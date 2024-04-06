في قرار مفاجئ.. تأجيل مؤتمر المجلس العالمي للجالية الجزائرية لما بعد الرئاسيات

الجزائر ـ “القدس العربي”:

أعلن المجلس العالمي للجالية الجزائرية، عن تأجيل موعد انعقاد مؤتمره الذي كان مقرراً عقده في الجزائر العاصمة يومي 27 و28 نيسان/أبريل 2024 إلى الربع الأخير من السنة الجارية.

وذكر بيان للمجلس الذي أطلق فكرته الناشط الفرنسي ـ الجزائري كريم زريبي أن التأجيل كان بسبب صعوبات لوجستية تتعلق بسعة المكان وعدد الراغبين في المشاركة.

ووفق البيان، فإن عدد المسجلين لحضور المؤتمر بلغ أكثر من 3600 طلبا بينما تبلغ سعة المكان (فندق الأوراسي بالجزائر العاصمة) 800 شخص فقط.

وفي غضون ذلك، سيعقد المجلس العالمي للجالية الجزائرية اجتماعاً في باريس في شهر مايو/ أيار 2024 مع أصحاب المشاريع الراغبين في الاستثمار أو إنشاء شركات في الجزائر، تحضيرا لمؤتمره المقبل.

وبحسب التوقيت الجديد المعلن، فإن المؤتمر سيكون بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 7 أيلول/سبتمبر المقبل وفي موعد قريب من الزيارة المقررة للرئيس عبد المجيد تبون لفرنسا.

وكان مشروع زريبي قد لاقى انتقادات من أحزاب سياسية في الجزائر، بينها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي اعتبر أن الخطوة دعائية لصالح السلطة.

وقبل أشهر دعا زريبي وهو نائب أوروبي سابق من أصل جزائري قد دعا إلى تأسيس “مجلس عالمي للجالية الجزائرية” تحت مسمى (CMDA) يهدف إلى جمع الكفاءات الوطنية في جميع أنحاء العالم.

وأوضح زريبي في فيديو شاركه على حسابه على إنستغرام مع نص مصاحب يشرح الفكرة، أن الهدف من هذه المبادرة هو جمع الكفاءات والطاقات الإيجابية من مختلف أنحاء العالم وبناء جسور بينهم وبين الجزائر، وطنهم الأم.

وأكد على ضرورة السير نهج بناء وسلمي يركز على بناء علاقات إيجابية بدلاً من تأجيج الانقسامات والتوتر بين الدول، في إشارة للعلاقة بين الجزائر وفرنسا. وذكر أنه بينما هو فخور بكونه فرنسيًا، فإنه بالمثل فخور بأصوله الجزائرية، ويرغب في جمع الأشخاص الذين لا يعانون من أي مشاكل هوية، لأن تاريخ عائلاتهم وثقافتهم المختلطة تشكل لهم مصدر قوة.

وشدد الوجه الإعلامي المعروف في فرنسا، على أهمية التركيز على الجانب الإيجابي من وراء الفكرة، واستبعاد ترشيح الأشخاص الذين يحملون مشاعر سلبية أو انتقادات غير بناءة تجاه الجزائر. وقال إن المجلس لا يرحب بـ”المحبطين أو الغيورين أو المتعجرفين الذين يقضون وقتهم في انتقاد الجزائر بمرارة والقول إن كل شيء سيء أو أن هذه المبادرات موجودة بالفعل أو أنها لا تفيد”. وذكر أن المجلس لا يهدف إلى التنافس مع أي منظمات أو مجموعات أو جمعيات للجزائريين المقيمين في الخارج.

وبرز زريبي في الفترة الأخيرة، بتدخلاته في فرنسا التي تواجه أطروحات اليمين عن الجزائر. وظهر مؤخرا في مناظرة حادة مع السفير الفرنسي السابق في الجزائر اكزافيي دريونكور الذي يدعو لمراجعة علاقات فرنسا مع الجزائر وإلغاء اتفاقية التنقل والهجرة لسنة 1968، واصفا إياه بأنه يحمل حقدا على الجزائر ويغذي أفكار اليمين المتطرف.

ويحضر هذا السياسي والإعلامي الذي ينحدر من مارسيليا باستمرار في الجزائر، حيث يشارك في برنامج على القناة الجزائرية الدولية كما يظهر من حين لآخر في برامج على الإذاعة الجزائرية. كما يشارك على قناة سي نيوز الفرنسية كمحلل. وواجه مؤخرا هجوما بسبب مواقفه المدينة لإسرائيل بعد عدوانها على غزة.