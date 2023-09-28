رياضة | كرة قدم عالمية

في غياب ميسي.. إنتر ميامي يخسر نهائي كأس أمريكا

منذ 18 دقيقة

حجم الخط
0

ميامي: خسر إنتر ميامي، في غياب ليونيل ميسي وجوردي ألبا للإصابة، 2-1 أمام هيوستون دينامو في نهائي كأس أمريكا المفتوحة لكرة القدم الليلة الماضية.

وغاب ميسي للمباراة الرابعة عن إنتر لمعاناته من إصابة عضلية منذ عودته من الفترة الدولية مع منتخب الأرجنتين في وقت سابق هذا الشهر.

وأحرز جيفرين دورسي والمغربي أمين باسي هدفي هيوستون في الشوط الأول، مقابل هدف متأخر لميامي عبر جوزيف مارتينيز.

وفقد إنتر ميامي فرصة تحقيق لقبه الثاني بعد أن قاده ميسي للفوز بكأس الدوري الأمريكي- المكسيكي الشهر الماضي عقب تسجيله عشرة أهداف في المسابقة.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

إنتر ميامي سينتظر حتى اللحظة الأخيرة لاتخاذ قرار بشأن جاهزية ميسي لنهائي كأس أمريكا
26 - سبتمبر - 2023
ناشفيل يوقف انطلاقة ميسي المميزة مع إنتر ميامي
31 - أغسطس - 2023
“راحة” ميسي تثير الضجيج في مدرجات الدوري الأمريكي
27 - أغسطس - 2023
ميسي يقترب من لقبه الثاني مع إنتر ميامي
24 - أغسطس - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية