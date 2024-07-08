في مخيم الوحدات.. قلق على مصير الأقارب بغزة.. والأردن يحاول موازنة دعوات التحرك بعلاقاته الدولية

لندن- “القدس العربي”:

يعيش الفلسطينيون في الأردن في حالة من الهلع والترقب، خاصة من لهم أقارب في غزة، فهم يترقبون أخبارا عن مصير من يعيشون تحت القصف اليومي والنزوح المستمر. وبالنسبة لأحمد سعيد أبو فارس، المقيم في مخيم الوحدات، وهو أكبر مخيم فلسطيني في الأردن، شرقي العاصمة عمّان، فمجرد رنّة من الهاتف المحمول تثير الفزع: “في كل مرة رعب وخوف”، كما قال لمراسل صحيفة “الغارديان” جيسون بيرك الذي التقاه في بيته بالمخيم. وكان أبو فارس مرتاحا بعدما تلقى مكالمة قصيرة من أخته الكبرى في غزة، حيث أخبرته أنها وأبناءها بخير.

ولأول مرة من أسابيع، شعر تاجر الخردة (61 عاما) بالراحة، ويقول: “لم نستطع الوصول إليهم والتأكد من سلامتهم عندما قصف البيت وقتلت اثنتان من بنات أختي، ولم أعرف عن مقتلهما إلا بعد أسابيع، ولهذا كنت أشعر بالفزع كلما رن هاتفي… أشعر الآن بالراحة وتقول إنهم متعبون ولكنهم سالمون”.

هناك 2 مليون فلسطيني مسجلون كلاجئين، ونسبة النصف من سكان المملكة البالغ عددهم 11 مليون نسمة لهم جذور في فلسطين، بمن فيهم الملكة رانيا

ومع صعود أرقام الضحايا في غزة إلى أكثر من 38,000 شخص وجرح أكثر من 87,000، فالكثير من سكان الوحدات يعرفون من قتل أو أصيب في الحرب. وأبو فراس ليس وحيدا في فزعه، فهناك الكثيرون في المخيم يمرون بنفس الوضع: “كلنا نشعر بنفس الأمر، فكل واحد في المخيم تقريبا له شخص استشهد في غزة ولا يستطيعون عمل أي شيء”. وقد فرّت زوجة أخ أبو فراس من شمال غزة بعد هجوم حماس المفاجئ على إسرائيل في تشرين الأول/ أكتوبر إلى جنوب غزة، ونزحت منذ ذلك الوقت أكثر من مرة وهي الآن في خان يونس، حيث أمر الجيش الإسرائيلي السكان بالجلاء مرة أخرى.

وقال أبو فراس: “في غزة هم جياع، نعرف هذا ولكن ماذا نفعل؟ ونحاول الاتصال مرة… وبعد 50 محاولة يردون مرة”. وأنشئ مخيم الوحدات كمكان بسيط لاستيعاب الفلسطينيين الذي أجبروا على الخروج من بلادهم وفرّوا إلى الأردن أثناء الحرب التي أدت لنشوء إسرائيل عام 1948، وزاد العدد بعد حرب 1967 حيث احتلت إسرائيل غزة والضفة الغربية.

وهناك 2 مليون فلسطيني مسجلون كلاجئين، ونسبة النصف من سكان المملكة البالغ عددهم 11 مليون نسمة لهم جذور في فلسطين، بمن فيهم الملكة رانيا. ويحمل الكثيرون الجنسية الأردنية، إلا أن أعدادا مهمة ممن جاءوا قبل عقود لا يحملون الجنسية. ولكن الجميع لديهم أقارب إما داخل إسرائيل، غزة، الضفة الغربية أو أماكن أخرى.

وقال بيرك إن الناس في شوارع الوحدات أثنوا على “المقاومة المسلحة” في غزة، وانتقدوا الحكام العرب لأنهم لم “يفعلوا شيئا”. وقال جار أبو فارس، محمود القريوتي: “نتابع الأخبار 24 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع، أخبار غزة وكلنا يشعر بنفس الأمر. ولكننا كأناس عاديين لا نستطيع عمل شيء، فالأمر بيد الله والناس في السلطة”.

ويقول بيرك إن المسؤولين الأردنيين يردون على اتهامات التقاعس بالقول إن المملكة قامت بعدة محاولات في غزة نفسها، وبنت مستشفيات ميدانية وأقامت ممرات إنسانية وأسقطت المساعدات من الجو، وفي الوقت نفسه حاولت الضغط على القوى الغربية لوقف الحرب.

وألقى الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا خطابات قوية اتهما فيها إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، وحظيت بمتابعة على منصات التواصل ومن المتابعين الكثر لهما.

الناس في شوارع الوحدات أثنوا على “المقاومة المسلحة” في غزة، وانتقدوا الحكام العرب لأنهم لم “يفعلوا شيئا”

ودافع الأردن بقوة عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ضد الاتهامات الإسرائيلية بالتواطؤ مع حماس. ويرى بيرك أن النزاع زاد من حدة التوتر داخل المملكة والذي حاول المسؤولون لفترة طويلة التقليل منه. ونقل الكاتب عن محمد أبو رمان، المستشار الأكاديمي في معهد السياسة والمجتمع بعمّان: “لدينا مشكلة من الناحية الاجتماعية: مسألة الهوية والمرتبطة بشدة بالمسألة الفلسطينية، فنصف السكان هم فلسطينيون، ومعظهم ينظرون إلى أنفسهم كأردنيين، لكن روابطهم قوية بفلسطين”.

ومن الناحية التاريخية، يعتبر الأردن أكبر مناصر للفلسطينيين في المنطقة، وهي سمعة قد تتعرض للتهديد. فصورة انتشرت بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي في نيسان/ أبريل، أثناء مظاهرة دعت الجيش الأردني للاستجابة لنداءات الأطفال والنساء في غزة والانتقام من أعدائهم وتحرير الأرض مع هاشتاغ “نحن جيش الكرامة” في إشارة لمعركة الكرامة التي خاضها الجيش الأردني والمقاومة الفلسطينية عام 1968 ضد الجيش الإسرائيلي الذي كان يحاول تدمير قواعد المقاتلين الفلسطينيين في الأردن. وانسحب الجيش الإسرائيلي لاحقا بعد تكبده خسائر بسبب القصف المدفعي الأردني.

وقال بيرك إن الكثير من الفلسطينيين الأردنيين باتوا نتيجة للحرب في غزة، ينظرون لهويتهم بطريقة جديدة. وقال ناشط في عمّان، لم يرد الكشف عن هويته بعد اعتقاله في تظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية: “أنا أصلا من فلسطين. وأشعر بأن عليّ عمل شيء. النزاع جعلني أكثر وعيا بهويتي الفلسطينية”.

ويشير الكاتب إلى أن الكثير من الأردنيين يعترفون ويأسفون للتحدي الذي يواجه حكامهم وهم يحاولون موازنة علاقات المملكة الصغيرة مع الولايات المتحدة بالدعوات المطالبة بتحرك قوي. وقال الناشط: “أشعر أن الأردن مهم في النزاع، ولدينا حدود طويلة مع إسرائيل وعلاقات اقتصادية، وهذا يعني أنه يجب علينا عمل المزيد وليس أقل”.

وفي مخيم الوحدات، الإحباط واضح، حيث تغطي الجدران الكتابات الجدارية التي تدعم ضمنيا حماس التي أغلقت مكاتبها في الأردن عام 1999. وتدعو الملصقات وإن بشكل متكتم للنصر في غزة.

وقال جميل الصفدي (49 عاما) والذي يعمل نجارا: “الشعب الوحيد في العالمين العربي والإسلامي الذي جعلنا فخورين هو في غزة” و”من الناحية التاريخية كان الوضع دائما على هذا النحو للفلسطينيين، فلا أحد على ما يبدو قادر على عمل شيء لنا. وكلما طال أمد ذلك، زاد غضب الناس. وأهم شيء لشرفنا هو مواصلة قتال إسرائيل وهو ما تفعله المقاومة في غزة”.

وهي مشاعر منتشرة بشكل واسع ولن تتلاشى طالما استمرت الحرب في غزة. ويرى محللون أن الغضب والقلق الناجم عن حرب غزة سيترك تداعياته على المملكة لسنين قادمة.