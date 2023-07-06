في خطاب إقالته من منصبه.. المفتش ايشد محذراً الإسرائيليين: الوزير يريد الدماء

المفتش عامي ايشد ألقى خطاباً تاريخياً بمناسبة إعلانه لوسائل الإعلام عن استقالته من الشرطة. ولفهم الأبعاد التاريخية، تخيلوا أنها سطور لن يقولها المفتش عامي ايشد من الشرطة فقط، بل رئيس الأركان هرتسي هليفي أو رئيس “الشاباك” رونين بار. هكذا، يمكنكم التحقق من معنى الجملة التالية: “لقد تمت إقالتي من منصبي على خلفية سياسية بواسطة مكالمة هاتفية”، هذا أمر صادم. الآن حاولوا ذلك “لقد تمت إقالتي بسبب قراري منع حرب أهلية”. وهاكم الذروة: “كان يمكنني بسهولة… استخدام قوة غير معقولة وأن أقوم بملء قسم الاستقبال في ايخيلوف بعد انتهاء كل مظاهرة في تل أبيب… كان يمكننا إخلاء “أيالون” في بضع دقائق، بثمن فظيع هو تحطيم رؤوس وعظام بسبب خرق الميثاق بين الشرطة والمواطنين في الدولة”. ايشد ليس رئيس الأركان، لكنه مقرب منه بما فيه الكفاية. هذه هزة أرضية. هو يقول إن الوزير المسؤول عن الشرطة قد وضع أمامه “واقعاً مخادعاً”، حسب تعبيره. وفي إطاره “لا يعتبر الهدوء والنظام إنجازاً مطلوباً مني تحقيقه، بل العكس تماماً. انتبهوا لكلمة “المطلوب”. كان هذا طلباً. فقد طلب منه إنتاج حرب أهلية بواسطة ملء قسم الاستقبال في إيخيلوف (مرة أخرى هذه كلماته) بالمتظاهرين ضد الحكومة عن طريق تحطيم رؤوسهم وعظامهم – مرة أخرى، هذه كلماته. وإذا كانت هذه كلماته، فمعنى ذلك أن استقالته بحد ذاتها ليست الرسالة التي أراد ايشد إرسالها للجمهور، عندما استخدم الحدث الإعلامي الذي عرف أنه سيبث بثاً حياً ومباشراً في جميع القنوات.

عامي ايشد يريد تحذير الجمهور: الوزير يريد الدماء، وهناك في أوساط أصدقاء ايشد من هم مستعدون لتفير طلبه، لتجسيد قيم (مفهوم آخر استخدمه ايشد، الذي يرمز بشكل واضح إلى عملية الحيونة التي تحدث في العمود الفقري للقيادة العليا في الشرطة). نحن لا نتذكر الوضع الذي يقوم فيه شخص رفيع المستوى في قوات الأمن الإسرائيلية بتقديم شهادته ببث حي ومباشر بأن المسؤول عنه قد أمره بملء قسم الاستقبال في مستشفى “ايخيلوف” بأعدائه السياسيين. هذا يمثل تجاوزاً فظاً للخط، لا يقل عن إقالة غالنت. أقيل غالنت لأنه حذر الجمهور من أن استمرار التشريع يعرض أمن الدولة للخطر. أي أن غالنت أقيل لأنه صمم على العمل من أجل الجمهور، وأن يكون مبعوث الجمهور. وهذا مفهوم تم اقتباسه مباشرة من فم ايشد. وها هو ايشد أيضاً يعتبر نفسه موظفاً عاماً قبل كل شيء، وموظفاً في خدمة الجمهور، الذي يرفض أن يخون الأمانة وأن يخرق الميثاق معه. هكذا بالضبط فعل غالنت أيضاً: رفض خيانة ثقة الجمهور. بند الإقالة مشابه.

لذلك، يجب التعامل مع أقوال ايشد بنفس الجدية. “واقع مخادع” هو مفهوم يجب أن يخرج الناس إلى الشوارع. هذه شهادة من الداخل، من قلب العصابة – الحاشية. الحكومة معنية بمهاجمة الجمهور بشكل عنيف. هي تريد الدماء بدلاً من الهدوء، هذه ليست محاكاة أم أمراً غير مشروع، بل ديكتاتورية.

روغل الفر

هآرتس 6/7/2023