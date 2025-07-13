في جراحة دقيقة لـ5 ساعات.. فريق طبي مصري يصلح اعوجاجا انتكاسيا بالعمود الفقري

القاهرة: نجح فريق طبي مصري في إجراء جراحة دقيقة لإصلاح اعوجاج انتكاسي بالعمود الفقري لمريضة تبلغ من العمر 45 عاما في مستشفى وادي النطرون التخصصي بمحافظة البحيرة في شمال غرب مصر.

وقالت وزارة الصحة المصرية في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم الأحد، إن المستشفى استقبلت مريضة تعاني من اعوجاج انتكاسي بالعمود الفقري الصدري والقطني، أدى إلى حدوث آلام مزمنة بالظهر مع صعوبات في الحركة والعمل.

وأشارت إلى أنه تم مناظرة الحالة بعيادة المخ والأعصاب ودراسة كافية لأشعة المريضة من حيث حساب زاوية واتجاه الاعوجاج وبداية ونهاية الفقرات المنتكسة.

ولفتت إلى أنه بعد مناقشة المريضة وأهلها من الدرجة الأولى في التدخل الجراحي ومدى خطورة العملية، تم إجراء العملية وإصلاح الاعوجاج عن طريق تثبيت عنق الفقرات الصدرية والقطنية باستخدام مسامير متخصصة لحالات الاعوجاج وباستخدام جهاز الأشعة داخل غرفة العمليات، وكذلك بمساعدة جهاز مراقبة الأعصاب لتقليل نسبة المضاعفات وتأثر الحالة حيث استمرت الجراحة لمدة خمس ساعات من أجل الوصول لأفضل نتيجة.

وأوضحت الوزارة أنه بعد الجراحة استمرت المريضة على العلاج لمدة ثلاثة أيام بالقسم الداخلي، وخرجت في حالة طبية مستقرة ولا تعاني من أي مضاعفات.

(د ب أ)