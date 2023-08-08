في زيارة غير معلنة.. الرئيس الفلسطيني يصل عمّان ويلتقي العاهل الأردني

رام الله- “القدس العربي”:

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العاصمة الأردنية عمّان، الثلاثاء، في زيارة غير معلنة مسبقاً للقاء الملك عبد الله الثاني.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إنه كان في استقبال عباس بقصر الحسينية، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وعقد عباس والعاهل الأردني، اجتماعا ثنائيا، بحضور ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة، وآخر التطورات السياسية، وسيليه اجتماع موسع، بحضور وفدي البلدين.

وأوضحت الوكالة أن الوفد الفلسطيني المرافق لعباسـ يتكون من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري.

وعن الجانب الأردني حضر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، أيمن الصفدي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني.

وتأتي زيارة عباس إلى الأردن، بعد ساعات من لقاء الملك عبد الله الثاني مع بريت ماكغورك، نائب مساعد الرئيس الأمريكي، ومنسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبحثهما القضية الفلسطينية.

(وكالات)