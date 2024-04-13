في محاولة لاغتيال لبناني.. انفجار عبوة ناسفة بسيارة في دمشق- (صورة)

دمشق: انفجرت عبوة ناسفة بسيارة السبت في حي المزة في دمشق بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة العاصمة السورية.

وتشهد دمشق من حين لآخر حوادث أمنية من انفجارات تستهدف آليات مدنية أو عسكرية.

وأتى الانفجار وسط توتر شديد بعدما تعهدت إيران الرد على ضربة جوية استهدفت قنصليتها في دمشق ونسبت إلى إسرائيل. وأدت الضربة التي دمرت القنصلية الإيرانية في الأول من نيسان/أبريل المتاخمة لمبنى السفارة، إلى مقتل سبعة عناصر من الحرس الثوري الإيراني بينهم ضابطان كبيران.

ونقلت وكالة سانا عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله “صوت الانفجار الذي سُمع منذ قليل في منطقة المزة ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بسيارة في ساحة الهدى واقتصرت الأضرار على الماديات”.

https://twitter.com/ahkmhffh654fghc/status/1779147839643271449

من جهته، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن “انفجار العبوة الناسفة كان يهدف إلى اغتيال شخصية لبنانية مجهولة حتى اللحظة”.

وأشار المرصد إلى أن “السيارة كان يستقلها شخص لبناني الجنسية” موضحا أن الانفجار أحدث “أضرارا مادية خفيفة في السيارة بدون إصابة الشخص المستهدف الذي يرجح أنه كان خارج السيارة خلال انفجار العبوة الناسفة”.

ووقع الانفجار في منطقة المزة التي تضم سفارة إيران وسفارات دول اجنبية أخرى.

وحملت إيران وسوريا إسرائيل مسؤولية الضربة على القنصلية لكن الأخيرة لم تعلق.

(أ ف ب)