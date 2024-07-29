“في حكم العدم”.. نائب أردوغان يستهجن تصريحات وزير خارجية إسرائيل- (تدوينة)

أنقرة: قال جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، إن تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الموجه ضد الرئيس رجب طيب أردوغان “في حكم العدم”.

جاء ذلك في تدوينة نشرها يلماز عبر منصة “إكس”، الاثنين، تعليقا على منشور لكاتس نشره عبر المنصة ذاتها مساء الأحد.

ولفت يلماز إلى محاكمة إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب أمام محكمة العدل الدولية.

كما أشار إلى أن “حكومة نتنياهو التي أفرغت القيم الإنسانية من مضمونها، تعمل على نشر الصراع في المنطقة بدلا من وقف إطلاق النار الدائم والسلام في غزة”.

وقال يلماز إن التصريحات المتطاولة الصادرة من إدارة نتنياهو تجاه الرئيس أردوغان “في حكم العدم”.

وأضاف: “بصفتنا دولة قانون ديمقراطية ذات تقاليد راسخة، سنواصل الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم، والعدالة للجميع بغض النظر عن الانتماء الديني، والاستقرار الإقليمي والسلام العالمي”.

وأردف: “ستنتصر الإنسانية عاجلا أم آجلا، ونهاية هتلرات العصر وذوي العقلية النازية لن تكون مختلفة عما حدث في التاريخ”.

Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım ve savaş suçlarıyla yargılanan, Gazze’de kalıcı ateşkes ve barış yerine çatışmaları bölgeye yaymaya çalışan, insani değerlerin içini boşaltan Netanyahu yönetiminden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeler yok hükmündedir. Köklü… — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) July 28, 2024

يشار إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، كتب منشورا عبر منصة “إكس” مساء الأحد، تهجم فيه على الرئيس أردوغان.

(الأناضول)