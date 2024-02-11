في سابقة بالمغرب.. حزب الأصالة والمعاصرة ينتخب قيادة جماعية

الرباط: انتخب حزب “الأصالة والمعاصرة” المغربي (مشارك في الائتلاف الحكومي)، مساء السبت، “قيادة جماعية” على رأس الحزب خلفا لعبد اللطيف وهبي، الأمين العام المنتهية ولايته، وذلك في سابقة من نوعها بالبلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمره الوطني الخامس بمدينة بوزنيقة (شمال) ما بين 9 و11 فبراير/ شباط الجاري، تحت شعار “تجديد الذات الحزبية لضمان الاستمرارية”، لاختيار قيادة جديدة.

وتتكون هذه القيادة من فاطمة الزهراء المنصوري، التي تشغل منصب وزيرة الإسكان، والمهدي بنسعيد، وزير الثقافة، والبرلماني صلاح الدين أبو الغالي.

وانتخب المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب) هذه القيادة بالأغلبية بعدما تقدمت لذلك بشكل منفرد.

وفي وقت سابق السبت، صوت “المجلس الوطني” لصالح تعديل في القانون المنظم للحزب يتيح انتخاب قيادة مشتركة.

وجاء حزب “الأصالة والمعاصرة” (ليبرالي) ثانيا في الانتخابات التشريعية بـ86 مقعدا، التي جرت في 8 سبتمبر/ أيلول 2021، خلف “التجمع الوطني للأحرار” (وسط)، الحاصل على 102 مقعد (من أصل 395).

ويوصف حزب الأصالة والمعاصرة، بأنه مقرب من السلطة، تم تأسيسه عام 2008، واكتسح الحزب الانتخابات البلدية في 2009 بنحو 21 بالمئة من المقاعد، مقارنة بـ 7 بالمائة فقط لحزب العدالة والتنمية (إسلامي/ معارض).

(الأناضول)