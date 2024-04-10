في ظهور علني نادر.. زعيم طالبان يؤمّ صلاة عيد الفطر في قندهار

كابول: أعلنت الحكومة الأفغانية، أن زعيم حركة طالبان الذي يندر ظهوره في أماكن عامة، أمّ صلاة عيد الفطر، اليوم الأربعاء، بمشاركة آلاف المصلين في قندهار معقله في جنوب أفغانستان.

وكتب الناطق باسم الحكومة الحكومة ذبيح الله مجاهد، أن “القائد الأعلى أمّ صلاة عيد الفطر في مسجد عيد كاه في قندهار، أمام الآلاف من مواطنيه”.

ومنذ توليه منصب القائد الأعلى للحركة في 2016، لم يظهر الملا هبة الله أخوندزاده علنا إلا نادرا جدا.

وقال شاهد عيان، إن آلاف المصلين الحاضرين لم يتمكنوا من رؤية أخوندزاده بسبب العدد الكبير جدا من أفراد الأمن.

د اسلامي امارت زعیم #امیرالمؤمنین شیخ القران والحدیث مولوي هبة الله اخندزاده حفظه الله نننۍ وینا ! https://t.co/VtkduV7Nfc — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) April 10, 2024

ومُنع المصلون من دخول المبنى الرئيسي للمسجد لكنهم تمكنوا من الصلاة في الموقع. ونُقلت خطبة قدمت على أنها لأخوندزاده عبر مكبرات الصوت.

ولم تنشر سوى صورة واحدة له وهو يعتمر عمامة وبلحية رمادية طويلة. وهو يدير البلاد بمراسيم من قندهار، بينما تتمركز حكومة طالبان في كابول.

وفرضت إجراءات أمنية مشددة في البلاد بعد ثلاثة أسابيع على هجوم أسفر عن سقوط قتلى في قندهار، أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عنه.

وفي كابول خصوصا، فُرضت إجراءات أمنية مشددة جدا تفوق تلك التي اتخذت في عيدي الفطر اللذين مرا منذ عودة طالبان إلى السلطة في آب/أغسطس 2021، كما ذكر صحافيون.

امروز در عیدگاه مرکزی شهر قندهار نماز عید فطر که هزاران تن در آن اشتراک داشتند، به امامت عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی برگزار گردید. pic.twitter.com/ODNWR2nKss — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) April 10, 2024

ومنعت وحدات تابعة للاستخبارات والشرطة هؤلاء الصحافيين من التقاط صور أو تسجيلات فيديو في حوالى ستة مساجد بالعاصمة كان المصلون يتوافدون عليها بأعداد كبيرة.

ونظراً لعدم توافر مساحة كافية في المساجد، كان الرجال يصلون على الأرصفة أو في الطريق. وكانت سيارات إسعاف متوقفة في مواقع عدة في حالة استعداد.

وأقيمت نقاط تفتيش جديدة يتمركز فيها مسلحون في كابول التي يتضم أساسا عددا كبيرا من نقاط المراقبة، وأغلقت طرق أمام حركة المرور.

وقطعت الاتصالات بالهواتف النقالة في إجراء أمني قبل أن تعود بعد ساعات قليلة على صلاة العيد.

ونادرا ما يتحدث القائد الأعلى إلى المواطنين لا سيما خلال الاحتفالات الدينية.

وفي رسالته الأخيرة السبت، حث الأفغان على الالتزام بالشريعة الإسلامية التي تفرضها حكومته. كذلك، دعا “جميع الدول” إلى إعادة علاقاتها مع أفغانستان التي لم تعترف أي دولة بسلطتها حتى الآن.

ودعا أيضا “مسؤولي” طالبان إلى “الوحدة” و”تجنب الخلافات”.

(أ ف ب)