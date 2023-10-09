في صعود سريع.. غابرييل أتال في صدارة استطلاعات الرأي لخلافة إيمانويل ماكرون

باريس- “القدس العربي”: في استطلاع جديد للرأي أجراه معهد “إيفوب” الفرنسي ونشرت نتائجه هذا الإثنين، حلّ وزير التربية الوطنية الحالي غابرييل أتال في صدارة ترتيب الشخصيات المفضلة لدى الفرنسيين لخلافة إيمانويل ماكرون كرئيس للجمهورية في عام 2027، متقدماً بفارق قليل على إدوارد فيليب، رئيس الوزراء السابق، الذي كان حتى الآن على رأس تصنيف شخصيات الأغلبية الحاكمة حاليا المفضلة لدى الفرنسيين لقيادة البلاد بعد ماكرون، وفق جميع استطلاعات الرأي هو الموضوع.

ومع حصوله على 57% من الأصوات وفقا لاستطلاع “إيفوب”، يبرز غابرييل أتال، البالغ من العمر 34 عاماً، باعتباره المرشح الذي سيجسد الأغلبية الحالية في غضون أربع سنوات، متقدما على إدوارد فيليب (55%) الذي يبقى رغم ذلك المرشح الأكثر شعبية بين الناخبين “الماكرونيين” ( نسبة إلى ماكرون)، حيث حصل رئيس الوزراء الأسبق على نسبة %88 مقابل %82 لوزير التربية الوطنية.

ويبتعد غابرييل أتأل و إدوار فيليب بفارق كبير عن شخصيات الأغلبية الرئاسية الحالية المطروحة أسماؤهم كخلفاء محتملين للرئيس إيمانويل ماكرون، على غرار وزير الداخلية جيرار دارمانان، الذي حصل تأييد نسبة %49 من الذين شملهم الاستطلاع، يليه وزير الاقتصاد برونو لومير بنسبة بنسبة 48% ورئيسة الوزراء إليزابيث بورن بنسبة %46.

خلافاً لإدوار فيليب و جيرار دارمانان و برونو لومير، مثلا، القادمين من حزب “الجمهوريين” اليميني، فإن غابرييل أتال هو مؤيد مخلص لرئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون من اللحظة الأولى.

بدأ مشواره كنائب في البرلمان عام 2017، ثم كاتب دولة لدى وزير التربية الوطنية والشباب، قبل أن يصبح المتحدث الرسمي باسم الحكومة في ظل الفترة الرئاسية الأولى لإيمانويل ماكرون (2022-2017).

قبل أن يتم تعيينه في الفترة الرئاسية الثانية لماكرون (2027-2022)، تم تعيين أتال وزيراً مسؤولاً عن الحسابات العامة قبل أن يتولى منصب وزير التربية الوطنية، وهو المنصب الذي يشغله حاليا، كل ذلك وهو ما يزال في 34 من عمره.

🔴 @GabrielAttal annonce une prime exceptionnelle depouvoir d'achat versée en octobre à plus de 700.000 agents du ministère de l'Education nationale. pic.twitter.com/Ilrfa3vLRt — TF1Info (@TF1Info) September 28, 2023

بالنسبة لمراقبين، يُذكِّرُ صعود غابرييل أتال هذا، الواضح والسريع بصعود الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون الذي وصل الإليزيه كأصغر رئيس في تاريخ الجمهورية الخامسة الفرنسية.

وكان أتال في قلب الجدل الشهر الماضي عندما اتخذ قرار منع العباءة في المدارس ومكافحة التّنمر المدرسي، في بداية السنة الدراسة الحالية.