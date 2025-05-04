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في عامه الـ89.. اللقب القاري يرصع تاج الأهلي السعودي

منذ ساعة واحدة

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الرياض: قبل أقل من شهرين، دخل نادي أهلي جدة السعودي عامه الـ89 والذي كان يخبئ له ما انتظرته جماهيره طويلا، ولم تكن هناك طريقة أفضل من التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للاحتفال بهذه المناسبة.

الأهلي الذي أكمل في السابع عشر من شهر مارس/ آذار الماضي عامه الـ88 “حيث تأسس في 17 مارس/ آذار 1937″، توج زعيما لقارة آسيا عبر أعرق ألقابها، والذي أقيم في نسخة جديدة انحصرت فيها المشاركة على “نخبة آسيا”.

وبات الأهلي أول فريق يتوج بدوري أبطال آسيا للنخبة بنظامها الجديد، لتبتسم له كرة القدم الآسيوية أخيرا بعد محاولتين سابقتين كان قاب قوسين أو أدنى من معانقة الذهب فيهما.

اللافت أن التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة جاء بعد أيام من انتهاء مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، والذي اعتمد تتويج النادي الأهلي بـ51 بطولة عبر تاريخه، لتأتي “النخبة” وترصع “تاج الملكي” باللقب رقم 52.

وحصد الأهلي اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه مساء السبت في النهائي على كاواساكي فرونتال الياباني بهدفين دون رد.

(د ب أ)

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