في ظل الإبادة.. مسيحيو غزة يستعدون لإحياء أحد الشعانين

في كنيسة القديس بورفيريوس للروم الأرثوذكس في مدينة غزة في 7 يناير 2025. ا ف ب

إسطنبول: أعلنت النيابة البطريركية في قطاع غزة، السبت، عن تزيين كنيسة القديس برفيريوس الأرثوذكسية بالقطاع، استعداداً لإحياء أحد الشعانين.

يأتي ذلك في ظل المأساة المستمرة التي يعيشها القطاع، حيث تواصل إسرائيل ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين منذ 18 شهراً.

وأحد الشعانين هو الأحد السابع من الصوم الكبير، والأخير الذي يسبق الجمعة العظيمة، التي تليها ذكرى أحد قيامة المسيح.

ويُحيي هذا اليوم ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس، حيث استُقبل من الناس بأغصان النخيل والزيتون، وفرشوا له الطريق وحيّوه كملك، وفق المعتقدات المسيحية.

ونشرت النيابة البطريركية بالقطاع عبر حسابها على منصة “فيسبوك”، صوراً لعمليات تزيين كنيسة القديس برفيريوس بمدينة غزة (شمال)، والاستعدادات الجارية لاستقبال “أحد الشعانين”.

وقالت في تعليق مقتضب: “صاحب السيادة (الأسقف المسؤول عن الكنيسة) يقوم بتزيين الكنيسة بالشعانين (سعف النخيل) استعدادًا لأحد الشعانين”.

ويظهر في الصور كبار وصغار، وهم يشكلون أغصان سعف النخيل على هيئة صلبان وقلوب وتيجان، لتزيين مداخل وساحات الكنيسة، أو لتوزيعها على المصلين لحملها خلال المناسبة.

كما هنأت الكنيسة المسيحيين بالمناسبة، قائلة: “أحد مبارك ومقدس”.

وتعد كنيسة القديس برفيريوس ثالث أقدم كنيسة في العالم، حيث يعود البناء الأصلي فيها لعام 425 للميلاد.

أما النيابة البطريركية في غزة فهي هيئة كنسية تمثّل البطريركية اللاتينية في القدس، وتُعنى برعاية شؤون الطائفة الكاثوليكية في القطاع.

من جانبه، علّق القس منذر إسحاق، راعي الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في بيت لحم وبيت ساحور بالضفة الغربية، قائلاً عبر حسابه على “فيسبوك”: “الكنيسة الأرثوذكسية في غزة تستعد لأحد الشعانين. نصلي من أجلكم، ومن أجل أهلنا في غزة، وتحديدًا من أجل نهاية الحرب”.

ويُعرف أحد الشعانين أيضاً باسم “أحد السعف”، أو “أحد الزيتونة”، لأن أهالي القدس استقبلوا السيد المسيح بأغصان الزيتون والنخيل، مفترشين ثيابهم وسعفهم أمامه.

ويُطلق على الأسبوع الذي يبدأ بهذا اليوم اسم “أسبوع الآلام”، وهو أسبوع يستذكر دخول المسيح إلى القدس وما تلاه من أحداث.

ويولي المسيحيون حول العالم، وخاصة مسيحيو القدس، أهمية بالغة لهذا اليوم، بوصفه “ذكرى دخول ملك السلام (المسيح) إلى القدس”.

ويعيش في قطاع غزة نحو 1000 مسيحي من أصل أكثر من مليوني نسمة، يتبع نحو 70 بالمئة منهم طائفة الروم الأرثوذكس، التي تمتلك كنيسة مركزية في القدس، بينما ينتمي الباقون إلى طائفة اللاتين الكاثوليك.

وطالت الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة العديد من دور العبادة المسيحية والإسلامية منذ بدء الحرب.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قصفت إسرائيل الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية الأقدم في غزة، الواقعة في حي الزيتون، إضافة إلى كنيسة القديس برفيريوس، التي كانت ملاذاً للمسيحيين والمسلمين خلال الحروب المتكررة على القطاع.

وكانت الكنيسة تؤوي خلال القصف مئات الأشخاص، قُتل منهم نحو 18 شخصاً نتيجة الاستهداف الإسرائيلي.

وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته، أعلن المكتب الإعلامي للبطريركية اللاتينية أن قناصاً إسرائيلياً اغتال سيدة وابنتها، وأصاب 7 آخرين في كنيسة “العائلة المقدسة” بمدينة غزة.

كما أشار المكتب إلى أن آلية مدفعية إسرائيلية استهدفت “دير راهبات الأم تريزا”، الذي يؤوي أكثر من 54 شخصًا من ذوي الإعاقة، وهو يقع داخل أسوار الكنيسة.

وبدعم أمريكي مطلق، تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتكاب إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن نحو 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.

(الأناضول)