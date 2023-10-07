في ذكرى المولد النبوي يعلو صوت المنشدين وتتجدد المدائح

مع حلول الذكرى العطرة لمولد النبي محمد، صلى الله عليه وسلم من كل عام، تتجدد الاحتفالات ويعلو صوت المُنشدين والمداحين وتبرز من بينهم أسماء لها تاريخ، كالشيخ النقشبندي والشيخ محمد الطوخي ويوسف كامل البهتيمي وغيرهم الكثير ممن تركوا رصيداً وفيراً من الإبداع الخاص في مجال الابتهال والإنشاد الديني.

وإن كانت هذه هي الأسماء التقليدية لأصحاب المواهب والمقامات الرفيعة التي عرف الجمهور المصري والعربي من خلالها أساليب ومدارس الإنشاد الديني، فهناك نوع آخر من المُغنين والمُطربين اشتهروا أيضاً بهذا اللون وبرعوا فيه كمؤدين ومُطربين، وربما يحتم السياق هنا ذكر المُطرب الشعبي محمد الكحلاوي صاحب أشهر أغنية في مدح الرسول «لأجل النبي» تلك التي كتبها الزجال الراحل عبد الفتاح شلبي ولحنها الكحلاوي بنفسه لتكون علامة واضحة في مشواره الغنائي برغم أنه لحن الكثير والكثير من الأغنيات والأناشيد، لكن ثمة خصوصية جعلت لأغنية لأجل النبي اعتباراً مهماً بين كل ما غناه وشدا به المطرب الراحل الذي عُرف في أواخر أيامه بالتصوف والزهد.

نأتي إلى كاتب الأغنية عبد الفتاح شلبي فهو من مواليد كفر شنوان بمحافظة المنوفية عام 1905 اشتهر في فترة الأربعينيات بكتابة الأغاني وقدرته على نظم الزجل والشعر، وفي مرحلة معينة من حياته نافس الشعراء الكبار، بديع خيري وبيرم التونسي وعبد العزيز سلام ومأمون الشناوي.

وقد صدر له ديوان وحيد بعنوان «أناشيدي» وغنت له المُطربة ذائعة الصيت في ذلك الزمان نور الهدى أغنية سوق الحلاوة جبر. هناك أيضاً أغنية «ولد الهدى» لكوكب الشرق أم كلثوم تأليف أمير الشعراء أحمد شوقي وتلحين رياض السنباطي، فهذه الأغنية ارتبطت في أذهان المُستمعين بذكرى المولد النبوي واعتبرت واحدة من أهم أغاني المُناسبات الدينية.

اسهامات قليلة

ولأن الإبداع لا يتوقف عند مرحلة معينة ولا يقتصر على مُبدعين بذاتهم، فقد ظهرت تجليات أخرى في هذا المضمار كان لها أثرها الجماهيري الخاص كأغنية «أم النبي» لياسمين الخيام التي كتبها الشاعر عبد السلام أمين ولحنها الموسيقار جمال سلامة وأخذت شكلاً ملحمياً مُختلفاً تميزت به الأغنية وتميز به اللحن والأداء، حيث لا تزال هذه الأغنية بالتحديد هي الوحيدة التي تتكرر إذاعتها بعد اعتزال مطربتها منذ سنوات، وهذا دليل على بقاء الأغنية وأهميتها واعتزاز ياسمين الخيام بها، حيث لم تُطالب بمنعها ولم يتم حجبها.

ولو استعرضنا بعض الأسماء التي غنت أغان دينية واعتنت بإحياء ذكرى المولد النبوي سنجد أن الإسهامات قليلة بعض الشيء، بيد أن البارز منها يتوقف على مكانة المطرب والمُطربة ومدى الشهرة التي يتمتع بها صاحب الأغنية، فعلى سبيل المثال غنت إيمان الطوخي العديد من الأغنيات الدينية، لكن تظل أنشودة «الطير يسبح» هي الأهم برغم أنها لا تتضمن إشارات مباشرة للاحتفال بالمولد النبوي لكنها تدخل من حيث المعاني في سياق الإنشاد فتُعطي بدورها الإحساس الديني المُستهدف ومن ثم تُعد لائقة بالمُناسبة الكريمة لاحتفالات المولد النبوي.

كذلك شدت المطربة زينب يونس بأغنية «محمد نبينا هادينا» كما غنى محمد فوزي أغنيته الشهيرة «قف بالخشوع وناد ربك» وقدمت المُطربات الشعبيات فاطمة سرحان وخضرة محمد خضر وفاطمة عيد عشرات الأغاني والأناشيد في مديح النبي، إذ تخصصن مع غيرهن من المُنشدين المُهمين أمثال الشيخ يسن التهامي في هذا اللون الفني والإبداعي الرائج في الموالد والمطلوب في كافة المُناسبات الدينية.

ولا شك في أن الشيخ النقشبندي كان هو الأبرز في هذا الجانب، فهو المُنتسب للطريقة النقشبندية الصوفية التي كان والدة أحد رموزها الكبار، فمن أهم ما أنشده سيد النقشبندي «ماشي بنور الله» ونشيد «قصدت من كل الجهات مُنادياً» و«يارب كرمك علينا» وقد لحن بليغ حمدي للنقشبندي فأكسب صوته مذاقاً خاصاً وساهم بقدر كبير في شهرته وانتشاره.

هناك من بين المُنشدين المُعتبرين أيضاً الشيخ محمد عمران من مواليد محافظة سوهاج عام 1944 لحن له محمد عبد الوهاب وسيد مكاوي وحلمي أمين وقدم للإذاعة المصرية أسماء الله الحُسنى مُسجلة بصوته وأدائه المؤثر.

ومن بين أنداده ومنافسيه الشيخ يوسف كامل البهتيمي الذي حفظ القرآن الكريم قبل أن يتم العاشرة من عمره، تتلمذ على يد الشيخ محمد الصيفي وكان الصوت المُفضل لأبناء الصفوة وعلية القوم في أربعينيات القرن الماضي، ومن أعماله «يا راحلين إلى منى» و«يا كعبة الأنوار» و«يا نبياً سمت بك العلياء».

ومن أعلام الإنشاد الديني في مصر والعالم العربي الشيخ محمد الطوخي، فقد حصل على إجازة في علم القراءات من الأزهر الشريف وأتقن العزف على العود وجمع بين الإنشاد والابتهالات وسجل للإذاعة السيرة المُحمدية من تأليف وأشعار أحمد المراغي وكان له صوت رخيم ومُعبر واشتهر برهافة إحساسه ودقة أدائه.

هكذا تنوعت مستويات الإنشاد الديني والأغنيات والابتهالات التي مثلت ثقافة الجمهور المصري والعربي في ما يتصل بإحياء ذكرى المولد النبوي وكيفية الاحتفال بها على اختلاف الطقوس والأشكال والمعاني.