في خطاب العام الجديد.. شولتس يدعو الألمان للتصويت في الانتخابات

برلين: ناشد المستشار الألماني أولاف شولتس المواطنين التصويت في الانتخابات المبكرة التي تُجرى في فبراير/ شباط المقبل، في ظل الجدل الدائر في البلاد بشأن الهجرة، وصعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

وتأتي المناشدة في كلمة شولتس بمناسبة العام الجديد التي من المقرر بثها الساعة 19:10 بتوقيت غرينتش.

ويقول شولتس في خطابه “إنني أناشدكم اليوم، من فضلكم اذهبوا للتصويت! من خلال النظر حولكم إلى العالم، ستعرفون كيف تمثل الانتخابات الحرة والنزيهة إنجازا عظيما”.

ويتوجه الألمان إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية يوم 23 فبراير/ شباط، بعد انهيار الحكومة الائتلافية المنقسمة بقيادة شولتس، والتي تضم حزبه الديمقراطي الاجتماعي والخضر والحزب الديمقراطي الحر المؤيد لقطاع الأعمال.

وفي خطابه، أشار شولتس أيضا إلى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي عبّر عن دعمه لحزب البديل من أجل ألمانيا، ودعا شولتس إلى الاستقالة في أعقاب الهجوم المميت في سوق لهدايا عيد الميلاد في ماغديبورغ.

وقال شولتس في كلمته إن مستقبل ألمانيا “لن يحدده أصحاب قنوات وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضاف “لن يكون الشخص الذي يصرخ بصوت أعلى هو من يقرر إلى أين تتجه ألمانيا، بل إن القرار يعود إلى الغالبية العظمى من العقلاء والشرفاء”.

وقُتل خمسة أشخاص وأصيب نحو 200 آخرين في هجوم دهس بسيارة في سوق لهدايا عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ الألمانية في 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ما أجج النقاش حول الحدّ من الهجرة، واتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن ترحيل المهاجرين.

(رويترز)