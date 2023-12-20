“في ضربة استباقية نادرة”.. جيش الاحتلال يقصف جنوب لبنان و”حزب الله” يعلن مقتل عنصرين

إسطنبول: أعلن جيش الاحتلال، الأربعاء، أن طائراته أغارت على سلسلة أهداف تابعة لـ”حزب الله” في جنوب لبنان.

وقال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي، على حسابه بمنصة “إكس”، إن طائرات لسلاح الجو أغارت على سلسة أهداف لحزب الله من بينها بنى تحتية إلى جانب مواقع عسكرية عمل منها عناصر من الحزب، في ضربة استباقية نادرة.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على المنطقة الحرجية الواقعة بين بلدتي عين إبل وبنت جبيل جنوب البلاد.

ولفتت إلى أن أطراف بلدة الناقورة تعرضت أيضا لقصف مدفعي إسرائيلي، فيما أغارت طائرات إسرائيلية على أطراف بلدة رامية.

كما أشارت الوكالة، إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب حيث ارتفعت منها سحب الدخان الكثيف.

هذا وأعلن “حزب الله”، الأربعاء، مقتل عنصرين في المواجهات مع إسرائيل، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 117 منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ونعى الحزب في بيان “حسن علي إبراهيم (أبو هادي) من بلدة بليدا في جنوب لبنان، والذي ارتقى على طريق القدس” وفق تعبيره.

كما نعى في بيان آخر “وسام حيدر مرتضى (علي أبو الحسن) من بلدة عيتا الجبل في جنوب لبنان”.

(الأناضول)