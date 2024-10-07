في ذكرى 7 أكتوبر.. جيش الاحتلال يواصل الهجمات الدامية ويوسع رقعة التوغل

غزة – “القدس العربي”:

عمقت قوات الاحتلال من هجومها البري شمال قطاع غزة، وواصلت عمليات ترحيل السكان من عدة أحياء سكنية وسط القطاع، على وقع اقترافها مجازر دامية جديدة، سقط فيها عشرات الضحايا.

توسيع التوغل

وفي شمال قطاع غزة، وسعت قوات الاحتلال من هجومها البري العنيف على مخيم جباليا، ودخلت القوات المتوغلة لمناطق جديدة بخلاف المناطق الشرقية للمنطقة التي دخلتها في اليوم الأول للهجوم.

وجاء ذلك على وقع عمليات قصف جوي ومدفعي، حيث طالت الصواريخ والقذائف العديد من الأحياء السكنية، التي اضطر غالبية سكانها لتركها والنزوح إلى أماكن أخرى في مناطق تقع شمال مدينة غزة، وأخرى إلى الغرب من مناطق التوغل.

إلى ذلك فقد قامت قوات الاحتلال المتوغلة بإطلاق النار من رشاشات ثقيلة على عدة مناطق، في الوقت الذي كانت فيه طائرات استطلاعية تغطي على مناطق التوغل بعمليات إطلاق نار من الجو أيضا.

الهجوم على غزة

وجاء ذلك في الوقت الذي واصلت فيه قوات الاحتلال هجومها البري على أطراف مدينة غزة الشرقية والجنوبية، وتعرضت أطراف حي الزيتون الشرقية ومناطق أخرى في عمق الحي منها منطقة المصلبة ودوار دولة ومقاطع من شارع صلاح الدين لقصف مدفعي، وذكرت مصادر محلية أن أصوات انفجارات عالية سمعت في المناطق الجنوبية للحي، وأن تلك المناطق تعرضت لإطلاق نار كثيف من قبل الطيران المروحي وآليات الاحتلال المتوغلة في تلك المناطق.

وقام جيش الاحتلال ينسف مبان سكنية تقع في مناطق جنوبي مدينة غزة.

كما تعرضت أيضا أطراف حي الصبرة الجنوبية، وتحديدا منطقة الكلية الجامعية لهجمات مشابهة نفذها جيش الاحتلال.

وطالت عمليات إطلاق النار والقصف المدفعي المناطق الغربية الجنوبية لمدينة غزة، والمتواجدة على أطراف حيي الشيخ عجلين وتل الهوا.

قصف المنازل ومناطق النزوح

وفي وسط القطاع، قصفت فيه طائرات الاحتلال منازل عدة للمواطنين تقع غرب مخيم النصيرات.

واستمرت غارات جيش الاحتلال على المناطق التي هدد سكانها بالنزوح القسري منذ يومين، والواقعة شمال وشرق مخيمي النصيرات والبريج.

وطال القصف المدفعي أحياء المفتي وحي الدعوة والحي الجديد في مخيم النصيرات، وهي من ضمن المناطق التي هددت بالنزوح القسري، وطلب من سكانها بالنزوح لمناطق في المواصي وغرب المنطقة الوسطى.

كما طال القصف أطراف مخيم البريج الشرقية والشمالية، وسقط عليها الكثير من قذائف المدفعية، فيما قامت آليات الاحتلال المتمركزة قرب الحدود وقرب “محور نتساريم” بإطلاق زخات من الرصاص على تلك المناطق، التي نزح منها غالبية سكانها.

كذلك قامت طائرات الاحتلال المسيرة من نوع “كواد كابتر” بإطلاق النار على عدة مناطق غربي مخيم النصيرات، وعلى منطقة دوار أبو صرار وحي رقم 5 وسط المخيم.

وقال أبو محمد شاهين، وهو أحد سكان تلك المناطق المهددة بالنزوح شمال النصيرات، لـ”القدس العربي” خلال نزوحه وعائلته إلى منزل أحد الأقارب في منطقة بعيدة عن مربعات الاخلاء وسط القطاع، إن التوغل البري الكبير شمال قطاع غزة، والقصف المحيط بمنزله دفعه لاتخاذ قرار النزوح الجديد، خشية من دخول آليات الاحتلال بشكل مفاجئ.

وأشار إلى أنه رتب على أن يكون نزوحه لعدة أيام، حيث لم يستطع حمل الأمتعة والطعام الكافي، بسبب عدم قدرة أفراد عائلته على حمل هذه الأشياء، في رحلة النزوح على الأقدام، وقال “لو طالت العملية سيزيد الوضع سوءا”.

إلى ذلك فقد تعرضت أطراف مدينة دير البلح وسط القطاع، لعمليات قصف وإطلاق نار كثيف من قبل قوات الاحتلال.

أما في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فقصفت قوات الاحتلال حي الفراحين ومنطقة العمور التي بدأت قبل أيام تنفيذ عمليات تجريف وتمشيط فيها، كما تعرضت بلدات القرارة وبني سهيلا وعبسان لعمليات قصف مدفعي عنيف.

وفي مدينة رفح، تواصلت الهجمات البرية العنيفة، ووقعت عدة إصابات بعد إطلاق زوارق الاحتلال الحربية النار على خيام النازحين في إحدى مناطق “مواصي” رفح جنوب قطاع غزة.

وشنت قوات الاحتلال غارة جوية استهدفت حي الجنينة شرقي المدينة، فيما تعرضت أحياء ومناطق أخرى شرقي المدينة لعمليات قصف مدفعي عنيف.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أن قوات️ الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 39 شهيدًا و 137 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41,909 شهداء و 97,303 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي.