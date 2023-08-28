في مطار اللد.. يميزون بين سائقي التاكسي اليهود والعرب

الناصرة- “القدس العربي”:

أبرق مركز مناهضة العنصرية في إسرائيل، وهو منظمة حقوقية، برسالة إلى يتسحاك غرشون، المدير العام لسلطة المطارات وللمفوض العام لشرطة الاحتلال، كوبي شبتاي، مطالبا بالعمل على التحقيق في حوادث التنميط التي يتعرض لها سائقو النقليات العرب من القدس المحتلة عند دخولهم إلى مطار اللد الدولي، والعمل على وقف هذه السياسة العنصرية على الفور.

ويأتي هذا التوجه بعد اعتداء عنيف تعرّض له السائقان جمال سلهب وحمزة جعبة، حيث يطالب مركز مناهضة العنصرية بتعويض السائقين بمبلغ 50 الف شيكل (نحو15 ألف دولار) بعد الضرر الجسدي والنفسي الذي لحق بهما جراء الاعتداء.

وأوضحت محامية إسرائيلية من المركز لمكافحة العنصرية، شافيرا روزنبرغ، أنها توجهت في السابق لسلطة المطارات الإسرائيلية مُحتجة على الاعتداء على السائقين العرب، إلا أن سلطة المطارات لم ترد على التوجه. وأشارت إلى أنه وإثر التجاهل، توجّهت للشرطة الإسرائيلية مطالبة بمادة التحقيق مع السائقين بعد الاعتداء عليهما، حيث كشفت مواد التحقيق شهادة أحد حراس الأمن الإسرائيليين الذين قاموا بالاعتداء على السائقين داخل المطار، والتي من خلالها أكد حارس الأمن أن “لدينا أمرا في المطار، عندما يصل إلينا أي سائق من سكان القدس، بين الأعمار 16-45 عاما، يتم التعامل معه كتهديد أمني، ويجب العمل بكافة السبل للتأكد من أنهم لن يقوموا بأي عملية تخريبية”.

وتابعت في كشفها عن التعامل العنصري الذي تغذيه حكومة الاحتلال الحالية بشكل سافر: “بعد وصول مادة التحقيق وتأكيد اتباع سياسة “تنميط”، من خلالها يتم التعامل الإسرائيلي مع المقدسي العربي أنه تهديد أمني، توجهت مرة أخرى لسلطة المطارات بالمطالب التي ذكرت أعلاه، وتشمل تعويضا ماليا للسائقين الذين تضررا بشكل كبير”.

وعن حيثيات الحادثين، قالت المحامية شافيرا روزنبرغ، إنه بالنسبة للسائق جمال سلهب، فقد وصل إلى المطار بتاريخ يوم 22 أغسطس/ آب 2022، حيث طلب منه حارس الأمن الإسرائيلي الوقوف جانبا لفحص السيارة، الأمر الذي امتثل إليه سلهب. ولاحقا حاول سلهب التأكد من سلامة السيارة أثناء الفحص، الأمر الذي عرّضه لاعتداء عنيف، نُقل على إثره إلى مستشفى مقدسي لتلقي العلاج، كما تم إعفاؤه من عمله لمدة شهر كامل تقريبا.

وعن الاعتداء على السائق حمزة جعبة، قالت إنه وصل إلى المطار بتاريخ 27 أكتوبر 2022، حيث طُلب إليه الوقوف جانبا وعرض هويته، الأمر الذي قام به جعبة. لاحقا قام أمن المطار بإدخال عدد من السيارات والسائقين دون فحصهم حتى، مع الإشارة إلى أن جميعهم من اليهود.

ويوضح مركز مكافحة العنصرية في إسرائيل، أن هذا التمييز العنصري بين سائقين يهود وعرب، استفز جعبة الذي طال انتظاره، وطلب إلى أمن المطار إرجاع الهوية له، وأنه غير معني بالدخول إلى المطار، مما دفع الحارس الإسرائيلي للرد عليه: “أنتم تعلم أننا عنصريون”.

وما لبث أن نشب نقاش بينهما تطوّر إلى اعتداء الحارس الإسرائيلي على جعبة، حيث نُقل بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى، ولاحقا تم وقفه عن العمل لمدة أسبوع.

وأوضحت المحامية الإسرائيلية في الرسالة، أن هذا التعامل العنصري، الذي يؤكد “التنميط” في معاملة السائقين العرب، وبالتالي وسمهم بالمتهمين دون معلومات عينية، مذل وعدائيّ ومخالف للنظم القانونية، ومنها قوانين أساس كرامة الإنسان، المساواة، وحرية العمل والتنقل.

وأشارت المحامية شافيرا روزنبرغ، إلى أن “التنميط” أيضا مخالف للأوامر الإدارية، التي تلزم الشرطة وقوات إنفاذ القانون، بالاشتباه بأفراد فقط وفق معلومات عينية ومحددة.

وفي الختام، أوضحت المحامية روزنبرغ أن عدم الرد على الرسالة وتعويض كل من سلهب وجعبة، ووقف سياسة التنميط، سيدفع المركز إلى التوجه للمحكمة حتى إحقاق ذلك.