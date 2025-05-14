في زيارة له إلى سلوفينيا: الرئيس الجزائري يأمل أن تعترف باقي الدول الأوروبية بدولة فلسطين

الجزائر- «القدس العربي»: أثنى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال زيارته الرسمية التي تقوده إلى جمهورية سلوفينيا، على التقارب الكبير في الرؤى السياسية والمواقف الأخلاقية التي تجمع البلدين، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا الدولية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وفي تصريح مشترك أدلى به عقب محادثاته مع نظيرته السلوفينية، ناتاشا بيرتس موسار، عبّر الرئيس تبون عن تقديره العميق للمواقف «الشجاعة والنزيهة» التي تبنتها سلوفينيا في دعم حق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنها أول دولة أوروبية تعترف رسمياً بدولة فلسطين، وهو ما اعتبره «شرفًا كبيرًا» لسلوفينيا وخطوة رائدة يأمل أن تحذو حذوها باقي دول القارة الأوروبية.

وفي السياق ذاته، نوّه الرئيس تبون بالموقف السلوفيني من قضية الصحراء الغربية، والذي ينطلق حسبه، من احترام الشرعية الدولية وحق الشعوب في تقرير مصيرها. واعتبر تبون أن هذا الموقف السلوفيني المتزن والمتسق مع المبادئ الأممية يجسد التزام هذا البلد بقيم السلم والعدالة، وهي القيم التي تتقاطع تمامًا مع السياسة الخارجية الجزائرية.

وثمّنت رئيسة سلوفينيا، ناتاشا بيرتس موسار، زيارة الرئيس تبون والوفد الرفيع المرافق له، ووصفتها بأنها «تعكس رغبة قوية من الطرفين في تعميق علاقات التعاون الثنائي». وأكدت أن بلادها تولي أهمية كبيرة لتطوير شراكتها مع الجزائر، خصوصًا في مجالات الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، الأمن، الزراعة، والمجال الشرطي.

وبشأن الأوضاع في غزة، جددت الرئيسة السلوفينية موقف بلادها الداعي إلى تكثيف الحوار الدولي من أجل التوصل إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على القطاع، ودعت إلى تحرك عاجل لحماية المدنيين ووقف تصعيد العنف.

وفي الجانب الاقتصادي، أولى الرئيس الجزائري أهمية خاصة لمجال الطاقة خاصة مع تكثيف بلاده لصادراتها من الغاز لسلوفينيا، مشددًا على أن الجزائر، باعتبارها شريكًا موثوقًا، مستعدة لتلبية جميع الطلبات المتعلقة بالغاز الطبيعي، وأنها لم تغيّر يومًا مواقفها أو التزاماتها، رغم تقلبات السوق العالمية.

وذكّر بأن الجزائر تمثل مصدرًا بالغ الأهمية لسد حاجيات سلوفينيا من الغاز، إذ توفر حاليًا نحو نصف استهلاكها السنوي، مرحّبًا بتوقيع عقد جديد يضمن تموين السوق السلوفينية لسنتي 2026 و2027. وأكد أن الجزائر تنظر إلى سلوفينيا كسوق ذات بعد استراتيجي، يمكن أن تكون بوابة للغاز الجزائري نحو وسط أوروبا.

كما دعا إلى تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين، التي لا تزال دون مستوى الإمكانيات، موضحًا أن قيمة هذه المبادلات لا تتجاوز حاليًا 90 مليون دولار سنويًا، وأن الطموح المشترك هو رفعها إلى ما يتجاوز 100 مليون دولار على المدى القصير، والوصول بها إلى مليارات الدولارات في المستقبل، من خلال شراكات استثمارية وتعاون صناعي وتقني أكثر عمقًا.

وأعرب في السياق عن رغبة الجزائر في الاستفادة من التجربة السلوفينية في مجال التكنولوجيا الصيدلانية الدقيقة، من أجل تطوير صناعات دوائية مشتركة تسهم في تلبية حاجيات السوق الإفريقية. كما أبدى اهتمامًا خاصًا بمشاريع تحلية مياه البحر، وتدوير المياه المستعملة لفائدة القطاعين الفلاحي والصناعي، داعيًا إلى استثمار الخبرة السلوفينية في هذه المجالات، خاصة في ظل التحديات المناخية التي تواجه حوض المتوسط.

وقد تُوجت زيارة الرئيس الجزائري إلى سلوفينيا بالتوقيع على إعلان مشترك وعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة، بحضور الوزير الأول السلوفيني، روبرت غولوب، في خطوة رآها محللون أنها تهدف للانفتاح على منطقة شرق أوروبا التي تعد سلوفينيا من أهم بواباتها في القارة العجوز.