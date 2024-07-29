سياسة | دولي | تركيا

“في حكم العدم”.. نائب أردوغان يستهجن تصريحات وزير خارجية إسرائيل- (تدوينة)

منذ ساعة واحدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

حجم الخط
3

أنقرة: قال جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، إن تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الموجه ضد الرئيس رجب طيب أردوغان “في حكم العدم”.

جاء ذلك في تدوينة نشرها يلماز عبر منصة “إكس”، الاثنين، تعليقا على منشور لكاتس نشره عبر المنصة ذاتها مساء الأحد.

ولفت يلماز إلى محاكمة إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب أمام محكمة العدل الدولية.

كما أشار إلى أن “حكومة نتنياهو التي أفرغت القيم الإنسانية من مضمونها، تعمل على نشر الصراع في المنطقة بدلا من وقف إطلاق النار الدائم والسلام في غزة”.

وقال يلماز إن التصريحات المتطاولة الصادرة من إدارة نتنياهو تجاه الرئيس أردوغان “في حكم العدم”.

وأضاف: “بصفتنا دولة قانون ديمقراطية ذات تقاليد راسخة، سنواصل الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم، والعدالة للجميع بغض النظر عن الانتماء الديني، والاستقرار الإقليمي والسلام العالمي”.

وأردف: “ستنتصر الإنسانية عاجلا أم آجلا، ونهاية هتلرات العصر وذوي العقلية النازية لن تكون مختلفة عما حدث في التاريخ”.

يشار إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، كتب منشورا عبر منصة “إكس” مساء الأحد، تهجم فيه على الرئيس أردوغان.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 29, 2024 الساعة 12:33 م

    ليت السلطان أردوغان يحول كلامه إلى أفعال و يتحد مع إيران للجم الإرهاب الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚀

    رد
  2. يقول حنظلة الفلسطيني:
    يوليو 29, 2024 الساعة 1:16 م

    يجب تذكير الصهاينة بان فلسطين من املاك الامبرطورية العثمانية!

    رد
  3. يقول محمد الجزائري:
    يوليو 29, 2024 الساعة 1:18 م

    نحن في عصر الذل والهوان والخذلان والتواطئ والعمالة والخيانة…عصر العربان…لا نستحق الانتساب الى العرب…لا الحكام الخونة العملاء…ولا قطعان الشعوب التي تثور إلا من أجل بطونها…مااكثر عددنا..ولكن كغثاء السيل…أما الجيوش فهي لقمع الشعوب وتركيعها والاعتداء على الأخ والجار…وفي احسن الأحوال تترك لتصدا في المخازن…!!!؟
    عصر أصبحنا ننتظر ونلوم اردوغان وشافيز وكولومبيا وجنوب افريقيا بل وأمريكا وبريطانيا ان يدافعوا عن الفلسطينيين وربما زاد طمعنا فانتظرناهم أن يحرروا القدس الشريف…!!!

    رد

أخبار ذات صلة

تحذير طبي من انتشار واسع للأمراض الجلدية بين أطفال غزة
منذ ساعتين
صحة غزة: ارتفاع حصيلة الحرب إلى 39 ألفا و363 شهيدا- (تدوينة)
منذ 3 ساعات
غزة.. فلسطيني يدمج ماكينة خياطة بدراجة هوائية- (صور)
منذ 9 ساعات
بينهم طفلة.. 8 شهداء في غارتين إسرائيليتين على خيام ومتاجر في خان يونس- (فيديو)
منذ 24 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية