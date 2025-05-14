في ذكرى تأسيس الجيش.. العاهل المغربي يؤكد دعم توطين الصناعات العسكرية

الرباط: أكد العاهل المغربي محمد السادس، الأربعاء في الرباط، مواصلة دعم برامج توطين الصناعات العسكرية، بهدف بلوغ الاستقلالية في المجال الدفاعي.

جاء ذلك في رسالة وجّهها الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية (الجيش)، بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لتأسيسها، ونشرتها وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وقال العاهل المغربي: “سنواصل دعم برامج توطين الصناعات العسكرية، كأحد الأوراش الوطنية الكبرى التي تحظى برعايتنا، والتي حرصنا على توفير كل الظروف المواتية لإنجاحها، وفق رؤية مستقبلية متبصرة”.

وأوضح أن توطين هذه الصناعات يهدف إلى بلوغ الاستقلالية المنشودة في المجال الدفاعي، من خلال وضع إطار قانوني مساند، وتوفير تحفيزات مهمة لفائدة المستثمرين والشركاء المغاربة والأجانب، للنهوض بهذا المشروع الحيوي.

وبعد نجاحه في قطاعَي تصنيع السيارات والطائرات خلال الأعوام الماضية، يسعى المغرب إلى التأسيس لصناعة عسكرية ضمن رغبته في التحول إلى قوة إقليمية، تلبي الطلب المحلي وتُصدر إلى الأسواق الخارجية.

وبرز هذا التوجه من خلال اتفاقيات أبرمها المغرب مع شركات ودول عدة، من بينها اتفاقية وُقعت نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي مع شركة “تاتا غروب” الهندية، تهدف إلى إنتاج مركبات قتالية بمصنع محلي في المملكة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، قال الوزير المكلّف بإدارة الدفاع الوطني في المغرب، عبد اللطيف لوديي، إن الميزانية المرصودة للدفاع غير كافية في ظل التهديدات الأمنية التي تواجهها المنطقة.

