إلى أعمالهم داخل الخط الأخضر.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إنها تلقت بلاغًا عن وجود إصابات في متجر عند مفرق علار، ولدى وصول طواقمها إلى الموقع منعهم جنود الاحتلال من الوصول إلى المصابين، وبعد قصير سمح لهم بنقل مصاب واحد من الموقع.

وأكدت وزارة الصحة وصول جريح إلى مستشفى طولكرم الحكومي مصاب بالرصاص في الفخذ وحالته حرجة.

وبحسب مرصد الشهيدة شيرين، فإن عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر ارتفع إلى 426 شهيدًا، بينهم 106 شهداء ارتقوا منذ بداية العام الحالي.

وفي ملف الاعتقالات أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 7555 مواطنا من الضفة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت الهيئة أن الجيش الإسرائيلي شن حملة اعتقالات واسعة طالت 25 مواطنًا على الأقل من الضفة، من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

وتركزت عمليات الاعتقال في بلدة عوريف/نابلس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: رام الله، وجنين، والخليل، والقدس، رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، بالإضافة إلى الاعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة الأموال، والأجهزة المحمولة.

الاستيطان جوائز ترضية

وفي الأغوار الفلسطينية الشمالية، سيج مستوطنون متطرفون بؤرة استعمارية في منطقة المعرجات، شمال غرب أريحا.

وصرح المشرف العام لمنظمة “البيدر” للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات بأن مستوطنين مسلحين أحضروا سياجا وقاموا بتركيبه حول بؤرة استعمارية أقيمت الأسبوع الماضي، على بعد 100 متر من مدرسة عرب الكعابنة في المعرجات.

ووصفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الخطوة بإنها تعكس سلوك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يمنح الأرض الفلسطينية المحتلة كجوائز ترضية لشركائه المستعمرين على حساب دماء شعبنا ومستقبل أجياله وأرض وطنه، لإطالة أمد بقائه في الحكم.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات، إقدام مستوطنون على تسييج بؤرة استعمارية في منطقة عرب الكعابنة بالمعرجات شمال أريحا، واعتبرته إمعانا في شرعنة هذه البؤرة على طريق تحويلها إلى مستعمرة قائمة بذاتها.

يذكر أن البؤرة الثانية التي يقيمها المستوطنون وجمعياتهم الاستعمارية خلال 24 ساعة، بعد بؤرة عين الساكوت في الأغوار الشمالية.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج جرائم تعميق وتوسيع الاستعمار في أرض دولة فلسطين وتداعياته الخطيرة على ساحة الصراع، باعتباره تخريبا متعمدا للأوضاع وإدخالها في دوامة من العنف لا تنتهي، خاصة أن الاستعمار جريمة يحاسب عليها القانون الدولي، ويلعب دورا تخريبيا في تقويض فرصة حل الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.

ورأت الخارجية أن إقامة بؤرتين استعماريتين خلال 24 ساعة على أرض دولة فلسطين هو تحد سافر للشرعية الدولية وقراراتها، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، واستخفاف بالعقوبات التي فرضتها بعض الدول على عدد من المستعمرين المتطرفين.

وأكدت الوزارة أن عدم فرض عقوبات رادعة على منظومة الاحتلال الاستيطانية الاستعمارية، يشجع اليمين الإسرائيلي المتطرف على التمادي في تعميق الاستعمار الإحلالي.