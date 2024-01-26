في مفاجأة كبيرة.. المدرّب كلوب يُعلن رحيله عن ليفربول في نهاية الموسم

ليفربول: أعلن المدرب الألماني يورغن كلوب في خبر صادم، الجمعة، أنه سيترك ليفربول الإنكليزي لكرة القدم في نهاية الموسم، أي قبل عام على نهاية عقده مع النادي الذي استلم الاشراف عليه منذ 2015.

وفي مقابلة مع موقع ليفربول، قال ابن الـ56 عاماً “يمكنني أن أتفهم بأنها صدمة للكثير من الناس في هذه اللحظة، عندما تسمعونه (الخبر) للمرة الأولى”.

ويأتي إعلان كلوب وليفربول في صدارة الدوري الممتاز بعد 21 مرحلة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي لعب مباراة أقل.

وتوج كلوب بستة ألقاب مع ليفربول من بينها لقب الدوري الانجليزي عام 2020 ودوري أبطال أوروبا في العام السابق عليه.

(وكالات)