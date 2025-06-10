في سابقة تاريخية.. ترامب يرسل المارينز لاحتواء احتجاجات لوس أنجلوس قبل تحولها إلى انتفاضة على غرار تظاهرات جورج فلويد

لندن- “القدس العربي”: على الرغم من استعمالها أساساً في عمليات وحروب خارج البلاد، مثل العراق وأفغانستان، لجأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قوات المارينز الأمريكي، ولم تقتصر فقط على الحرس الوطني، وذلك بهدف السيطرة على احتجاجات لوس أنجلوس في كاليفورنيا، خوفاً من تحولها إلى نسخة جديدة من احتجاجات جورج فلويد تعمّ أرجاء البلاد.

خرج مئات الأمريكيين من أصل لاتيني للاحتجاج ضد سياسة ملاحقة آبائهم الذين لا يتوفرون على إقامة قانونية، ويعيشون “في الظل”

وتشهد مدينة لوس أنجلوس، ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة، احتجاجات قوية، منذ نهاية الأسبوع الماضي، احتجاجاً على سياسة الاعتقالات التي تشنها مصلحة مكافحة الهجرة ضد المهاجرين.

واندلعت بالضبط في المدينة الصغيرة بارامونت، جنوب لوس أنجلوس، حيث خرج مئات الأمريكيين من أصل لاتيني للاحتجاج ضد سياسة ملاحقة آبائهم الذين لا يتوفرون على إقامة قانونية، ويعيشون “في الظل”، كما كتب أحد المتظاهرين في شبكات التواصل الاجتماعي. ويتساءل المحتجون كيف أن إدارة ترامب حوّلتهم إلى أعداء، في وقت أن المهاجرين ساهموا في بناء البلاد.

ومن الجوانب القاسية للهجرة في الولايات المتحدة، وخاصة في ولايات الجنوب، أن الأبناء الذين وُلدوا في الأراضي الأمريكية يتوفرون على الجنسية الأمريكية، بينما آباؤهم يعيشون في وضع غير قانوني مُعرضين للطرد. ولم تعد إدارة ترامب تستهدف فقط المهاجرين الذين وصلوا مؤخراً إلى البلاد، بل الذين يقيمون منذ سنوات طويلة.

وتُبرز جريدة لوس أنجلوس تايمز كيف انتقلت الاحتجاجات من بارامونت إلى قلب مدينة لوس أنجلوس، وكيف فشل الحرس الوطني في السيطرة على الأوضاع المشتعلة، ما جعل الرئيس الأمريكي يُرسل 700 من قوات المارينز، وبالضبط من الكتيبة الثانية من الفوج السابع من مشاة المارينز من توينتاين بالمز في كاليفورنيا، لينضموا إلى حوالي 4,100 من قوات الحرس الوطني الموجودة بالفعل في المدينة، أو المُصرح لها بالانتشار لاحتواء الاحتجاجات.

وبالفعل، أعلنت القيادة الشمالية للولايات المتحدة الأمريكية NORTHCOM، الإثنين من الأسبوع الجاري، عن إرسال هذه القوات. والمثير أن هذه القيادة أُنشئت في 1 أكتوبر 2002 رداً على أحداث 11 سبتمبر الإرهابية، وتتمثل مهمتها في حماية وتأمين أراضي الولايات المتحدة، وتقديم الدعم للسلطات المحلية وسلطات الولايات والسلطات الفيدرالية.

وإذا كان إرسال الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس يُعتبر منعطفاً، فإن إرسال قوات المارينز يُعتبر منعطفاً أكبر، بحكم أن هذه القوات ارتبطت لدى الأمريكيين، وباقي العالم، بالتدخل في المناطق الحربية مثل العراق وأفغانستان وسوريا وفيتنام. كما أنها المرة الأولى التي تشهد فيها البلاد إرسال قوات المارينز بكثافة إلى مواجهة احتجاجات مدنية وسط الولايات المتحدة، بعدما كان الأمر يقتصر فقط على الحرس الوطني، وكانت لوس أنجلوس قد شهدت مشاركة عشرات من قوات المارينز في مساعدة الحرس الوطني في احتجاجات سنة 1992 في المدينة نفسها. وكان دورها هامشياً، عكس ما يمكن أن يحصل هذه المرة. ويُعتبر هذا الانتشار استثنائياً وغير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، حيث إن استخدام القوات العسكرية الفيدرالية، ولا سيّما قوات المارينز، للسيطرة على الاحتجاجات المدنية على الأراضي الأمريكية أمر غير مألوف للغاية، ويثير جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً حول شرعيته وعواقبه.

بدأ المهاجرون وأنصارُهم من الأمريكيين في ولايات أخرى بالاستعداد لتنظيم احتجاجات في تامبا بفلوريدا وشيكاغو ونيويورك وبوسطن ودالاس

ولا يمكن فهم هذه التطورات سوى بمحاولة البيت الأبيض السيطرة على الاحتجاجات في لوس أنجلوس قبل انتقالها إلى باقي مناطق البلاد، وعملياً بدأت تنتقل، حيث نشرت جريدة “سان فرانسيسكو كرونيكل”، اليوم، كيف أن المدينة تشهد، ومنذ الأحد الماضي، احتجاجات ضد سياسة ترامب في مجال الهجرة، ووقعت مواجهات، وهي مُرشحة لأن تصبح أكثر تصعيداً خلال الأيام المقبلة. وبدأ المهاجرون وأنصارُهم من الأمريكيين في ولايات أخرى بالاستعداد لتنظيم احتجاجات، حيث تمت الدعوة إلى ذلك في تامبا بفلوريدا وفي شيكاغو وفي نيويورك وبوسطن ودالاس، علماً أنه جرى مبدئياً تسجيل بعض التظاهرات الصغيرة، وهي مُرشحة لأن تصبح كبيرة تماشياً مع تطورات احتجاجات لوس أنجلوس، وكرد غاضب ضد سياسة ترامب.

وبدأت هذه التظاهرات ضد سياسة ترامب تتحول إلى ما يشبه الاحتجاجات التاريخية التي شهدتها الولايات المتحدة، ما بين مايو ويونيو 2020، عندما قتل ضباط الشرطة أمريكياً من السود هو جورج فلويد في مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا. وكان الرئيس الأمريكي وقتها جو بايدن في البيت الأبيض، والآن بدأ يواجه سيناريو مماثلاً. وكانت القيادة العسكرية إبان ولاية ترامب الأولى قد رفضت إنزال الجيش الأمريكي إلى الشارع لمواجهة المحتجين.