“في حكم العدم”.. نائب أردوغان يستهجن تصريحات وزير خارجية إسرائيل- (تدوينة)

أنقرة: قال جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، إن تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الموجه ضد الرئيس رجب طيب أردوغان “في حكم العدم”.
جاء ذلك في تدوينة نشرها يلماز عبر منصة “إكس”، الاثنين، تعليقا على منشور لكاتس نشره عبر المنصة ذاتها مساء الأحد.
ولفت يلماز إلى محاكمة إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب أمام محكمة العدل الدولية.
كما أشار إلى أن “حكومة نتنياهو التي أفرغت القيم الإنسانية من مضمونها، تعمل على نشر الصراع في المنطقة بدلا من وقف إطلاق النار الدائم والسلام في غزة”.
وقال يلماز إن التصريحات المتطاولة الصادرة من إدارة نتنياهو تجاه الرئيس أردوغان “في حكم العدم”.
وأضاف: “بصفتنا دولة قانون ديمقراطية ذات تقاليد راسخة، سنواصل الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم، والعدالة للجميع بغض النظر عن الانتماء الديني، والاستقرار الإقليمي والسلام العالمي”.
وأردف: “ستنتصر الإنسانية عاجلا أم آجلا، ونهاية هتلرات العصر وذوي العقلية النازية لن تكون مختلفة عما حدث في التاريخ”.
Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım ve savaş suçlarıyla yargılanan, Gazze’de kalıcı ateşkes ve barış yerine çatışmaları bölgeye yaymaya çalışan, insani değerlerin içini boşaltan Netanyahu yönetiminden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeler yok hükmündedir.
Köklü…
— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) July 28, 2024
يشار إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، كتب منشورا عبر منصة “إكس” مساء الأحد، تهجم فيه على الرئيس أردوغان.
(الأناضول)
ليت السلطان أردوغان يحول كلامه إلى أفعال و يتحد مع إيران للجم الإرهاب الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚀
يجب تذكير الصهاينة بان فلسطين من املاك الامبرطورية العثمانية!
نحن في عصر الذل والهوان والخذلان والتواطئ والعمالة والخيانة…عصر العربان…لا نستحق الانتساب الى العرب…لا الحكام الخونة العملاء…ولا قطعان الشعوب التي تثور إلا من أجل بطونها…مااكثر عددنا..ولكن كغثاء السيل…أما الجيوش فهي لقمع الشعوب وتركيعها والاعتداء على الأخ والجار…وفي احسن الأحوال تترك لتصدا في المخازن…!!!؟
عصر أصبحنا ننتظر ونلوم اردوغان وشافيز وكولومبيا وجنوب افريقيا بل وأمريكا وبريطانيا ان يدافعوا عن الفلسطينيين وربما زاد طمعنا فانتظرناهم أن يحرروا القدس الشريف…!!!