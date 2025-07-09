سياسة | عربي

في خرق جديد.. الجيش الإسرائيلي يفجر منزلا جنوب لبنان

منذ 59 دقيقة

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بيروت: فجر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أحد المنازل في منطقة هورا الحدودية جنوب لبنان، في إطار الخروقات المستمرة لوقف إطلاق النار الموقع في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن “قوات العدو (الإسرائيلي) أقدمت فجرا، على تدمير منزل في منطقة هورا عند أطراف بلدة كفر كلا جنوب لبنان”.

وأفادت الوكالة بتحليق “مسيّرة معادية” في أجواء منطقة مرجعيون جنوب لبنان.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عدوانا على لبنان تحول في 23 سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب واسعة، أسفرت عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح.

(الأناضول)

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