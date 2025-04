في خروج عن سلسلة من التملّصات.. فانس يقول لأول مرة: لا.. ترامب لم يخسر انتخابات 2020

واشنطن: في الأشهر التي تلت اختياره نائباً للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، تجنّبَ السيناتور جيه دي فانس مراراً الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بما إذا كان المرشح ترامب قد خسر انتخابات 2020، قائلاً إنه يركّز على المستقبل.

وخلال تجمع في ولاية بنسلفانيا، يوم الأربعاء، سأله صحفي عن عدم تقديمه إجابات واضحة حتى الآن، فكان فانس أكثر تحديداً.

سأل الصحفي: “ما الرسالة التي تعتقد أنك ترسلها للناخبين المستقلين عندما لا تجيب مباشرة عن السؤال: هل خسر دونالد ترامب في 2020؟”،

ما أثار صيحات استهجان من الحشد، قبل أن يجيب فانس قائلاً إنه أجاب على السؤال “مليون مرة”.

JD Vance has been dogged by questions over whether he accepts that Donald Trump lost the 2020 election. But on Wednesday at a rally in Pennsylvania, he gave a crowd of supporters a clear answer: “No.” https://t.co/5H1gVKzG8x

— The New York Times (@nytimes) October 16, 2024