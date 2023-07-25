في عيد الجمهورية التونسية: معارضو الرئيس يتظاهرون ضده ومؤيدوه يحمّلون النهضة مسؤولية الاغتيالات

تونس – «القدس العربي»: تظاهر مئات التونسيين المعارضين للرئيس قيس سعيد في الذكرى السادسة والستين لعيد الجمهورية، في وقت طالب مؤيدوه بتحميل حركة النهضة المسؤولية عن الاغتيالات السياسية.

ونظمت جبهة الخلاص الوطني المعارضة، الثلاثاء، تظاهرة أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بإنهاء الحالة الاستثنائية التي فرضها سعيد منذ عامين، فضلاً عن إطلاق سراح المعتقلين المعارضين له.

وندد رئيس الجبهة، أحمد نجيب الشابي، بالوضع الذي وصلت له البلاد في ظل تدابير سعيد، معتبراً أن ”تونس سقطت في الهاوية لكنها لم ترتطم بالقاع بعد”.

وقال في تصريح إذاعي: “كل الأوضاع في تونس خلال سنتين من حكم الرئيس قيس سعيد ما بعد 25 تموز/ يوليو 2021 ساءت وكل المؤشرات تدل على ذلك، سواء داخلياً أو دولياً”.

وأضاف: “تحويل تونس إلى حارس للحدود الأوروبية في ملف الهجرة لن يجدي نفعاً في حل الأزمة المالية التي تعيشها البلاد. والحل يجب أن يكون تونسياً وعلى جميع التونسيين التقارب والتوحد في قوة واحدة وحركة شعبية قوية كما كانت تونس عبر تاريخها لإعادة السلطة إلى نهجها الصحيح”.

ودعا محمود بن مبروك، الناطق باسم مسار 25 تموز/ يوليو الرئيس سعيد إلى “إيجاد حلول جذرية لمختلف المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني حتى تعبر تونس إلى بر الأمان وتعمل على المزيد من تركيز مبادئ الجمهورية الجديدة”.

وقال على هامش ندوة صحافية نظمها المسار بمناسبة الاحتفال بعيد الجمهورية: “على رئيس الجمهورية الإسراع في تطوير منظومة الاستثمارات والنهوض بها حتى تكون تونس وجهة استثمارية جاذبة”.

كما دعا البرلمان الحالي إلى “العمل لوضع مشاريع قوانين تسهل عمليات فتح آفاق التشغيل في صفوف الشباب على غرار تسهيل عملية الحصول على الرخص. ولدينا عدة مقترحات سنتوجه بها قريباً الى رئيس الجمهورية خدمة للصالح العام”.

وأكدت مباركة عواينية أرملة القيادي اليساري الراحل، محمد البراهمي والقيادية في حزب التيار الشعبي (مؤيد للرئيس) أن تاريخ 25 تموز/ يوليو “يثير الخوف لدي، لتزامنه مع اغتيال زوجي سنة 2013″.

وأضافت: ”التاريخ مؤلم جداً وصعب مثل دقّ العظام. ولم أتخيل يوماً أن تطول فترة كشف الحقيقة. فآمالنا كانت كبيرة لكن سرعان ما تلاشت”.

وأكدت أن موقفها من حركة النهضة لم يتغير، موضحة بالقول: ”الاتهام لم يتغير ومنذ البداية قلت إن حركة النهضة تتحمل المسؤولية وأعيد اليوم العبارات ذاتها بعد 10 سنوات. فمحمد البراهمي مات في حادثة اغتيال، وثبت أن أجهزة الدولة متورطة. وحركة النهضة مسؤولة عن اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي ولطفي نقض، ومسؤولة عن زرع الإرهابيين في الجبال وعن الغرفة السوداء بوزارة الداخلية”. وتابعت بالقول: “حركة النهضة كانت جاثمة على الأجهزة القضائية بمخالب قوية، والمعروف حينها أنه ‘قضاء نور الدين البحيري’، والحركة تسترت على وثيقة كان بإمكانها أن تنقذ حياة البراهمي. أما اليوم نجد القيادات العليا للتنظيم في السجن كما أن هناك تحوّلاً في عمل القضاء في علاقة بالإرهاب. وأصبح السلك يلامس أكثر ما يتعلق بالإرهاب وكل ما يمس بالأمن القومي التونسي”.

كما تحدثت مباركة البراهمي عن “ملفات مفككة ووثائق مسروقة من ملفات الاغتيالات حسب تقارير لهيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي. والنهضة عطلت مسار البحث وهيئة الدفاع هي الوحيدة المخول لها الخوض في هذه المسألة. وعلى القضاء أن يتحمل مسؤوليته في هذا الإطار. وهيئة الدفاع هي من تجيب عن سؤال من قتل البراهمي. لكن المسألة لا تقف فيمن أطلق النار، بل من صاحب المشروع في تصفية المعارضين السياسيين؟”.

فيما كشفت البرلمانية فاطمة المسدي عن “شروع النواب في الإمضاء عن لائحة سياسية مضمونها تصنيف حركة النهضة حركة إرهابية”.

وأضافت لإذاعة موزاييك: “هذه اللائحة تهدف كذلك إلى المطالبة بحلّ حركة النهضة على خلفية شبهات تمويلات أجنبية وارتباطات خارجية وتورّطها في الاغتيالات السياسية وهي أفعال يجرمها القانون”.

وأكّدت المسدي أنّ “هذه اللائحة ستكون بمثابة هدية للشعب التونسي بمناسبة ذكرى 25 تموز/ يوليو وذكرى مرور 10 سنوات على اغتيال الشهيد محمد البراهمي”.

وكانت حركة النهضة نفت في مناسبات عدة أي علاقة لها بعمليات الاغتيال في تونس، وطالبت كل من لديه ملف أو وثائق تدينها بالتقدم بها للقضاء التونسي، والكف عن كيل الاتهامات المجانية لها عبر وسائل الإعلام.