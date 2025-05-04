في سابقة خطيرة.. محكمة للاحتلال تحكم على مواطن بدفع تكاليف هدم منزله بمسافر يطا

الخليل-بيت لحم- “القدس العربي”:

في سابقة وصفت بالخطيرة والتي تحدث لأول مرة في الضفة الغربية، حكمت محكمة الاحتلال على المواطن خضر العمور من قرية التوانة في مسافر يطا، بدفع مبلغ 4000 شيكل تكاليف المعدات التي هدمت منزله بتاريخ 22/4/2025 وآخر موعد للدفع بتاريخ 23/5/2025.

وقال مراقبون بأن هذا القرار الخطير والأول من نوعه، يصنف على انه بداية لعملية ضم الأراضي الفلسطينية في مسافر يطا، لدولة الاحتلال.

وكانت الكنيست الإسرائيلي، قد وافقت على سن قانون بضم أراض فلسطينية تقع جنوب الخليل، وفي مسافر يطا الى النقب.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال سلمت أحد المواطنين قرارا بهدم منزلهم في مسافر يطا، قبل عدة أشهر، وطالبته بهدم منزله بنفسه، واعتبر ذلك الاجراء في حينه بالسابقة الخطيرة، ويأتي قرار محكمة الاحتلال بإلزام المواطن العمور بدفع تكاليف هدم منزله، في سياق عملية الضم التي تحدث عنها وزراء في حكومة الاحتلال.

عقب رئيس مجلس قروي التوانة بمسافر يطا محمد الربعي على الحادثة بأن ما يجري في القرية يُعدّ سابقة خطيرة، حيث يُجبر الاحتلال المواطنين على هدم منازلهم بأيديهم ودفع تكاليف الهدم

وعقب رئيس مجلس قروي التوانة بمسافر يطا محمد الربعي على الحادثة بأن ما يجري في القرية يُعدّ سابقة خطيرة، حيث يُجبر الاحتلال المواطنين على هدم منازلهم بأيديهم ودفع تكاليف الهدم بموجب قرارات صادرة من جيش الاحتلال منذ بداية العام الجاري.

وأضاف الربعي في حديث صحافي أن الانتهاكات في التوانة تشمل الاعتداءات اليومية من عصابات المستعمرين، وتخريب الممتلكات الزراعية، والاستيلاء على الأراضي، وإقامة البؤر الاستعمارية، حيث أقام الاحتلال تسع بؤر جديدة، في ظل تصعيد غير مسبوق تشهده القرية.

وأوضح أن الاحتلال يواصل منع المواطنين من دخول مناطق معينة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، داعيا إلى تحرك عاجل وفاعل لوقف هذه الانتهاكات المستمرة بحق المواطنين في التوانة.

وأشار الربعي إلى أن الأهالي تقدموا بعدة التماسات إلى محاكم الاحتلال لمنع هدم منازلهم، ودفعوا مبالغ مالية مقابل قرارات عدم الهدم لكن دون جدوى.

وفي سياق مواز، اقتلع مستوطنون أشجار زيتون ولوزيات، وأطلقوا مواشيهم في المحاصيل الزراعية بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة، إن مستوطني “افيجال” اقتلعوا ما يقارب 30 شجرة في خربة الركيز بمسافر يطا، تعود ملكيتها للمواطن ابراهيم علي أبو عرام.

وأطلق مستوطنون مواشيهم في المحاصيل الزراعية للمواطن احمد إسماعيل أبو عرام، في خربة الحلاوة بمسافر يطا.

وأشار الى أن هناك أكثر من 14 قطيعا من الأغنام يطلقها المستوطنون في عدة قرى وخرب في مسافر يطا، بحماية جيش الاحتلال، بهدف تخريب محاصيلهم، وإبعاد المواطنين عن أراضيهم، لصالح التوسع الاستعماري.

أطلق مستوطنون مواشيهم في المحاصيل الزراعية للمواطن احمد إسماعيل أبو عرام، في خربة الحلاوة بمسافر يطا

وفي ذات السياق، اعتدى مستوطنون على المواطنين أثناء تواجدهم في حي تل الرميدة، وسط مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية إن عددا من المستوطنين المدججين بالسلاح هاجموا تحت حماية جنود الاحتلال منازل البايض وعمرو وغريب، قرب ما تسمى مستوطنة “رمات يشاي” المقامة عنوة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في تل الرميدة وسط مدينة الخليل، ورشقوهم بالحجارة، وشتموهم بألفاظ نابية، وحاولوا سرقة ممتلكاتهم، ما تسبب بحالة من الرعب لدى الأطفال والنساء.

وفي بيت لحم، أعلنت قوات الاحتلال تغيير مخطط للاستيلاء على أراضٍ في بلدة حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد المختص بشؤون الجدار والاستيطان حسن بريجية أن سلطات الاحتلال أصدرت مخططاً تفصيلياً يتضمن تغيير تخصيص أراضٍ في موقع “واد الحمرا” في بلدة حوسان، وذلك بموجب المخططين رقم (1/1/3/10/2/436) و(426/7/أ/2/2)، بهدف بناء وحدات سكنية استعمارية، ومبانٍ عامة، وإصدار تراخيص بناء وإشغال في مستوطنة “بيتار عيليت” المقامة على أراضي المواطنين.

كما يتضمن المخطط تغيير خط بناء طريق 375 من عرض 100 متر إلى 50 متراً، وإنشاء محطات وقود.

وفي سلفيت، أقدم مستوطنون على تخريب غرفة زراعية في منطقة “الراس” ببلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وفي سياق متصل، اعتدى مستوطنون على أحد المزارعين في قرية فرخة أثناء مروره قرب نبع “بدران”، وهي منطقة تشهد فعاليات شبابية وحملات تطوعية متواصلة تهدف لحماية الينابيع الطبيعية وأراضي المزارعين من امتداد البؤرة الاستعمارية الجديدة المقامة في تلك المنطقة.