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في ذكرى عاشوراء.. رغد صدام حسين تتحدث عن قتال الحسين بن علي “ومعه 70 رجلا فقط”- (تغريدة)

منذ ساعتين

رغد صدام حسين- لقطة شاشة من فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على تويتر

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“القدس العربي”: تناولت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، ذكرى عاشوراء التي صادفت يوم أمس الجمعة، متحدثة عن قتال الحسين بن علي ومعه “70 رجلا فقط”.

وعبر تغريدة على صفحتها في تويتر، قالت رغد: “الإمام الحسين عليه السلام، هو جدنا الذي قاتل الظلم والطغيان، بسبعين رجلا فقط.. عظم الله أجرنا وأجركم بذكرى استشهاد جدنا الحسين، وثبتنا وإياكم على طريق الحق والعدل، الذي نسير به لنصره العراق وشعبه”.

يذكر أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم (الشهر الأول في السنة بالتقويم الهجري)، وأن المسلمين يحيونه وسط اختلاف في طقوسه وشعائره، فالمسلمون من الطائفة السنية يرون أن عاشوراء هو يوم فرح (لأنه ذكرى نجاة النبي موسى من فرعون) أما المسلمون من الطائفة الشيعية فيرون أنه يوم حزن (لأنه ذكرى مقتل الإمام الحسين، حفيد النبي محمد).

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  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    يوليو 29, 2023 الساعة 8:58 ص

    على حسب معلوماتي صدام حسين من أتباع السنة وينبغي أن تكون الابنة كذلك، أم أن رغد صدام حسين تغازل الشيعة وتخطب ودهم لغاية في نفسها وهي أنها ربما تطلب الوزارة 😌☝️

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