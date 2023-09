في غياب ميسي.. إنتر ميامي يخسر نهائي كأس أمريكا

ميامي: خسر إنتر ميامي، في غياب ليونيل ميسي وجوردي ألبا للإصابة، 2-1 أمام هيوستون دينامو في نهائي كأس أمريكا المفتوحة لكرة القدم الليلة الماضية.

وغاب ميسي للمباراة الرابعة عن إنتر لمعاناته من إصابة عضلية منذ عودته من الفترة الدولية مع منتخب الأرجنتين في وقت سابق هذا الشهر.

وأحرز جيفرين دورسي والمغربي أمين باسي هدفي هيوستون في الشوط الأول، مقابل هدف متأخر لميامي عبر جوزيف مارتينيز.

وفقد إنتر ميامي فرصة تحقيق لقبه الثاني بعد أن قاده ميسي للفوز بكأس الدوري الأمريكي- المكسيكي الشهر الماضي عقب تسجيله عشرة أهداف في المسابقة.

(رويترز)

Farías ➡️ Martínez

Josef puts it in the back of the net to put us on the board.#MIAvHOU | 1-2 pic.twitter.com/cy8rU4DXsH

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 28, 2023