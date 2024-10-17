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في خروج عن سلسلة من التملّصات.. فانس يقول لأول مرة: لا.. ترامب لم يخسر انتخابات 2020

17 - أكتوبر - 2024

المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس، السيناتور جيه دي فانس في تجمع انتخابي، في 5 أكتوبر 2024 في بتلر، بنسلفانيا- ا ف ب

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واشنطن: في الأشهر التي تلت اختياره نائباً للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، تجنّبَ السيناتور جيه دي فانس مراراً الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بما إذا كان المرشح ترامب قد خسر انتخابات 2020، قائلاً إنه يركّز على المستقبل.

وخلال تجمع في ولاية بنسلفانيا، يوم الأربعاء، سأله صحفي عن عدم تقديمه إجابات واضحة حتى الآن، فكان فانس أكثر تحديداً.

سأل الصحفي: “ما الرسالة التي تعتقد أنك ترسلها للناخبين المستقلين عندما لا تجيب مباشرة عن السؤال: هل خسر دونالد ترامب في 2020؟”،

ما أثار صيحات استهجان من الحشد، قبل أن يجيب فانس قائلاً إنه أجاب على السؤال “مليون مرة”.

وقال فانس: “لا. أعتقد أنه كانت هناك مشكلات خطيرة في عام 2020. إذاً، هل خسر دونالد ترامب الانتخابات؟ ليس بالكلمات التي سأستخدمها، حسناً؟”.

وهذه هي الإجابة الأكثر تحديداً التي قدّمها فانس حول هذا الموضوع، وتشكّل خروجاً عن سلسلة التملّصات التي قدّمها بخصوص الانتخابات، التي يواصل ترامب القول، دون دليل، إنها حسمت بشكل احتيالي لصالح الديمقراطي جو بايدن.

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