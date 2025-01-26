في خرق لوقف إطلاق النار.. استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي وسط مدينة رفح

غزة: استشهد مواطن فلسطيني صباح اليوم الأحد، برصاص الجيش الإسرائيلي قرب ميدان الشهداء وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد.

وأضافت الوكالة في بيان لها أن “المواطن قُتل برصاص الاحتلال جراء إطلاق النار عليه من قناصة الاحتلال المتمركزين على محور صلاح الدين”.

ومنذ يوم أمس، أصيب عشرات المواطنين أثناء انتظارهم العودة لشمال القطاع، التي كانت مقررة السبت، إلا أن إسرائيل تواصل عرقلة عودتهم، حسب الوكالة الفلسطينية.

(د ب أ)