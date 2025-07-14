في صحيفة “ليمانيتي” الفرنسية: “أوقفوا المجزرة في غزة.. حان وقت تحمّل المسؤولية”

باريس- “القدس العربي”:

نشر ألكسندر كاماروتوس، المدير العام لحركة الدفاع عن الأطفال الدولية، ومقرها جنيف، مقال رأي بصحيفة “ليمانيتي” الفرنسية، قال فيه إن المأساة الجارية في قطاع غزة لم تعد مجرد صراع؛ إنها مجزرة تُرتكب أمام أنظار العالم أجمع: “نحن جميعًا شهود، وبصمتنا أو تقاعسنا، نصبح شركاء في العذاب المفروض على الشعب الفلسطيني”.

وأشار الكاتب إلى أن أكثر من 800 مدني فقدوا حياتهم في غزة مؤخرا خلال ما قيل إنه توزيع للمساعدات الإنسانية، وتبيّن لاحقًا أنه كان فخًا قاتلًا. فوراء واجهة ما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية”، المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، كانت هناك عملية أودت بحياة أبرياء، من بينهم عدد كبير من الأطفال الذين لم يكونوا يسعون سوى للبقاء على قيد الحياة.

وقد تم حلّ الفرع “الجنيفي” لهذه المؤسسة بقرار من الهيئة الفدرالية للرقابة على المؤسسات (AFS)، لكن الضرر قد وقع بالفعل وما يزال مستمرًا أمام عدسات الكاميرات الدولية، يقول كاماروتوس.

وتابع الكاتب موضحًا أن الأطفال هم من يدفعون الثمن الأغلى. فقد وصف العديد من المراقبين والخبراء في الأمم المتحدة الوضع بأنه “حرب ضد الأطفال”. وسجّل التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، الذي قُدّم في شهر يونيو/ حزيران أمام مجلس الأمن في نيويورك، رقمًا قياسيًا عالميًا للانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال للعام الثالث على التوالي: القتل، والتشويه، وحرمان الوصول إلى المساعدات الإنسانية، كلّها مآسٍ يومية في غزة. وتتمّ عملية التحقق من هذه الانتهاكات وفقًا لبروتوكولات الأمم المتحدة.

وقد أُدرِجت إسرائيل العام الماضي على “قائمة العار” للدول التي ترتكب هذه الجرائم بشكل متكرر. ورغم ذلك، رفضت إسرائيل التقرير وامتنعت عن التعاون مع الأمم المتحدة. ويُبقي تقرير عام 2025 على إسرائيل ضمن هذه القائمة، لكن ما قيمة هذه الجهود من أجل المساءلة وتطبيق القانون الدولي إذا كانت تُقابل بالشلل والصمت؟ هل يجب علينا أن ننتظر رقمًا قياسيًا رابعًا في عام 2026؟ يتساءل ألكسندر كاماروتوس.

وفقًا للمقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز، فإن مجزرة غزة تغذيها اقتصاديات جشعة: بيع الأسلحة، وتكنولوجيا المراقبة، والصناعات الاستخراجية، والاستثمارات المالية. وتستفيد شركات من الخراب، بينما تواصل المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية سلب الفلسطينيين وانتهاك القانون الدولي عبر استغلال مواردهم، يوضح الكاتب.

وينهي ألكسندر كاماروتوس مقاله هذا في صحيفة “ليمانيتي” بالتشديد على أن وقت المساءلة قد حان، معتبرا أنه يجب محاسبة الدول والشركات على تورطها في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وسياسة الفصل العنصري.

كما شدد الكاتب على أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يواصل غضّ الطرف: يجب الدفاع عن حقوق وكرامة الأطفال الفلسطينيين، وتحقيق العدالة على كل المستويات.

واعتبر كاماروتوس أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أظهر شجاعة حين جمع قادة الدول في كييف لدعم أوكرانيا. والمواطنون الفرنسيون ينتظرون منه نفس العزم لوضع حد للمجزرة في غزة والعمل من أجل سلام عادل ودائم.. “أوقفوا المجزرة. التاريخ لن يغفر صمتنا”، يقول كاماروتوس في نهاية مقاله.