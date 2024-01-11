في سابقة تاريخية.. بدء محاكمة إسرائيل في “العدل الدولية” بـتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية

لندن ـ لاهاي ـ “القدس العربي”:

في سابقة تاريخية بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، المداولات في طلب تقدمت به جمهورية جنوب إفريقيا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بتهمة بارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 23 ألف شهيد، وأكثر من 59 ألفا جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

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وأكد الفريق القانوني لجنوب إفريقيا بقيادة وزير العدل رونالد لامولا، أن “نية إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية متوفرة وهدف جنودها إبادة غزة، وأن الفلسطينيين يتعرضون لقصف لا يتوقف أينما يذهبون ويقتلون في كل مكان يلجؤون إليه، وأن أكثر من 80% من سكان غزة يعانون من الجوع”.

الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل تقصف وتقنص النساء والأطفال في قطاع #غزة، ونية بارتكاب إبادة جماعية متوفرة لدى إسرائيل#حرب_غزة pic.twitter.com/J5aNX79m0e — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 11, 2024



وأشار إلى أن جنود إسرائيل يلتقطون صورا لأنفسهم وهم يحتفلون بتدمير المدن والقرى. وأن مئات من العائلات في غزة مسحت بالكامل ولم يبق منها أي فرد على قيد الحياة. وأن أعمال القتل الإسرائيلية كبيرة جدا وجثث الفلسطينيين تدفن في مقابر جماعية. وبأن إسرائيل تحدد مناطق آمنة للفلسطينيين في قطاع غزة قبل أن تقوم بقصفها”.

الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل ترتكب عنفا جنسيا بحق النساء والأطفال في #غزة، وأفعال تل أبيب تشير إلى نية ارتكاب إبادة جماعية #حرب_غزة pic.twitter.com/SmfcsJISb5 — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 11, 2024

ولفت إلى أن إسرائيل ترتكب عنفا جنسيا بحق النساء والأطفال. وأن المصابين في قطاع غزة محرومون من الرعاية الصحية اللازمة لإنقاذ حياتهم. وأن الأمراض والجوع تفتك بقطاع غزة. وإسرائيل تتعمد اختلاق ظروف تحرم الفلسطينيين من المأوى والمياه النظيفة. وأن إسرائيل فرضت عن عمد ظروفا في غزة لعدم السماح بالعيش والتدمير الجسدي للفلسطينيين، حيث إن شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة تخضع إلى 3 مراحل من التفتيش”.

وأكد الفريق أن إسرائيل يتّمت أعدادا كبيرة من الأطفال في قطاع غزة، وأنها تقصف وتقنص النساء والأطفال في قطاع غزة. وأن إسرائيل تستخدم الخطاب الديني لتبرير قتل الأطفال والمدنيين في غزة.

الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل تحاصر #غزة وتمنع الدخول برا وبحرا وهي سلطة احتلال#حرب_غزة pic.twitter.com/s9MGLIN26Y — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 11, 2024

وأشار الفريق إلى أن هناك مؤججون ومحرضون على ارتكاب الإبادة الجماعية في إسرائيل، منهم وزراء ورئيس الحكومة. وأن إسرائيل ارتكبت أعمالا وحشية كثيرة في قطاع غزة، وهي مستمرة في استهداف البنى التحتية الحيوية بقطاع غزة.

وشدد على أن إسرائيل تحاصر غزة وتمنع الدخول برا وبحرا وهي سلطة احتلال، وقد حولت قطاع غزة إلى سجن مغلق ترتكب فيه جريمة إبادة جماعية. وأن إسرائيل لا تميز بين المحاربين والمدنيين، وما تقوم به يرقى إلى مستوى إبادة جماعية.

الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل تحاصر #غزة وتمنع الدخول برا وبحرا وهي سلطة احتلال#حرب_غزة pic.twitter.com/s9MGLIN26Y — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 11, 2024

واعتبر وزير عدل جنوب إفريقيا رونالد لامولا أن العنف لم يبدأ في 7 أكتوبر/ تشرين الأول بهجوم حماس، و”أن عنف إسرائيل على الفلسطينيين على مدار 76 عاما، وأن هجوم حماس لا يمكن أن يبرّر انتهاك إسرائيل لاتفاقية الإبادة الجماعية”.

وشدد الفريق على أن أفعال إسرائيل في غزة تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، وأن ما أثبتته الوقائع في قطاع غزة يقتضي تدخل محكمة العدل الدولية.

ويجب على القضاة البت أولا في طلب عاجل من جنوب أفريقيا للوقف الفوري للعملية العسكرية. وقد يستغرق اتخاذ القرار عدة أسابيع، وبعد ذلك فقط سيناقش القضاة اتهامات الإبادة الجماعية.

وترافع جنوب أفريقيا، التي رفعت القضية لأنها رأت أصداء الفصل العنصري من تاريخها في تصرفات إسرائيل، أولا اليوم الخميس. وسترد إسرائيل غدا الجمعة لكن الحكم قد يستغرق سنوات.