في مسقط رأس الأسد.. قوات المعارضة السورية تحصل على بيان دعم

دمشق: التقى وفد من قوات المعارضة السورية التي أطاحت بحكم بشار الأسد، بشيوخ العشائر في منطقة القرداحة العلوية، مسقط رأس الرئيس السوري المخلوع، اليوم الإثنين وحصلوا على دعمهم، فيما قال سكان إن الخطوة بمثابة علامة مشجعة على التسامح من جانب حكام البلاد الجدد.
والطريقة التي تتعامل بها قوات المعارضة التي يقودها السنة مع أبناء الطائفة العلوية الذين دعموا الأسد على نطاق واسع واستمد منهم حراسه الرئاسيين الشخصيين، تعتبر في سوريا بمثابة اختبار حقيقي لما إذا كانت السيطرة على دمشق يوم الأحد ستؤدي إلى انتقام عنيف ضد الموالين السابقين لنظام مكروه استمر خمسة عقود من الزمان.
شدد البيان على التنوع الديني والثقافي في سوريا. كما دعا إلى استعادة الشرطة والخدمات الحكومية في أسرع وقت ممكن تحت إدارة الحكام الجدد، ووافق على تسليم أي أسلحة بحوزة سكان القرداحة
وقال ثلاثة سكان إن وفد قوات المعارضة زار القرداحة الواقعة في جبال محافظة اللاذقية في شمال غرب سوريا، حيث التقى بعشرات من رجال الدين والشيوخ وغيرهم، قبل أن يوقع وجهاء العلويين على بيان دعم. وقال السكان إن الوفد ضم أعضاء من هيئة تحرير الشام والجيش السوري الحر، وهما جماعتان سنيتان قادتا قوات المعارضة، وكان الأسد يقول دوما إنهما منظمتان إرهابيتان سترتكبان مجاذر بحق العلويين إذا سقط.
ويشكل السوريون من الطائفة العلوية، إحدى الطوائف الشيعية، نحو عشرة في المئة من سكان البلاد، ويتمركزون في محافظة اللاذقية بالقرب من البحر المتوسط والحدود مع تركيا.
ويشكل المسلمون السنة نحو 70 في المئة من السكان، وهناك أقليات كبيرة من المسيحيين والأكراد والدروز ومجموعات أخرى.
وشدد البيان الذي اطلعت عليه رويترز، على التنوع الديني والثقافي في سوريا. كما دعا إلى استعادة الشرطة والخدمات الحكومية في أسرع وقت ممكن تحت إدارة الحكام الجدد، ووافق على تسليم أي أسلحة بحوزة سكان القرداحة.
ويُعدّ قبول الشيوخ للوضع الجديد علامة مهمة على تغيير النظام في بلدة قال سكان محليون لرويترز هذا الأسبوع إنها استضافت لسنوات عديدة جنازات متواصلة بسبب أعداد المقاتلين الموالين الذين ماتوا للدفاع عن الأسد، في الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد منذ 13 عاما.
وجاء في البيان الذي وقعه نحو 30 من وجهاء البلدة “نؤكد على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية والتعددية الدينية والفكرية والثقافية”. ولم تتضمن النسخة التي اطلعت عليها رويترز توقيعات من وفد قوات المعارضة.
ولم يرد المتحدث باسم قوات المعارضة على الفور على رسالة نصية تطلب المزيد من التفاصيل.
وقال أحد السكان، الذي رفض نشر اسمه خوفا من الانتقام في ظل وضع لا يزال متقلبا، إن الحوار ساهم في تهدئة مخاوف السكان المحليين، استنادا إلى تصريحات قادة قوات المعارضة بأنهم سيحترمون الأقليات.
وقال الساكن “هذه خطوة جيدة أخرى”.
وأكد البيان “نؤكد على تأييدنا للنهج الجديد وسوريا الوطنية الحرة وتعاوننا الكامل مع الهيئة (هيئة تحرير الشام) والجيش السوري الحر، لنساهم معا في بناء سوريا الجديدة القائمة على الألفة والمحبة”.
ويبدو أن طبيعة الاجتماع الودية تتماشى مع رسالة الاعتدال التي نشرتها المعارضة، بقيادة هيئة تحرير الشام، فرع القاعدة السابق، في مدن مثل حلب أثناء تقدمها نحو دمشق الأسبوع الماضي.
وتسيطر هيئة تحرير الشام على مدينة إدلب السورية والمناطق المحيطة بها منذ عدة سنوات، وتحاول أن تنأى بنفسها عن الحركات الإسلامية الأكثر تطرفا.
ويخشى العديد من أعضاء الأقليات الدينية الكبيرة في سوريا أن يصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية، أو يواجهوا الاضطهاد تحت حكم هيئة تحرير الشام، التي تصنفها الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى جماعة إرهابية. وقال زعيم هيئة تحرير الشام وقائد هجوم المعارضة، أبو محمد الجولاني، في مقابلة أجريت معه عام 2021 مع شبكة بي.بي.إس إن تصنيف الإرهاب غير عادل وأن حركته لا تشكل أي تهديد خارج سوريا.
وقال وزير بريطاني اليوم الإثنين، إن البلاد تدرس ما إذا كانت سترفع هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية أم لا.
وقال سكان من القرداحة إن سكان المنطقة قاموا بإزالة تمثال لحافظ الأسد، والد بشار، قبل وصول وفد قوات المعارضة.
وأضافوا أن بعض الأشخاص من المنطقة، التي تعد من بين أفقر مناطق سوريا، قاموا في وقت لاحق بنهب ضريح حافظ الأسد في القرداحة، وأخذوا كل شيء من الطاولات والكراسي إلى وحدات تكييف الهواء.
(رويترز)
خبر مفرح. إن شاءالله المزيد من الحكمة والدهاء السياسي لتجواز الأوقات العسيرة وتفويت الفرصة علي الخونة. نعم لسوريا لكل السوريين.
نأسف نأسف نأسف علي تخاذل المعارضة في القيام بواجبها منذ اللحظة الأولى…
وسكوتها دلاله علي طاعتها للأمر الغربي الاستعماري…حيث الصهيونيه العالميه اللحقت دمار كبيرة في مقومات الدولة…
الغباء في تقسيم الشعب في إتجاه عقيدته..حيث دين البشريه جمعاء هو واحد اللا وهو العمل العمل العمل العمل العمل العمل العمل العمل العمل العمل
كفي تمزيق البشر بين طويل وقصير واسود فسيفساء…
الدين للله والوطن للبشريه جمعاء التي سوف ترحل علي السريع كلنا راحلون
سوي الصهيونيه تملك جبل الشيخ وتتمسك به. وهذه مصيبه كبري…
المعارضه علي الشعب السوري بينما تنفذ الأوامر الغربيه.،،حيث الصهيونيه الاجراميه الوحشيه البربرية احتلت بعض القري وتضرب العاصمة ولا يوجد من يرجعها.،،فقط العرب جعجعة من الدرجة الأولى للأسف..،
نناشد جميع القياده الجديده بأخذ موقف عملي من غطرسة الصهيونيه حبيبه أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا
بسم الله الرحمن الرحيم. عندما سقط هتلر لم تقم الحكومة الألمانية بإبادة النازيين بل قامت بدمجهم في المجتمع واستفادت من مشاركتهم في عملية إعادة البناء الموضوع الطائفي من اختراع عائلة الأسد هناك كم كبير من المحافظات الغربية ومن الطائفة العلوية الكريمة ذوي ثقافة عالية ولا يؤيدون الظلم والتشبيح ويدهم بريئة من كل دم وهناك من يدعون أنهم من أهل السنة والجماعة وأياديهم ملطخة بالدماء وإن شئت يوجد منهم من مدينتي حماه.. بداية الثورة انشق ضباط وصف ضباط وجنود علويون ووقفوا لجانب الشعب وهناك من أهل السنة من ارتكب مجازر هذا على صعيد الشعوب أما على صعيد الحكام فهناك حكام عرب يدعون أنهم مسلمون من أهل السنة والجماعة ويقدمون كل الدعم للصهاينة في اعمالهم الإرهابية ضد أهلنا في غزة بالنسبة للحكومة البريطانية الشريرة ليست هي من يقيم الناس كل شريف في العالم الإسلامي وضع الحكومات الغربية على قائمة الإرهاب كل التقدير للشعوب الغربية خاصة طلاب الجامعات التي ناصرت الحق أما الحكومات الشريرة فلا.. أمر مستفز أمر يرفع الضغط أن تأتي حكومة مجرمة وتطلق الأحكام فلان إرهابي وفلان غير إرهابي وهي عضو في منظمة الإرهاب الدولي.
هل اصبح الوحش حملًا وديعاً
ماذا نقول لملايين اليتامى والارامل والثكالى ضحايا العصابة الطائفية المجرمة
ماذا نقول لضحايا التعذيب والسجون
ماذا نقول لعشرات الالاف من السوريين الذين يحاصرون سجن صيدنايا منذ ثلاثة ايام لعلهم يرون بصيص امل عن ابنهم او اختهم او اباهم او امهم الذي يقبع في المسلخ البشري الذي بناه المجرم حافظ والعصابة العلوية المجرمة
ماذا نقول الاطفال الذين ولدوا في السجن بعد ان اغتصبت امهاتهم من السجانين ولايعرفون من من هؤلاء الكلاب والده
ماذا نقول للذين كان لديهم بصيص امل بان ابنهم المعتقل لايزال على قيد الحياة وانه سيفرج عليه اليوم وفي النهاية يكتشفون انه قتل وتم اخفاء جثته
ماذا نقول لاهالي المقابر الجماعيه والمجازر الجماعيه
هل نقل لهم سامحوا الجزارين فقد تابوا واصبحوا حملان وديعة
حسبي الله ونعم الوكيل
اسراءيل دمرت سوريا بعشرات الأطنان من القنابل ومايسمى بالمعارضة مشغولة بتمزيق صور بشار الأسد
منكم لله يا عربان الخزي والعار