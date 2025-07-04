في ذكرى استقلال الجزائر.. الرئيس تبون يدعو للتكاتف والتلاحم لتجنيب البلاد ويلات الهزات والأطماع

الجزائر ـ “القدس العربي”:

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى التكاتف والتلاحم من أجل تجنيب الوطن ويلات الهزات والأطماع، مؤكداً أن الحس الوطني اليقظ هو السبيل الأمثل في ظل التحولات العالمية الراهنة.

جاء ذلك في الرسالة السنوية التي يوجهها الرئيس إلى الجزائريين بمناسبة الذكرى الثالثة والستين (63) لاستقلال الجزائر واسترجاع السيادة الوطنية، المصادفة للخامس من تموز/يوليو 1962.

وفي سطور الرسالة التي جاءت مختصرة ومركزة في رسائل عامة، قال تبون إن الجزائر تحيي اليوم ذكرى مجيدة لها في أفئدة الجزائريين دلالة عميقة، مشيراً إلى أن يوم 5 تموز/جويلية 1962 شهد اندحار جحافل الاستعمار البغيض على يد رجال أشداء عقدوا العزم على تحرير الوطن.

وأكد أن تخليد هذه الذكرى هو استحضار للملاحم الخالدة والتضحيات الجسام التي قدمها الشعب الجزائري في سبيل الحرية، إذ ظل على درب التضحية يقدم القوافل تلو الأخرى من الشهداء حتى تحقق النصر.

واستعرض الرئيس مسيرة الجزائر منذ الاستقلال، مشيراً إلى أن الدولة أولت أهمية كبيرة لاستثمار تلك المحطات التاريخية الخالدة لتعزيز الوطنية الصادقة وتخليد دماء الشهداء الطاهرة التي سالت فداءً للوطن. وأكد أن الجزائر واصلت تعزيز حصانتها الوطنية وتوثيق أواصر الوحدة، والمضي بخطى واثقة نحو بناء الدولة وتكريس مؤسساتها، والتكفل بحاضر الشعب ومستقبل الأجيال.

وشدد الرئيس تبون على أن الجزائر تخوض اليوم مرحلة جديدة عمادها التعامل مع التحديات برؤية متجددة وثقة كاملة في القدرات الوطنية، مستمدة قوتها من آمال المواطنين. وقال إن البلاد قطعت أشواطاً متتالية على نهج الوفاء للمبادئ والمرجعيات، مؤكداً أن “الجزائر المنتصرة” (شعار يتخذه الرئيس الجزائري لعهدته الثانية) تمكنت بفضل تضحيات بناتها وأبنائها من تحقيق الانتصار.

واعتبر تبون أن ذكرى الاستقلال تدفع إلى التأمل في ما يشهده العالم من تحولات، وتستنهض روح التضحية والوطنية، مشدداً على أن الشعب الجزائري ظل عبر تاريخه حريصاً على الوحدة ورص الصفوف، وكان مثالاً في الوفاء للوطن. وختم الرئيس بدعوة أبناء الجزائر إلى البذل والتفاني والوعي بالرهانات، اقتداءً بالمبادئ العظيمة التي سار عليها الشهداء.

واللافت أن الرسالة خلت من إشارات إلى موضوع الذاكرة الذي يحيل إلى العلاقات مع فرنسا، والتي تشهد أزمة مستمرة في الزمن وغير مسبوقة، أدت إلى انقطاع في التواصل السياسي والدبلوماسي على مدى شهور طويلة.

وزاد من تلغيم العلاقات قضية الكاتب بوعلام صنصال الذي حوكم في الجزائر بتهمة المساس بالوحدة الوطنية، وهو يقضي مدة 5 سنوات سجنا حاليا. وتأمل باريس في لفتة إنسانية من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة ذكرى الاستقلال، في إطار العفو الرئاسي الذي يتم إقراره كل عام في هذه المناسبة.

وفي آخر تعليق له، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، إن “السلطات الجزائرية أمام خيار المسؤولية، والإنسانية، والاحترام”، داعيا السلطات الجزائرية إلى اتخاذ “قرار إنساني عاجل”، بالنظر إلى الوضع الصحي المتدهور لصنصال وسنّه المتقدمة، مشيرا إلى أن باريس والرئيس إيمانويل ماكرون يتابعان قضيته عن كثب ويطالبان بـ”لفتة إنسانية” من جانب الجزائر.

من جانب آخر، وبمناسبة ذكرى الاستقلال، أشرف الرئيس الجزائري على حفل تقليد رتب وأوسمة لعدد من الإطارات العسكريين والمدنيين. وفي هذا السياق، قلد الرئيس تبون رتبة فريق لقائد القوات البرية مصطفى سماعلي، كما قلّد رتبة لواء لعدد من العمداء في الجيش الوطني الشعبي، ورتبة عميد لعدد من العقداء. وأسدى الرئيس أيضًا وسامًا بدرجة عشير من المصف لكل من المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مراد عجال. كما تم منح أوسمة لمجموعة من الضباط السامين والمستخدمين المدنيين في الجيش الوطني الشعبي.

ويمثل يوم 5 تموز/جويلية تاريخ استقلال الجزائر، وتتويجًا لسبع سنوات ونصف من الثورة التحريرية المسلحة ضد الاستعمار الفرنسي، خاض خلالها الشعب الجزائري واحدة من أعظم حركات التحرر في القرن العشرين. بدأت الثورة في الفاتح من تشرين الثاني/نوفمبر 1954 بقيادة جبهة التحرير الوطني، التي حملت على عاتقها مهمة تنظيم النضال السياسي والعسكري ضد نظام استعماري استمر لأكثر من 130 سنة، اتسم بالقمع والتهميش ومحاولات طمس الهوية الوطنية.

وشهدت الثورة الجزائرية مراحل مفصلية تخللتها معارك كبرى، وعمليات فدائية واسعة النطاق، وردود فعل إجرامية عنيفة من قبل المستعمر الفرنسي، شملت الاعتقالات الجماعية، والتعذيب، والنفي، والقتل الجماعي، إضافة إلى محاولات عزل الثورة عن محيطها الدولي. ورغم الخسائر البشرية والمادية الهائلة، تمكّن الجزائريون من الحفاظ على وحدتهم الوطنية ومواصلة الكفاح حتى فرضوا على فرنسا الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وانتهت المرحلة الأخيرة من الكفاح بتحقيق وقف إطلاق النار في 19 آذار/مارس 1962 بموجب اتفاقيات إيفيان، تلاها تنظيم استفتاء تقرير المصير في 1 تموز/يوليو 1962، حيث صوّت الشعب الجزائري بنسبة ساحقة لصالح الاستقلال. وفي الخامس من يوليو/تموز من العام نفسه، أعلنت الجزائر استقلالها رسميا، لتبدأ مرحلة جديدة من تاريخها.