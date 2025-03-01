في معرض باريس الزراعي.. سرقة كلبة تصل قيمتها إلى 30 ألف يورو

باريس ـ «القدس العربي»: تقدم أحد مربي الحيوانات بشكوى بعد سرقة كلبه، الذي تقدر قيمته بنحو 30 ألف يورو، في المعرض الزراعي بباريس، الذي تختتم فعاليته هذا الأحد.

وقام هذا الأخير، جان كلود بابتيستا، بمشاركة إشعار البحث على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح فيه أن كلبته الألمانية، البالغة من العمر ثلاث سنوات، والتي يُطلق عليها اسم Texane تعرضت للسرقة، من قصر المعارض بـ«بورت دو فرساي» حيث تنظم فعاليات معرض الزراعة الدولي بباريس «SIA» في نسخته الحادية والستين، والتي تختتم هذا اليوم 2 مارس/آذار.

مالك الكلبة وهو مربي كلاب، الذي كان يشارك في هذا الحدث ضمن مسابقة الكلاب، أعلن أنه تقدم بشكوى، خاصة وأن الحيوان الأصيل تقدر قيمته، حسب قوله، بما بين 25 و30 ألف يورو. كان جان كلود قد جاء مع العديد من كلابه إلى المعرض الزراعي، وسرقت الكلبة Texane أثناء عرض ثلاثة كلاب رعي ألمانية أخرى، كما أوضح لوسائل إعلام فرنسية.

وتتمتع Texane بمعطف طويل أسود اللون وأسمر، مع رأس أسود في الغالب. ترتدي قلادة سلسلة رفيعة ومزوَّدة بشريحة إلكترونية.

ويشرح جان كلود بابتيستا على فيسبوك مدى القلق الذي يسببه الوضع له، قائلا: «تجولنا في المعرض ورأينا بعض من أخبرونا أن هناك أشخاصًا يسألون إذا كنا نرغب في بيع كلابنا لتحويلها إلى كلاب قتالية».

وهي شائعات وفرضيات يقول إنه لا يستطيع تأكيدها، لأنه لم يتمكن من رؤية صور كاميرات المراقبة، كما طلب منذ عدة أيام. ويعتمد على تبادل إشعارات المطلوبين على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى شهود العيان في المعرض الزراعي للحصول على أدلة.

وانطلق معرض الزراعة الدولي بباريس «SIA»، في نسخته الحادية والستين، تحت عنوان «فخر فرنسي». وتم اختيار المغرب ضيف الشرف في هذه الدورة الحادية والستين، حيث شارك بوفد يتألف من أكثر من مئة شخص لتقديم إنتاجاته، بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والفنية.

وقد اختيرت البقرة Oupette، البالغة من العمر ستة أعوام، الملهمة لهذه النسخة. وتأتي هذه السلالة الريفية من الأبقار ذات المعطف القمحي من فيينا مع مربيها ألكسندر هيمو، واسمها يأتي من الخصلة الصغيرة التي تطل على رأسها.