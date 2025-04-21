في عيد الفصح.. ناشطون أمريكيون يحتجون على سياسات واشنطن تجاه فلسطين

نيويورك: شهدت نيويورك، الأحد، احتجاجات لناشطين مسيحيين على سياسات الولايات المتحدة تجاه فلسطين، خلال موكب احتفالي بمناسبة عيد الفصح، أحد أهمّ الأعياد المسيحية.

وتجمّع ناشطون بالقرب من كاتدرائية “إنترناشونال تشيرش”، إحدى الوجهات السياحية الشهيرة، خلال موكب جرى تنظيمه على الجادة الخامسة في مانهاتن، أشهر مناطق نيويورك.

وحمل الناشطون لافتات كُتبت عليها عبارات من قبيل “فلسطين حرة”، و”أوقفوا الموت”، و”حداد عيد فصح، الأرض المقدسة تموت”.

واستنكر المشاركون منع جيش الاحتلال الإسرائيلي المسيحيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من الوصول إلى القدس الشرقية للاحتفال بعيد الفصح مرة أخرى.

وفضّل الناشطون المسيحيون في نيويورك التعبير عن احتجاجهم بصمت دون ترديد هتافات، معبّرين عن رفضهم لسياسات الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية.

واعتدت الشرطة الإسرائيلية، السبت، على مسيحيين فلسطينيين أثناء احتفالات “سبت النور” في كنيسة القيامة، وسط البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.

وللعام الثاني يشارك عدد قليل من الحجاج في صلوات “الأسبوع المقدس” وعيد الفصح في القدس، نتيجة تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة وعملياته في الضفة.

كما ألغت الكنائس المظاهر الاحتفالية والمسيرات الكشفية كافة بعيد الفصح، واقتصرت على إقامة القداديس والصلوات والشعائر الدينية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)