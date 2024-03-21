في عيد الأم…

عاجل.. شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة
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رفم ضراوة العدوان على الأمّ الفلسطينيّة أوّلًا…لا أرى موجبًا لاظهار حالة الإنكسار والزعزعة في شخصيتها ولو بالرسم؛
وهي في عيد الأمّ…الفنّ جزء من المعركة مع العدوّ؛ لرفع معنويات الشعب والمقاومة نحو السّمووالعلو.
رفم ضراوة العدوان على الأمّ الفلسطينيّة أوّلًا…لا أرى موجبًا لاظهار حالة الإنكسار والزعزعة في شخصيتها ولو بالرسم؛
وهي في عيد الأمّ…الفنّ جزء من المعركة مع العدوّ؛ لرفع معنويات الشعب والمقاومة نحو السّمووالعلو.