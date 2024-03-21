مقالات | كاريكاتير | أسامة حجاج

في عيد الأم…

21 - مارس - 2024

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  1. يقول الدكتور جمال البدري:
    مارس 21, 2024 الساعة 10:50 م

    رفم ضراوة العدوان على الأمّ الفلسطينيّة أوّلًا…لا أرى موجبًا لاظهار حالة الإنكسار والزعزعة في شخصيتها ولو بالرسم؛
    وهي في عيد الأمّ…الفنّ جزء من المعركة مع العدوّ؛ لرفع معنويات الشعب والمقاومة نحو السّمووالعلو.

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