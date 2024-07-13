في ظاهرة أذهلت السياح والسكان: نمو زهور في صحراء أتاكاما إحدى أكثر المناطق جفافًا على الكوكب

باريس ـ «القدس العربي»: نمت الزهور في صحراء أتاكاما في جمهورية تشيلي التي تعد واحدة من أكثر صحارى العالم جفافًا، في ظاهرة، لم يتم رصدها في مثل هذا الوقت من العام منذ عام 2015 أذهلت السياح وسكان البلدات المجاورة، الذين اعتادوا في السنوات الأخيرة على الإعجاب بهذا المشهد الطبيعي اعتبارا من شهر أيلول/سبتمبر.

فقد تزينت صحراء أتاكاما التشيلية، الأكثر جفافا على هذا الكوكب، بالزهور الأرجوانية والبيضاء على طول عدة كيلومترات، وذلك بفضل هطول الأمطار غير المعتاد في هذه المنطقة الشمالية من البلاد.

ورغم أن حجم هذا «الشذوذ» في ازدهار الصحراء المبكر لا يزال قيد التحليل، إلا أن العلماء لم يحددوا بعد ما إذا كان «ما حدث خلال شتاء 2015 و2024 يرتبط بشكل مباشر بتغير المناخ أم لا، أو بظاهرتي النينيو أو النينيا» يضيف سيزار بيزارو.

وأوضح مختصون في التنوع البيولوجي، أن الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال شهر نيسان/ابريل، وكذلك السّحب المنخفضة التي كانت كثيفة للغاية في المنطقة، ساهمت في تنشيط هذه النباتات. غير أن خبراء يؤكدن أن هذه الظاهرة لا علاقة لها بما يسمى «صحراء الزهور» التي تحدث في فصل الربيع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. لأن هذه المناظر الطبيعية تمتد عادة على مساحة تبلغ حوالي 15 ألف كيلومتر مربع. ولكن اليوم، تظهر الزهور على مساحة أصغر بكثير، تتراوح بين 300 إلى 400 كيلومتر مربع. وعندما تكون «صحراء الزهور» في ذروتها، يزدهر أكثر من 200 نوع من النباتات. اليوم بطل الرواية الرئيسي هو «مخلب جواناكو» وهي زهرة أرجوانية لا تحتاج عمليا إلى الماء وتفضل المواقع الرملية.