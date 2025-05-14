سياسة | عربي | المغرب العربي

في ذكرى تأسيس الجيش.. العاهل المغربي يؤكد دعم توطين الصناعات العسكرية

14 - مايو - 2025

الرباط: أكد العاهل المغربي محمد السادس، الأربعاء في الرباط، مواصلة دعم برامج توطين الصناعات العسكرية، بهدف بلوغ الاستقلالية في المجال الدفاعي.

جاء ذلك في رسالة وجّهها الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية (الجيش)، بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لتأسيسها، ونشرتها وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وقال العاهل المغربي: “سنواصل دعم برامج توطين الصناعات العسكرية، كأحد الأوراش الوطنية الكبرى التي تحظى برعايتنا، والتي حرصنا على توفير كل الظروف المواتية لإنجاحها، وفق رؤية مستقبلية متبصرة”.

وأوضح أن توطين هذه الصناعات يهدف إلى بلوغ الاستقلالية المنشودة في المجال الدفاعي، من خلال وضع إطار قانوني مساند، وتوفير تحفيزات مهمة لفائدة المستثمرين والشركاء المغاربة والأجانب، للنهوض بهذا المشروع الحيوي.

وبعد نجاحه في قطاعَي تصنيع السيارات والطائرات خلال الأعوام الماضية، يسعى المغرب إلى التأسيس لصناعة عسكرية ضمن رغبته في التحول إلى قوة إقليمية، تلبي الطلب المحلي وتُصدر إلى الأسواق الخارجية.

وبرز هذا التوجه من خلال اتفاقيات أبرمها المغرب مع شركات ودول عدة، من بينها اتفاقية وُقعت نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي مع شركة “تاتا غروب” الهندية، تهدف إلى إنتاج مركبات قتالية بمصنع محلي في المملكة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، قال الوزير المكلّف بإدارة الدفاع الوطني في المغرب، عبد اللطيف لوديي، إن الميزانية المرصودة للدفاع غير كافية في ظل التهديدات الأمنية التي تواجهها المنطقة.

(الأناضول)

  1. يقول عبد الرحيم المغربي.:
    مايو 15, 2025 الساعة 9:36 ص

    من مفاخر هذآ الجيش..تواجده على الجبهة السورية قبل سنة من حرب أكتوبر 1973…وتحريره لمدينة القنيطرة في الجولان مشاركة مع الجيش العراقي الباسل في أيام الرجل القوي في العراق الشهيد صدام حسين الذي كان نائبا للرئيس البكر…..وهناك مقبرة قرب دمشق…كانت متواجدة في الأصل في الجولان…وتضم رفات مئات الشهداء من الجيش المغربي وفي مقدمتهم بطل معارك جبل الشيخ…الشهيد العقيد عبد القادر العلام..

    1. يقول غزاوي:
      مايو 17, 2025 الساعة 9:04 م

      إلى الأخ عبد الرحيم المغربي.:مايو 15, 2025 الساعة 9:36 ص
      مجرد تساؤل.
      ما هي مصادرك !!!؟؟؟
      ماذا فعلت باقي الجيوش العربية والجيش السوري!!!؟؟؟
      من ساعد الكيان على احتلال هضبة الجولان (والقنيطرة) وسيناء!!!؟؟؟

  2. يقول محمد بوشعور:
    مايو 15, 2025 الساعة 2:10 م

    التاريخ التاريخ والتاريخ من ليس له تاريخ عليه ان يتخيل ويصنع له تاريخ والتاريخ يكبه المؤرخين النزهاء ويوضع في المكتبات العالمية إجابي او سلبي يحي التاريخ وعندما يقول عز وجل في كتابه العزيز
    (وكل شيء أحصينه في كتاب مبين ،وكل انسان الزمنه طايره في عنقه ونخرج له القيامة كتاب يلقاه منشورة اقراء كتابك كف بنفسك اليوم عليك حسيبه ) ص الله العضيم

  3. يقول م/ب اولادبراهيم:
    مايو 17, 2025 الساعة 6:36 م

    عليك العودة الى تاريخ تلك الفترة وتتوقف على احداثه سوا ء حرب ستة ايام سنة 1973 والدور الدي قام به الراحل الزعيم هوراري بومدين رحمه الله

