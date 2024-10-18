في مرحلة ما بعد السنوار.. هل تغير حماس موقفها من التهدئة وتقبل بشروط نتنياهو؟

غزة – “القدس العربي”:

من المستبعد أن تقدم حركة حماس تنازلات في موضوع التهدئة المتعثرة، بعد الإعلان عن اغتيال يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والذي كانت دولة الاحتلال تزعم أن موقفه المتشدد هو ما يحول دون انجاز الصفقة، كما أن اغتياله لن يوقف الحرب على غزة، والتي من المحتمل أن تشهد تصعيدا كبيرا، على غرار ما كان سابقا، عندما كانت إسرائيل تغتال قيادات كبيرة من الحركة وجناحها العسكري.

حماس: التمسك بالمطالب

ومن المؤكد أن تواصل حركة حماس التمسك بمطالبها القاضية بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وعدم وجود أي قيود على عودة النازحين من مناطق جنوب قطاع غزة إلى مناطق الشمال، وعقد صفقة تبادل أسرى تلبي مطالبها، خاصة وأنها كانت قد أعلنت سابقا موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومن بعده قرر مجلس الأمن الدولي 2735 الذي دعا إلى تهدئة تنهي الحرب على غزة، وهي مقترحات رفضت إسرائيل القبول بها، لإصرارها على إبقاء قوات عسكرية لها في عدة محاور في قطاع غزة، وأبرزها محورا “نتساريم وفيلادلفيا”، ووضع شروط على عودة النازحين.

وحتى قبل ساعات قليلة من إعلان إسرائيل الرسمي عن قتل السنوار في هجوم على مدينة رفح، كانت حركة حماس أكدت على موقفها الإيجابي من قرار مجلس الأمن رقم 2735، ومن قبله مقترحات الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقد حملت “مجرم الحرب (بنيامين) نتنياهو”، وبدعم من الإدارة الأمريكية، تعطيل القرار، ومواصلة العدوان، حيث اتهمت نتنياهو بالسعر إلى “إشعال الإقليم” عبر توسيع العدوان ليشمل لبنان وغيرها من دول المنطقة.

وفي هذا السياق، تؤكد مصادر في حركة حماس أن موقف الحركة من التهدئة والمفاوضات التي جرت سابقا، كان قد اتخذ في أطر الحركة القيادية، بعد مشاورات واتصالات عدة ما بين قيادات الداخل والخارج وشاركت فيه القيادات العسكرية، وأنه من غير المطروح أن يجري استبدال أو تغيير الموقف، الذي يمثل حاليا “الحد الأدنى” من المطالب، من خلال الانصياع إلى شروط نتنياهو.

وأوضحت المصادر أن الانسحاب من غزة، وتفكيك الثكنات العسكرية على “محوري نتساريم وفيلادلفيا”، وتنفيذ خطة اسعاف عاجلة للسكان الذين يعانون من ويلات الحرب الطويلة، ووضع خطط الإعمار، وكذلك تلبية مطالب الحركة في ملف تبادل الأسرى، تعد ثوابت أساسية لن تقبل قيادة الحركة بأقل منها، مؤكدة أن هذا الأمر غير مرتبط بقائد بحد عينه، كما تروج إسرائيل.

توقع بتصعيد كبير

ومن المحتمل أن تصعد إسرائيل من هجومها العسكري ضد قطاع غزة، على غرار ما كانت تقوم به بعد كل عملية اغتيال لقيادات حماس، فبعد الإعلان عن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري في بدايات يناير الماضي، وسعت قوات الاحتلال من هجومها البري على مدينة خان يونس في ذلك الوقت، فيما وسعت من هجومها على مدينة رفح ومناطق أخرى شمال القطاع، بعد إعلانها اغتيال رئيس الجناح العسكري محمد الضيف في شهر يوليو الماضي، كما صعدت من هجومها البري على قطاع غزة بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي في إيران في نهاية شهر يوليو الماضي، حيث استمر الهجوم البري على مدينة رفح، وعادت بعدها قوات الاحتلال وشنت هجمات برية عنيفة على مناطق واسعة في مدينة خان يونس.

وبما يؤكد ذلك، هو تصريحات بنيامين نتنياهو، بعد الإعلان عن اغتيال السنوار، حيث قال إن قتله “يقدم فرصة لإحلال السلام في الشرق الأوسط”، وتحذيره من أن الحرب في قطاع غزة لم تنته بعد، وأن إسرائيل ستواصل الحرب.

ويدلل ذلك على أن نتنياهو ماض في تنفيذ خطته العسكرية التي تقضي بالإبقاء على احتلال غزة، وإبقاء قواته في الفترة التالية لما بعد الحرب (حال توقفت) في محوري “نتساريم وفيلادلفيا”، وتطبيق ما تعرف بـ “خطة الجنرالات” التي يريد من خلالها ترحيل سكان شمال غزة إلى الجنوب، والبدء بمرحلة جديدة هناك عنوانها عودة الاستيطان.