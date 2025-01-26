سياسة | عربي | فلسطين

في خرق لوقف إطلاق النار.. استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي وسط مدينة رفح

26 - يناير - 2025

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غزة: استشهد مواطن فلسطيني صباح اليوم الأحد، برصاص الجيش الإسرائيلي قرب ميدان الشهداء وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد.

وأضافت الوكالة في بيان لها أن “المواطن قُتل برصاص الاحتلال جراء إطلاق النار عليه من قناصة الاحتلال المتمركزين على محور صلاح الدين”.

ومنذ يوم أمس، أصيب عشرات المواطنين أثناء انتظارهم العودة لشمال القطاع، التي كانت مقررة السبت، إلا أن إسرائيل تواصل عرقلة عودتهم، حسب الوكالة الفلسطينية.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 26, 2025 الساعة 1:02 م

    عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر لا تزال تعربد بدماء الفلسطينيين في ظل تغول عصابة الصهيوني النازي الفاشي ترامب الغول يا أبو الهول ✌️🇵🇸😎☝️🚀🐒🔥

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