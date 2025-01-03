في سابقة.. المغرب وإسبانيا نحو افتتاح معبرين جمركيين رسميين في سبتة ومليلية

لندن- “القدس العربي”:
في ظل صمت من حكومة الرباط، تؤكد وسائل الإعلام الإسبانية أن إسبانيا والمغرب يشرفان على الإجراءات الأخيرة من أجل إعادة فتح المعبر الحدودي في مليلية، والذي كان متواجدا من قبل، وإحداث معبر رسمي في سبتة، في سابقة من نوعها بتاريخ النزاع على المدينتين المحتلتين. وتعارض بعض الأوساط السياسية الإسبانية هذه العملية لأنها محدودة التأثير.
وتبرز وسائل الإعلام مثل جريدتي الباييس وكونفدنسيال، أن عملية فتح المعبرين تأتي تطبيقا للتفاهمات التي وقعت بين البلدين في أعقاب الزيارة التي كان قد قام بها رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز إلى الرباط يوم 7 أبريل 2022، واستقبال العاهل المغربي محمد السادس له.
وتبرز جريدة الباييس نقلا عن مصادر مقربة من الحكومة، أن تاريخ بدء العمل في المعبرين الحدوديين كان مرتقبا أمس الخميس، غير أن الإجراءات الإدارية الخاصة بعملية التصدير والاستيراد تأخرت، ولهذا تعتقد المصادر أن عملية التبادل التجاري عبر سبتة ومليلية قد تبدأ خلال الأيام المقبلة. ويبدو أن البضائع التي سيتم تبادلها هي من الجانب المغربي: الفاكهة والخضروات والأسماك. وعن الجانب الإسباني: منتجات النظافة والأجهزة المنزلية والإلكترونيات. ويبدو أن الأمر سيقتصر، وفق جريدة كونفدنسيال، على شاحنة بضائع من طرف واحد في اليوم خلال المرحلة الأولى.
ويوجد نقاش حاد في إسبانيا حول هذا الموضوع بين الرفض الذي أعرب عنه حزب فوكس القومي المتطرف؛ لأن الاتفاقية محدودة، وبين من يعتبرها تاريخية لأن المغرب قَبِل بمعبر رسمي في الحدود مع المدينتين المحتلتين، وهو ما كان يرفضه طيلة مدة طويلة.
وفي هذا الصدد، أصدرت ممثلة الحكومة في سبتة المحتلة بيانا الجمعة جاء فيه: “لا يمكن لأحد أن ينسى أنه من أجل تحقيق إنجاز جمارك تجارية لسبتة، فإن بلدين هما دولتان تعملان على تعزيز اتحادهما بطريقة تاريخية وأن هناك العديد من الوزارات المعنية بطريقة تاريخية وأن هناك العديد من الوزارات المعنية. أطلب الصبر لأن ما هو مهم حقا هو أنه أخيرا، كما أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، سيضمن التطبيع الكامل لحركة الأشخاص والبضائع، بما في ذلك الرقابة الجمركية المعمول بها”.
وبينما يوجد نقاش في الجانب الإسباني، يسود صمت حكومي وحزبي في الجانب المغربي، حيث لم تصدر الحكومة أي بيان، كما أن الأحزاب لم تطالب بأي توضيحات رغم أن الأمر يتعلق بمدينتين محتلتين، وتنص جميع الأحزاب على استعادتهما.
وكانت توجد جمارك رسمية بين مليلية وباقي المغرب منذ سنة 1860، وكانت إسبانيا قد فرضتها في أعقاب حرب تطوان الشهيرة، وجرى إغلاق هذه الحدود خلال أغسطس/ آب 2018 من طرف المغرب. بينما لم توجد أي جمارك بشكل رسمي بين سبتة وباقي المغرب.
وكانت البضائع التي تمر من المدينتين إلى المغرب تجري في إطار التهريب. وكان المغرب يطالب من قبل باستعادة المدينتين، غير أنه خلال السنوات الأخيرة قام بتجميد هذه المطالب بسبب الأولوية لملف الصحراء.
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مجرد تساؤل.
ماذا يعني تحويلهما إلى مركز جمركي !!!؟؟؟
في مقال نشرته “القدس العربي” يوم:29/01/2023، تحت عنوان:”في سابقة تاريخية…تحويل سبتة ومليلية المحتلتين إلى مركز رسمي للجمارك مع إسبانيا” انتهى الاقتباس
عبد المجيد بن خطاب أستاذ جامعي مغربي متخصص في العلاقات الدولية صرح لـ “هسبريس” يوم:22/03/2022، بما نصه:
“المعارضة الداخلية والخارجية للحكومة دفعت بيدرو سانشيز إلى تنظيم جولة – يوم: 23/03/2022- بالثغرين المحتلين للتأكيد على أن الاتفاق الثنائي ينص على دعم مغربية الصحراء مقابل عدم المطالبة بثغرتي سبتة ومليلية”انتهى الاقتباس
وفي مداخلة له في برلمان بلاده قال سانشيز لتبرير تغيير موقفه من قضية الصحراء أنه طلب من الملك خلال لقائهما يوم:07/04/2022 أنه لا يعتبر من الآن فصاعدا الثغرتين محتلتين.
المملكة المغربية لم تتنازل عن المدينتين حتى حين كانت ضعيفة ، فكيف تتنازل الآن ؟
الى الاندلس المغربي،قصر الحمراء بناه بن الاحمر و هي قبيلة من الخزرج الازدية القحطانية ،ثم ان في الاندلس كان هناك قيس و يمن وبن زيري من الجزائر، و الامازيغ فلا يجب ان تنسب الاندلس الى المغرب فقط، على كل حال سبتة و مليلية اراضي مغربية و سوف يحررها أحرار الغرب ان شاء الله.
يبدو أن البضائع التي سيتم تبادلها هي من الجانب المغربي: الفاكهة والخضروات والأسماك. وعن الجانب الإسباني: منتجات النظافة والأجهزة المنزلية والإلكترونيات !!!
معبر جمركي في القانون الدولي معناه معبر بين دولتين.
إعتراف رسمي بتبعية المدينتين لإسبانيا من نظام المغرب
من باب التوضيح .. فإن سبتة كان لها دور كبير في تاريخ المغرب والاندلس..سياسيا وعلميا..وكان لحاكمها أثناء حكم القوط..وهو يوليان الغماري.. إبن قبائل غمارة المغربية..دور كبير في فتح الأندلس واسقاط دولة القوط..واليها ينتسب عدد من كبار العلماء من بينهم القاضي عياض… وأما احتلالهما الحالي فقد تم بعد سقوط إمارة بني الأحمر.. شأنها في ذلك شأن مليلية… أما الجزر الجعفرية فقد تم احتلالها بعد حرب ايسلي بين فرنسا والمغرب ..وقد كانت هناك محاولات كثيرة لاستردادهما…وكانت تواجه بتحالف كل أوروبا الصليبية.. وآخر محاولة كانت من طرف الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي..بعد معركة أنوال..ووجهت بتحالف إسباني فرنسي يتجاوز نصف مليون جندي..؛ وحاليا توجد سبتة ومليلية تحت الحصار الإقتصادي من طرف المغرب منذ خمس سنوات..حيث تم خنقهما اقتصاديا باعتبار كونهما منطقتين اقتصاديتين حرتين مثل هونكونغ..؛ وللاشارة فإن فتح المعابر التجارية تم رفضه بشدة من طرف حزب فوكس اليميني المتطرف…الذي يرى فيه تقريباً لموعد استرجاع المدينتين من طرف المغرب..ولمن يزايد نقول..للصين أرض محتلة بحجم دولة وهي تايوان وتركيا لازال نصف مساحتها التاريخية محتلا.. واسبانيا لها جبل طارق ونصف بلاد الباسك..والمانيا لها الألزاس واللورين..واليابان لها جزر كوريل..
شكرا على التوضيح،
لكن الأمانة التارخية تقتضي أن لا نبتر بعض الحقائق التحالف الذي واجه الزعيم عبد الكريم الخطابي كان يضم السلطان
الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي..كان أمير جهاد..وصاحب مشروع تحرير وتوحيد كل المغرب العربي..من خلال ترأسه لمكتب المغرب العربي في القاهرة..وكانت علاقته بالسلطان والملك محمد الخامس تقوم على الاحترام المتبادل..وقام محمد الخامس بزيارة الأمير في بيته في القاهرة..وتحكي إبنته عائشة التي كانت مقربة من الملك محمد السادس.. بأن الود والتقدير كان يسود علاقة الرجلين..وهناك رسالة مكتوبة موجهة من الخطابي إلى شعب الجزائر..في بداية العشرينات..يطلب منهم منع أولادهم من التجنيد في الجيش الفرنسي الذي كان يحارب المغاربة..
الإحترام والود والتقدير!!!
البطل والمجاهد أسد الريف مات منفيا في مصر ولم يدفن في به .
الإحترام والود والتقدير!!! البطل والمجاهد أسد الريف مات منفيا في مصر ولم يدفن في بلده.
للأسف يقال أن التاريخ يكتبه المنتصرون.
من باب التوضيح .. فإن سبتة كان لها دور كبير في تاريخ المغرب والاندلس..سياسيا وعلميا..وكان لحاكمها أثناء حكم القوط..وهو يوليان الغماري.. إبن قبائل غمارة المغربية..دور كبير في فتح الأندلس واسقاط دولة القوط..واليها ينتسب عدد من كبار العلماء من بينهم القاضي عياض… وأما احتلالهما الحالي فقد تم بعد سقوط إمارة بني الأحمر.. شأنها في ذلك شأن مليلية… أما الجزر الجعفرية فقد تم احتلالها بعد حرب ايسلي بين فرنسا والمغرب ..وقد كانت هناك محاولات كثيرة لاستردادهما…وكانت تواجه بتحالف كل أوروبا الصليبية.. وآخر محاولة كانت من طرف الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي..بعد معركة أنوال..ووجهت بتحالف إسباني فرنسي يتجاوز نصف مليون جندي..؛ وحاليا توجد سبتة ومليلية تحت الحصار الإقتصادي من طرف المغرب منذ خمس سنوات..حيث تم خنقهما اقتصاديا باعتبار كونهما منطقتين اقتصاديتين حرتين مثل هونكونغ..؛ وللاشارة فإن فتح المعابر التجارية تم رفضه بشدة من طرف حزب فوكس اليميني ..الذي يرى فيه تقريباً لموعد استرجاع المدينتين من طرف المغرب..ولمن يزايد نقول..للصين أرض محتلة بحجم دولة وهي تايوان وتركيا لازال نصف مساحتها التاريخية محتلا.. واسبانيا لها جبل طارق ونصف بلاد الباسك..والمانيا لها الألزاس واللورين..واليابان لها جزر كوريل..
ذكر المؤرخ الكبير محمود المقدسي بوعكاز أن الجينرال أوفقير أول وزير داخلية للمغرب والذي سبق أن خدم في الجيش الفرنسي كانت علاقته بعبد الكريم الخطابي مبنية الإحترام المتبادل وكان يدعم المقاومة مع السلطان إلى جانب عبد الكريم الخطابي.