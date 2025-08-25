منوعات | أخبار النجوم

في ظل المجاعة في غزة.. مكسيم خليل يوجه نداءً إنسانيا- (تدوينة)

25 - أغسطس - 2025

الفنان السوري مكسيم خليل

“القدس العربي”: وجه الفنان السوري مكسيم خليل رسالة مؤثرة عبر خاصية “الستوري” عبر حسابه على “إنستغرام”، ذكر فيها بمبادرة إنسانية شهيرة من ثمانينيات القرن الماضي.

وكتب خليل عن المبادرة العالمية التي شهدها عام 1985، عندما اجتمع أكثر من 40 فنانا لإطلاق أغنية “We Are The World” بهدف جمع التبرعات لمكافحة المجاعة في إفريقيا.

وأشار إلى أن تلك المبادرة نجحت آنذاك في رفع مستوى الوعي وزيادة قيمة التبرعات بشكل كبير رغم غياب وسائل التواصل الاجتماعي حينها.

وأضاف الفنان السوري: “هذا ليس خبرا.. إنها حقيقة: في عام 2025 هناك مجاعة في غزة”.

وتابع: “علينا أن نفعل شيئا.. لا شيء مستحيل.. المؤثرون يستطيعون فعل الكثير.. والإنسانية قادرة على فعل الكثير”.

واختتم خليل رسالته التضامنية بوسم “المجاعة في غزة“.

