في عدة عواصم أوروبية.. مئات الآلاف يتظاهرون تضامنا مع فلسطين- (صور)

لندن: شهدت عدة عواصم أوروبية مظاهرات حاشدة بمناسبة الذكرى الـ77 لنكبة الشعب الفلسطيني وللتنديد بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

ونزل مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع في لندن وأثينا وبرلين وأمستردام للمطالبة بوقف الدعم السياسي والعسكري المقدم لإسرائيل من الدول الغربية.

ففي العاصمة البريطانية لندن، تجمع مئات الآلاف في عدة نقاط قبل أن ينطلقوا في مسيرة من محطة قطارات “ووترلو” نحو شارع “داونينغ ستريت” حيث مقر رئاسة الوزراء.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وارتدوا الكوفيات، مرددين هتافات من قبيل: “أوقفوا الإبادة في غزة”، و”فلسطين حرة”، و”إسرائيل دولة إرهابية”.

وفي العاصمة اليونانية أثينا، نظم مئات المتظاهرين مسيرة للتضامن مع الشعب الفلسطيني والتعبير عن استنكارهم للجرائم الإسرائيلية.

وانطلقت المسيرة من وسط أثينا باتجاه السفارتين الأمريكية والإسرائيلية، حيث رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات داعمة لفلسطين.

أما في العاصمة الألمانية برلين، فتجمع مئات المتظاهرين في ساحة بوتسدامر وسط المدينة، رافعين لافتات كتب عليها: “صمتكم تواطؤ في الجريمة” و”لا تستطيعوا قتلنا جميعاً”.

كما شاركت في المظاهرة نساء يرتدين أزياء تقليدية ويحملن صوراً توثق النكبة.

ووسط إجراءات أمنية مشددة، أوقفت الشرطة ثلاثة أشخاص على الأقل خلال المظاهرة في برلين.

في أمستردام، تظاهر مئات الأشخاص في ساحة “دام” الشهيرة، ثم ساروا عبر شوارع المدينة مرورا بمناطق سياحية قبل أن يعودوا إلى نقطة الانطلاق.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها “فلسطين ستكون حرة من النهر إلى البحر”، و”أوقفوا الاحتلال”، و”قاطعوا إسرائيل”.

و”النكبة” مصطلح يطلقه الفلسطينيون على اليوم الذي أُعلن فيه قيام إسرائيل على معظم أراضيهم بتاريخ 15 مايو/ أيار 1948، واستشهد فيها نحو 15 ألف فلسطيني وهجر أكثر من 950 ألفا، ودمرت 531 قرية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(وكالات)





