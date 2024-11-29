في ذكراها الثمانين.. ماكرون يعترف بمجزرة ثياروي في السنغال

باريس- “القدس العربي”: بينما يستعد الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، الذي وصل إلى السلطة في شهر أبريل/نيسان، لإحياء الذكرى الثمانين لـ”مجزرة ثياروي”، إبان الاستعمار الفرنسي، اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في رسالة إلى نظيره السنغالي، بارتكاب القوات الاستعمارية الفرنسية “مجزرة” في ثياروي، قرب العاصمة السنغالية داكار في الأول من ديسمبر/كانون الأول 1944.

جاء في نص رسالة الرئيس الفرنسي التي بعث بها إلى نظيره السنغالي، يوم أمس، الخميس: “يجب على فرنسا أن تدرك أنه في ذلك اليوم، أدت المواجهة بين الجنود والمسلحين الذين طالبوا بدفع كامل رواتبهم المشروعة، إلى سلسلة من الأحداث قادت إلى مذبحة”.

وأضاف إيمانويل ماكرون: “من المهم أيضاً تحديد الأسباب والحقائق التي أدّت إلى هذه المأساة قدر الإمكان. بالنظر إلى علاقات الصداقة والأخوة، وتاريخنا المشترك، ورغبتنا في بناء مستقبل متناغم، فإننا مدينون لبعضنا البعض بالحقيقة والعدالة”.

🇸🇳 Il y a 80 ans, l’armée française a délibérément tué à #Thiaroye plusieurs dizaines de tirailleurs sénégalais. Aujourd’hui, descendants et historiens continuent de demander à ce que toute la lumière soit faite. 🔴 France 2 🎥 N.Bertrand, F.Fougère, K. Le Bouquin, L.Dravet pic.twitter.com/QzIP5ySBLe — France TV Afrique (@France2Afrique) November 28, 2024



وفي مقابلات منفصلة مع صحيفة “لوموند” ووكالة فرانس برس للأنباء، وتلفزيون فرانس2، أكد الرئيس السنغالي تلقّيه رسالة الرئيس الفرنسي هذه، مرحّباً بهذا الاعتراف الفرنسي بالمجزرة، معتبراً أنه يُعد “خطوة كبيرة” من جانبه.

في الأول من ديسمبر/كانون الأول عام 1944، قُتل العشرات من الرماة الأفارقة – بل المئات، وفقاً لبعض المؤرخين – على يد الجيش الفرنسي في هذا المعسكر الواقع على مشارف العاصمة السنغالية داكار بسبب مطالبتهم بأجورهم.

🇸🇳🗣 “J’ai reçu une lettre d’Emmanuel Macron dans laquelle il reconnaît que ce fut un massacre. Cela doit ouvrir la porte pour la manifestation de toute la vérité” EXCLU #JT20h : le président du Sénégal Bassirou Diomaye Faye s’exprime sur le massacre de Thiaroye. @PR_Diomaye pic.twitter.com/DnL0Hq9CvV — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) November 28, 2024



واعترفت السلطات الفرنسية، حينها، بمقتل 35 شخصاً على الأقل.

طرح العديد من المؤرخين عدداً أكبر بكثير من الضحايا، يصل إلى عدة مئات. غير أن عدد الضحايا الحقيقي ما يزال موضع شك.

وبعد مرور 80 عاماً، ستقام مراسم إحياء الذكرى في نهاية هذا الأسبوع في مقبرة ثياروي العسكرية.