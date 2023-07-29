في ذكرى عاشوراء.. رغد صدام حسين تتحدث عن قتال الحسين بن علي “ومعه 70 رجلا فقط”- (تغريدة)

“القدس العربي”: تناولت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، ذكرى عاشوراء التي صادفت يوم أمس الجمعة، متحدثة عن قتال الحسين بن علي ومعه “70 رجلا فقط”.

وعبر تغريدة على صفحتها في تويتر، قالت رغد: “الإمام الحسين عليه السلام، هو جدنا الذي قاتل الظلم والطغيان، بسبعين رجلا فقط.. عظم الله أجرنا وأجركم بذكرى استشهاد جدنا الحسين، وثبتنا وإياكم على طريق الحق والعدل، الذي نسير به لنصره العراق وشعبه”.

يذكر أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم (الشهر الأول في السنة بالتقويم الهجري)، وأن المسلمين يحيونه وسط اختلاف في طقوسه وشعائره، فالمسلمون من الطائفة السنية يرون أن عاشوراء هو يوم فرح (لأنه ذكرى نجاة النبي موسى من فرعون) أما المسلمون من الطائفة الشيعية فيرون أنه يوم حزن (لأنه ذكرى مقتل الإمام الحسين، حفيد النبي محمد).