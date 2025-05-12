في غزة دفاتر بلا صفحات ومدارس بلا أبواب

غزة – «القدس العربي»: ليس من السهل أن تحمل حقيبة مدرسية في غزة، ولا أن تجلس في صفٍ دراسي وتنشغل بدرس أو مسألة حساب، بينما كل ما حولك ينهار؛ ففي هذا المكان المنهك بالحرب، لم تعد المدارس مراكز للعلم، بل بقايا جدران، وغرف بلا نوافذ، ومقاعد مفقودة، حيث عاد الطلاب إلى التعليم، لكنهم عادوا مثقلين بالفقد، بالجوع، وبالذاكرة.

والطريق إلى المدرسة يمرّ عبر خيام النزوح، وصفوف باردة، وأمهات منهكات، وأحلام مؤجلة إلى أجلٍ غير معلوم. ولم تعد المشكلة في تأخّر المنهاج أو نقص القرطاسية، بل في قدرة الطالب على التركيز وسط أصوات الطائرات، وفي قدرة الأم على الموازنة بين النجاة والبقاء، ومتابعة تعليم أبنائها في الوقت نفسه.

في مدينة غزة، التي يغطيها الركام أكثر مما تغطيها الحياة، تحاول خولة السميري، 13 عامًا، من مدينة خان يونس، أن تعود إلى المدرسة، لكنها تجد نفسها في مدرسة شبه مهدّمة، بلا نوافذ، بلا أبواب، وتجلس على أرض ترابية في صف بلا مقاعد، وتقول لـ«القدس العربي»: «عدتُ للدراسة، لكنني عدتُ وحدي، فقدتُ أبي في القصف، وبيتنا لم يبقَ منه شيء، ومدرستي القديمة اختفت، وصديقاتي تفرّقن، بعضهن استشهدن، وبعضهن نزحن، ولا أملك حقيبة، ولا أقلام، فأكتب على ظهر أوراق قديمة كنت أحتفظ بها من العام الماضي».

أما ريم موسى، 14 عامًا، فتواجه معاناة من نوع آخر، إذ تعيش مع والدتها المريضة وخمسة إخوة في خيمة مهترئة في منطقة المواصي. فبعد أن دُمّر منزلهم، تقول: «أذهب للمدرسة جائعة، لا وجبة إفطار، لا ماء نظيف، ولا حتى وجبة بسيطة أتناولها في الفسحة. وأحيانًا أغيب عن الدوام لأني لا أملك حذاءً صالحًا للمشي الطويل. فوالدي كان يعمل سائقًا، لكنه فقد عمله بعد أن قُصفت سيارته في الحرب، واليوم بالكاد نأكل، والقرطاسية غالية، لا يمكننا شراء دفاتر أو أقلام، ولا يقدر والدي على ثمنها، والمدرسة نفسها بلا كهرباء، ولا مروحة، ولا وسيلة تعليمية واحدة».

أحلام تتكسر

أما محمد أبو جياب، 14 عامًا، فقصته موجعة على نحو آخر؛ فقد كان متفوقًا، يحلم بأن يصبح مهندسًا، وشارك في مسابقات على مستوى وزارة التربية والتعليم، لكنه اليوم يعيش واقعًا مختلفًا تمامًا. يقول: «أستيقظ قبل شروق الشمس لأقف في طابور الماء مع إخوتي، نحمل الغالونات الفارغة وننتظر لساعات، ففي البيت لا ماء، لا غاز، نطبخ على النار التي نشعلها من الحطب، ونتسابق أنا وإخوتي من يجمع الحطب أكثر، من يشعل النار أسرع. ولم أعد أراجع دروسي كما كنت، لم أعد أحفظ شيئًا، تركيزي ضاع من الجوع والتعب والخوف. فأكتب على ورق ممزق، على ضوء صغير يُدعى باللدّ إن توفّر. وكلما سمعت صوت طائرة في السماء، أرتجف، فأترك كل شيء وأنتظر الضربة، فأشعر أنني أعيش في ساحة معركة، لا في فصل دراسي. لا دعم نفسي متاح، لا عيادة قريبة، ولا حتى دواء لصداع أو حمى، والبرد في الليل يلسع أجسادنا التي فقدت حتى الأمان».

ورغم كل هذا، تقول ريم: «أريد فقط أن أتعلم، ولا أريد أن أكبر وأبقى في الخيمة، ويختم محمد بصوت واهن لكنه مليء بالأمل: إذا تعلمت، ربما أستطيع أن أغيّر هذا الواقع يومًا ما. ويشير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن أكثر من 10600 طفل وأكثر من 400 معلم استُشهدوا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، في حين أُصيب أكثر من 15300 طالب و2400 معلم».

حمل ثقيل

وفي ظل حرب لا تتوقف، لم تعد المعاناة في غزة مقتصرة على القصف والدمار، بل امتدت لتنهش أدق تفاصيل الحياة اليومية، وعلى رأسها التعليم، الذي بات ترفًا لا تستطيع غالبية الأسر تحمّله

فنجاح أبو موسى، أم لثلاث بنات، تتحدث بصوت يملأه الوجع: «هذه الحرب ليست ككل الحروب، تهجرنا من بيتنا تحت القصف، وتركنا كل شيء خلفنا، والآن نعيش في خيمة من قماش بالكاد تقينا من الرياح والغبار، لا خصوصية، ولا هدوء، ولا بيئة صالحة للدراسة».

وتتابع بصوت يختنق بالدموع: «كنت أتابع بناتي يوميًا، أراجع معهن الدروس، وأساعدهن في الواجبات، أما اليوم فالمسؤوليات أكبر من أن أتحملها وحدي، فأبحث عن طعام، وعن ماء، وعن وسيلة للنجاة، ولا أملك وقتًا ولا طاقة لأتابع تعليمهن كما كنت، فالكهرباء مقطوعة منذ عام ونصف، والإنترنت ضعيف أو غير موجود، والكتب ضاعت تحت الركام».

وتقول أم حسن اللحام، التي كانت قبل الحرب توفر لابنها كل ما يحتاجه لينشأ في بيئة تعليمية مستقرة: «كان لديه كل شيء متوفر لابني حسن، من صندوق غذاء صحي، ومياه نظيفة، وزي مدرسي نظيف، حتى هاتف خاص يستخدمه للدراسة، فكنت أحرص أن يذهب إلى المدرسة وهو بكامل طاقته الجسدية والذهنية، واليوم، بالكاد أستطيع أن أوفّر له وجبة بسيطة، وإن توفرت فهي بلا قيمة غذائية حقيقية، لا حليب، ولا فواكه. أحيانًا يذهب للمدرسة فقط بشيء من الخبز إن وُجد، فجسده ضعيف، وعقله مرهق، وكل يوم يسألني: لماذا تغير كل شيء؟ وأنا لا أملك إجابة، وتضيف أنها لا تملك ثمن حقيبة أو قرطاسية جديدة، وأن المدرسة لا توفّر شيئًا».

وخلدية الحداد، جدة تحمل على عاتقها مهمة تربية حفيدين بعد استشهاد والدتهما، تصف واقعًا أكثر مرارة: «فقدا أمّهما في لحظة، وأنا الآن أحاول أن أكون لهما كل شيء، فأستيقظ معهما، أُلبسهما، أُحضّرهما للمدرسة، لكن نفسيتهما محطمة، فأحدهما لا يتكلم كثيرًا، ينعزل ويرفض الأكل أحيانًا، والآخر كثير البكاء، والخوف يسكن عيونهما. فأريد أن أعلّمهما، أريد أن يستمرا في التعليم، لكن كيف؟ فلا أجهزة لدينا، والإنترنت مقطوع أغلب الوقت، والبيئة حولنا لا تساعد أبدًا، فكل شيء حولهما يذكرهما بما فقدا. حتى صوت الطائرة يربكهما ويمنعهما من فتح دفتر أو قراءة جملة، وتضيف أن كثيرًا من الجدات والأمهات يعانين من نفس المأساة، ويقمن بدور المعلّم والمرشد والأب في آنٍ واحد، دون تدريب، دون دعم نفسي، ودون أي وسيلة تساعد على إعادة بناء حياة طبيعية للأطفال».

فصول خاوية

في إحدى الزوايا المتهالكة لمدرسة لم تعد تُشبه المدارس، تقف المعلمة صابرين حرز الله وسط غرفة تفتقر لكل شيء يمكن أن يبعث على التعليم، تقول بحسرة وهي تنظر إلى الجدران المتشققة: «التعليم في غزة لم يعد كما كان، لا طابور صباحي، ولا نشيد وطني، ولا حتى زي مدرسي. فيأتي الطلاب بملابسهم المنزلية، بعضهم بملابس ممزقة أو خفيفة لا تقيهم برد الصباح، والكثير منهم حفاة لأن عائلاتهم لم تعد تملك ثمن حذاء».

وتضيف المعلمة نها غنّام، التي تعمل في نفس المدرسة: «الفصل الدراسي بلا نوافذ، وبلا أبواب، وبلا مقاعد كافية، وأحيانًا نستخدم الأغطية القماشية ليجلس عليها الطلاب. ولا توجد سبورة نكتب عليها، نستخدم قطع كرتون نكتب عليها بالقلم، والوسائل التعليمية أصبحت أوراقًا بسيطة، وقصاصات ورسومات نعلقها بخيوط أو نلصقها بشريط لاصق على الجدران المتداعية».

وتتحدث نها بحرقة عن حالة التشتت التي يعيشها الطلاب: «نحن نعلّم وجاهيًا في ظل ظروف شبه مستحيلة، ومعلمات أخريات يدرّسن عبر الإنترنت للأطفال الذين نزحوا من بيوتهم أو فقدوا مدارسهم، لكن الطالب مشتت بين هذا النمط وذاك، ولا استقرار نفسي ولا بيئة تعليمية حقيقية، وهذا يؤثر بشكل مباشر على استيعابه».

وتضيف: «بعض الطلاب لا يملكون هواتف أو إنترنت للمتابعة، وآخرون يشاركون الجهاز مع إخوتهم، والكثير منهم لا يكملون الدروس، ولا يستطيعون السؤال أو التفاعل».

فجوة تعليمية

ويكشف المرشد التربوي مالك الشنطي، عن جوانب أعمق للأزمة، فيقول: «هناك فجوة كبيرة جدًا بين الواقع الذي يعيشه الطالب وبين مستواه المعرفي المفترض، فتمرّ علينا حالات كثيرة لأطفال يعانون من تدمير نفسي واضح: صدمة، خوف، وانطواء، أو حتى نوبات بكاء مفاجئة. فبعضهم فقد والديه أو أحد أفراد أسرته أمام عينيه، وهناك من قضى ليالي تحت الأنقاض قبل أن يُنقذ، فكيف لطفل كهذا أن يفتح كتابًا ويتعلم الحروف؟».

ويتابع قائلًا: «طلاب المرحلة الابتدائية، تحديدًا، يعانون من تأخر تعليمي كبير، فهناك من لا يستطيع كتابة اسمه، وآخر لا يفرّق بين الحروف، والقدرة على القراءة والكتابة شبه منعدمة لدى الكثيرين منهم، لأنهم فاتهم عام دراسي كامل أو أكثر بسبب الحرب والنزوح. فإعادة تأهيلهم تحتاج إلى جهد كبير مشترك بين المعلم، والأسرة، والمرشد التربوي، لكن في ظل غياب الإمكانيات، وضغط الأعداد، يصبح هذا عبئًا صعبًا».

ويشير إلى مشكلات أخرى تزيد الوضع سوءًا: «لا توجد برامج دعم نفسي كافية، ولا جلسات منتظمة للعلاج أو التفريغ الانفعالي، والصفوف مكتظة، وبعض المدارس تعمل بنظام الفترتين بسبب نقص الأبنية، وهناك معلمون لم يتلقوا رواتبهم منذ أشهر، ومع ذلك يأتون إلى المدرسة بدافع من ضميرهم فقط».