في لعبة الرعب الغربي المبالغ فيه مما يحدث لأطفال غزة محاولة لتبييض السمعة والتبرير لإسرائيل

لندن – “القدس العربي”:

نشرت صحيفة “الغارديان” مقالا للمعلقة نسرين مالك، قالت فيه إن العبارات السياسية المبتذلة وبضع شاحنات مساعدات لن تنقذ الأطفال الذين يموتون الآن، لكنها تظهر أن القادة لا يستطيعون تجاهل الرأي العام إلى الأبد.

وقالت إن الأطفال الذين يموتون أولا في ظروف المجاعة، تكون احتياجات أجسامهم النامية الغذائية أعلى من احتياجات البالغين، وبالتالي تستنفد احتياطياتهم الغذائية بشكل أسرع. وتصبح أجهزتهم المناعية، التي لم تكتمل بعد، أضعف وأكثر عرضة للأمراض والعدوى، ومع نوبة إسهال قاتلة، جراحهم لا تلتئم. لا يمكن إرضاع الأطفال رضاعة طبيعية لأن أمهاتهم لم يأكلن. يموتون بمعدل ضعف معدل البالغين.

في الأسبوع الماضي، وعلى مدار 72 ساعة فقط، توفي 21 طفلا في غزة بسبب سوء التغذية والجوع.

في الأسبوع الماضي، وعلى مدار 72 ساعة فقط، توفي 21 طفلا في غزة بسبب سوء التغذية والجوع

وتقول مالك إن طريق الموت جوعا بطيء ومؤلم، لا سيما في منطقة تعاني من نقص ليس فقط في الغذاء، بل أيضا في الأدوية والمأوى والمياه النظيفة. تجاوز إجمالي عدد وفيات الجوع 100 شخص في نهاية الأسبوع، 80 منهم أطفال. أفاد عامل إغاثة أن الأطفال يخبرون آباءهم أنهم يريدون الموت والذهاب إلى الجنة، لأن “الجنة على الأقل فيها طعام”.

وكل حالة وفاة من هذه الوفيات، وتلك التي ستأتي، يمكن تجنّبها. وصفت منظمة الصحة العالمية المجاعة بأنها “من صنع الإنسان”، “لكنها أكثر من ذلك، إنها متوقعة، وبالتالي متعمدة. لقد منع حصار إسرائيل لغزة أطنانا من المساعدات من الدخول، أو توزيعها على المحتاجين، وفقا للمنظمات الإنسانية هناك”.

وتعلق أن “التوقف التكتيكي” للعمليات العسكرية لبضع ساعات يوميا في ثلاثة أجزاء من قطاع غزة للسماح بدخول بعض المساعدات هو إجراء لا يخفف من أزمة تراكمت على مر الزمن. إن المجاعة، التي لطالما تم التحذير منها، هي المرحلة الأخيرة من حملة استمرت قرابة عامين، والتي تعجز الكلمات الآن عن وصفها.

وتقول: إبادة جماعية، تطهير عرقي، عقاب جماعي، كل هذه الأوصاف لا تزال، بطريقة ما، لا تجسد الطرق المروعة والمتنوعة التي يقتل بها الفلسطينيون في غزة: يقصفون في منازلهم، وفي خيامهم، ويحرقون أحياء على أسرة المستشفيات، ويطلق عليهم الرصاص وهم ينتظرون الطعام، والآن يتضورون جوعا.

و”لم يعد يهم ما يسمى، فكل ما تحتاج إليه لتعرف أن ما يحدث جريمة تتطلب تحركا فوريا هو عظام طفل تبرز من جلده الرقيق، بينما يمنع الطعام الذي يحتاجه من قبل جنود إسرائيليين”.

وتضيف: “لقد ولى زمن التبريرات، والجدل حول الدلالات، والقلق من “تعقيد” الصراع. السؤال الوحيد الآن هو: كيف يعقل أن يعجز العالم عن إجبار إسرائيل على إدخال لقمة طعام إلى فم مدني جائع؟ كيف لا تزال هذه الحكومة غير مقاطعة بشكل حاسم، ومعاقبة، ومحاصرة؟ كيف لا تزال هذه الحكومة التي يعتقد ديفيد لامي أنه يستطيع “حثها” على فعل الصواب؟”.

نشرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على موقع إكس، واصفة الصور القادمة من غزة بأنها “لا تطاق”، ودعت إلى السماح بدخول المزيد من المساعدات، ودعت إسرائيل إلى “الوفاء بتعهداتها”. ووصف مسؤول في منظمة “أوكسفام” هذا التصريح، وغيره من تصريحات الاتحاد الأوروبي على وسائل التواصل الاجتماعي، بأنها “جوفاء” و”محيرة”.

أثبت بنيامين نتنياهو، مرارا وتكرارا، أنه لا ينوي الالتزام بأي شيء. في الأسبوع الماضي فقط، قال وزير إنه “لا توجد دولة تغذي أعداءها”، وإن الحكومة “تندفع نحو إبادة غزة”

لقد أثبت بنيامين نتنياهو، مرارا وتكرارا، أنه لا ينوي الالتزام بأي شيء. في الأسبوع الماضي فقط، قال وزير إنه “لا توجد دولة تغذي أعداءها”، وإن الحكومة “تندفع نحو إبادة غزة” بينما “تطرد السكان الذين علموا شعبها أفكار [كتاب] كفاحي”. الحقيقة هي أنه لا يوجد هدف استراتيجي لهزيمة حماس، بل مجرد تغيير مستمر في الأهداف، في ظل رئيس وزراء ربط بقاءه السياسي بالتمديد غير المحدود للهجوم على غزة.

في هذه الأثناء، تزعزع الأهوال المتصاعدة واستمرارها المُستمر استقرار العالم وتعيد تشكيله. ولكن كلما انكشف جوهر الدعم الصلب والبارد لأفعال إسرائيل، كلما انحدرت مصداقيته وشرعيته.

والنتيجة هي مواجهة مباشرة بين المؤسسات السياسية والجمهور في وضع لم يعد يطاق. إن الخطاب المتصاعد مؤخرا، وهو مجرد كلام من كير ستارمر، يشير إلى أن غزة أصبحت الآن قضية يجب منحها بعض الكلام المجرد إذا أردنا ألا تتفاقم لتصبح مشكلة داخلية لحكومة محاصرة أصلا.

ولكن مع ذلك، يبدو أن هذا الخطاب جزء من لعبة معقدة، حيث يرقص الجميع بشكل مبالغ فيه حول ما يجب أن يحدث. هذه اللعبة هي الحفاظ على صمود إسرائيل كلاعب أخلاقي، بغض النظر عن الانتهاك، مع التظاهر بأنه عندما تخالف، سيتم توبيخها للعودة إلى الامتثال. “متى” هنا هو المهم، يبتكر لاعبو هذه اللعبة باستمرار بدايات جديدة، وخطوطا حمراء جديدة، ونقاط تحول جديدة، مما يعني أن نقطة القطيعة الضرورية مع إسرائيل تنقل باستمرار إلى نقطة جديدة في الأفق. سواء كان الأمر يتعلق بقتل عمال الإغاثة، أو قتل طالبي المساعدة، أو حتى المجاعة الآن، فإن كل تصعيد في الحملة الإسرائيلية يبدو أنه يُطلق موجة جديدة من التلويح بالأصابع.

والنتيجة هي لحظة دائمة من العمل الوشيك، كما هدد لامي. عمل لا يأتي أبدا. وبينما ننتظر، يُحافظ على الوضع الراهن في نمط انتظار حتى يتلاشى الرعب الأخير من شاشاتنا وصفحاتنا الأولى. أو تطبق إسرائيل بعض الإجراءات المؤقتة، مثل “التوقف التكتيكي” في القتال، والتي لا تعالج الظروف الأساسية للحصار وقتل المدنيين.

لكن الاحتجاج، مهما بدا غير فعال، يبقى السبيل الوحيد للضغط على من يملكون سلطة انتقاد إسرائيل بطرق مجدية، من خلال وقف العلاقات العسكرية والتجارية. قد يبدو الاحتجاج أشبه بالصراخ في الفراغ، لكن حتى التغيير الطفيف الذي شهدناه – شاحنات المساعدات القليلة المؤسفة التي تتدفق الآن إلى غزة – يعود إلى ضغط المواجهة مع المؤسسة السياسية. ما يمكن للغضب الشعبي تحقيقه لا يمكن تحقيقه إلا إذا لم يهدأ.

من المستحيل التنبؤ بكيفية ترجمة هذا الضغط إلى شيء ذي معنى، لأن الخضوع لحيل الترضية هذه لما يقرب من عامين كان كافيا لإحداث نوع من الضرر العقلي. يخبرنا سياسيون نافذون أن الأمور لا يمكن أن تستمر على ما هي عليه، ثم، فجأة، تمر بضعة أشهر أخرى والأمور لم تستمر فحسب، بل ساءت. هناك شيء محير حقا في هذا الأمر، شيء مرهق ومشتت للعزيمة عندما يبدو أن شيئا ما يتغير أخيرا وأن العقل يسود، ثم لا يحدث ذلك.

الغرض هو إسكات الجمهور من خلال التهويل اللفظي، أو تشتيت انتباهه بأبخس الدعوات للاعتراف بدولة فلسطينية. هذه انتصارات وهمية، وممارسة غريبة للسيطرة على الحشود، وتبييض السمعة، وإدارة الرأي العام. الأبرياء الآن يموتون جوعا. كل ما ليس عملا هو مجرد ضجيج.