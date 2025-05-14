في زيارة له إلى سلوفينيا: الرئيس الجزائري يأمل أن تعترف باقي الدول الأوروبية بدولة فلسطين

الجزائر- «القدس العربي»: أثنى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال زيارته الرسمية التي تقوده إلى جمهورية سلوفينيا، على التقارب الكبير في الرؤى السياسية والمواقف الأخلاقية التي تجمع البلدين، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا الدولية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وفي تصريح مشترك أدلى به عقب محادثاته مع نظيرته السلوفينية، ناتاشا بيرتس موسار، عبّر الرئيس تبون عن تقديره العميق للمواقف «الشجاعة والنزيهة» التي تبنتها سلوفينيا في دعم حق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنها أول دولة أوروبية تعترف رسمياً بدولة فلسطين، وهو ما اعتبره «شرفًا كبيرًا» لسلوفينيا وخطوة رائدة يأمل أن تحذو حذوها باقي دول القارة الأوروبية.
وفي السياق ذاته، نوّه الرئيس تبون بالموقف السلوفيني من قضية الصحراء الغربية، والذي ينطلق حسبه، من احترام الشرعية الدولية وحق الشعوب في تقرير مصيرها. واعتبر تبون أن هذا الموقف السلوفيني المتزن والمتسق مع المبادئ الأممية يجسد التزام هذا البلد بقيم السلم والعدالة، وهي القيم التي تتقاطع تمامًا مع السياسة الخارجية الجزائرية.
وثمّنت رئيسة سلوفينيا، ناتاشا بيرتس موسار، زيارة الرئيس تبون والوفد الرفيع المرافق له، ووصفتها بأنها «تعكس رغبة قوية من الطرفين في تعميق علاقات التعاون الثنائي». وأكدت أن بلادها تولي أهمية كبيرة لتطوير شراكتها مع الجزائر، خصوصًا في مجالات الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، الأمن، الزراعة، والمجال الشرطي.
وبشأن الأوضاع في غزة، جددت الرئيسة السلوفينية موقف بلادها الداعي إلى تكثيف الحوار الدولي من أجل التوصل إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على القطاع، ودعت إلى تحرك عاجل لحماية المدنيين ووقف تصعيد العنف.
وفي الجانب الاقتصادي، أولى الرئيس الجزائري أهمية خاصة لمجال الطاقة خاصة مع تكثيف بلاده لصادراتها من الغاز لسلوفينيا، مشددًا على أن الجزائر، باعتبارها شريكًا موثوقًا، مستعدة لتلبية جميع الطلبات المتعلقة بالغاز الطبيعي، وأنها لم تغيّر يومًا مواقفها أو التزاماتها، رغم تقلبات السوق العالمية.
وذكّر بأن الجزائر تمثل مصدرًا بالغ الأهمية لسد حاجيات سلوفينيا من الغاز، إذ توفر حاليًا نحو نصف استهلاكها السنوي، مرحّبًا بتوقيع عقد جديد يضمن تموين السوق السلوفينية لسنتي 2026 و2027. وأكد أن الجزائر تنظر إلى سلوفينيا كسوق ذات بعد استراتيجي، يمكن أن تكون بوابة للغاز الجزائري نحو وسط أوروبا.
كما دعا إلى تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين، التي لا تزال دون مستوى الإمكانيات، موضحًا أن قيمة هذه المبادلات لا تتجاوز حاليًا 90 مليون دولار سنويًا، وأن الطموح المشترك هو رفعها إلى ما يتجاوز 100 مليون دولار على المدى القصير، والوصول بها إلى مليارات الدولارات في المستقبل، من خلال شراكات استثمارية وتعاون صناعي وتقني أكثر عمقًا.
وأعرب في السياق عن رغبة الجزائر في الاستفادة من التجربة السلوفينية في مجال التكنولوجيا الصيدلانية الدقيقة، من أجل تطوير صناعات دوائية مشتركة تسهم في تلبية حاجيات السوق الإفريقية. كما أبدى اهتمامًا خاصًا بمشاريع تحلية مياه البحر، وتدوير المياه المستعملة لفائدة القطاعين الفلاحي والصناعي، داعيًا إلى استثمار الخبرة السلوفينية في هذه المجالات، خاصة في ظل التحديات المناخية التي تواجه حوض المتوسط.
وقد تُوجت زيارة الرئيس الجزائري إلى سلوفينيا بالتوقيع على إعلان مشترك وعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة، بحضور الوزير الأول السلوفيني، روبرت غولوب، في خطوة رآها محللون أنها تهدف للانفتاح على منطقة شرق أوروبا التي تعد سلوفينيا من أهم بواباتها في القارة العجوز.
بقيت الجزائر وحيدة تحمل القضية الفلسطينية أينما حلت و إرتحلت و موقفها الثابت و المبدئي و الأصيل أحد أهم أسباب التكالب المسعور عليها
الآخرون يتكلمون ويدافعون دون بهرجة ولك في رفع العقوبات عن سوريا خير مثال .
إن موقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تجاه القضية الفلسطينية من خلال تثمينه لرئيسة سلوڤينيا على دورها في القضية الفلسطينية،ماهو إلاتمهيدللمرورإلى الصحراءالغربية.لأنه على العموم،فالقضية الفلسطينية بالنسبة للقادة والساسة الجزائريين،ماهي إلا أرنب سباق،لأن القضية الأساسية بالنسبة إليهم(الجزائريين)هي الصحراء المغربية، لأنهم ،في أي مناسبة، وفي محفل ،لايمكنهم ذكر القضية الفلسطينية دون ذكر الصحراء المغربية وغالبا مايبدؤون بفلسطين ثم يُتبعونها بالصحراء، حتى أصبحت عندهم لازمة معروفة:القضية الفلسطينية والصحراء الغربية.
بكل بساطة لان الجزائر تعيش بمبادئها ولا تعيش بأموال الإمارات المتحدة.
إلى محمد أبو العزم: التاريخ لا يكذب ويكذب الكاذبين: الجزائر كانت مع القضية الفسلطينية قلبا وقالبا قبل أن يعرف العالم قضية الصحراء الغربية؛ الجزائر كانت من أوائل الدول التي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية مباشرة بعد إنشائها سنة 1964 في حين كانت الصحراء الغربية تحت الاحتلال الإسباني فلماذا تتهم الجزائر بأنها تتخذ القضية الفلسطينية كأرنب سباق. لا يليق بأي كان أن يتلاعب بالمعطيات التاريخية التي يعرفها القاصي والداني. الجزائر مواقفها من مختلف قضايا الاستعمار مواقف ثابتة لم تتغير ولن تتغير لأنها قضايا مبدئية وهذا الذي لا يفهمه كثير من الإخوة المغاربة ومن يسارع للاصطفاف خلف ما يروجون له بخصوص الصحراء الغربية.
……شكرا على هذا الرد المناسب على تعليق المشارك الذي يتصادم مع الواقع والتاريخ….
من لم يعلم ويسمع اين أعلنت الدولة الفلسطينية دولتها والدولة التي حملت هذه المسؤلية في ذلك الزمن ولم تتحملها اي دولة اخرى عليه ان يخرص.
رئسنا زعيم ودولتنا عظيمة وجيشنا عملاق وشعبناوفي وشريف ودينن حنيف وربنا لطيف فمن يقدر علينا ياترى
خلونا من فلسطين حصان طروادة….الرئيس الجزائري بعد تجاهله حضور عيد النصر الروسي….واستقبال المشير خليفة حفتر و قادة الانقبلاب في الساحل الإفريقي.اختار زيارة سلوفينيا بدون سابق دعوة.نكاية في الروس بعد توقيع اتفاقية تزويد الأخيرة بالغاز الجزائري بأتمة تفصيلية …..ما لم يرضي الطرف الروسي .باقتراب الجزائر بملعبها….في انتظار الرد الروسي .و سيكون قاصي